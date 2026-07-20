Πολιτική ανακωχή στο γήπεδο: Σάντσεθ και Τραμπ «έσπασαν τον πάγο» στο Μουντιάλ

Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια δημόσιων αντιπαραθέσεων και δύσκολων σχέσεων μεταξύ Μαδρίτης και Ουάσιγκτον, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκαν την Κυριακή 19/7 πρόσωπο με πρόσωπο, σε μια συνάντηση με έντονο πολιτικό συμβολισμό.

Η επαφή των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, όπου διεξήχθη ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Σάντσεθ και Τραμπ κάθισαν μαζί στην εξέδρα των επισήμων, σε μια σύντομη συνάντηση που, παρά τη διάρκεια της, απέκτησε ιδιαίτερη σημασία λόγω του τεταμένου κλίματος που είχε προηγηθεί στις σχέσεις των δύο χωρών.

Στο γήπεδο βρέθηκε επίσης η ισπανική βασιλική οικογένεια, με τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄, τη βασίλισσα Λετίθια και τις πριγκίπισσες Λεονόρ και Σοφία να δίνουν το «παρών» στον μεγάλο τελικό, πλαισιώνοντας την ισπανική αποστολή.

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Από τη σύγκρουση στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης

Η συνάντηση Σάντσεθ – Τραμπ πραγματοποιήθηκε μετά από μια μακρά περίοδο έντασης, με βασικό σημείο διαφωνίας το ζήτημα των αμυντικών δαπανών της Ισπανίας και τη συμμετοχή της χώρας στις υποχρεώσεις του ΝΑΤΟ.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεων είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ασκήσει έντονη κριτική στη Μαδρίτη, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρινόταν επαρκώς στις απαιτήσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μάλιστα χαρακτηρίσει την Ισπανία «χαμένη υπόθεση» και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπορικών αντιποίνων.

Ωστόσο, το κλίμα άρχισε να αλλάζει τις τελευταίες ημέρες, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι η Ισπανία είχε «εξιλεωθεί πλήρως», καθώς συμφώνησε σε σημαντική αύξηση των αμυντικών της δεσμεύσεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτέλεσε σαφή μεταστροφή στη ρητορική του Τραμπ απέναντι στη Μαδρίτη, καθώς μετά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον υιοθέτησε πιο συμβιβαστικό τόνο στις αναφορές του για την Ισπανία.

Η θέση της Μαδρίτης για τις αμυντικές δαπάνες

Από την πλευρά του, ο Πέδρο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Ισπανία έχει καλύψει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στους συμμάχους της, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει προχωρήσει σε σημαντική αύξηση των στρατιωτικών της δαπανών.

Η ισπανική κυβέρνηση επιμένει ότι η συμβολή της στο ΝΑΤΟ δεν πρέπει να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση τους αριθμητικούς στόχους των αμυντικών δαπανών, αλλά και με βάση τη συνολική συμμετοχή της χώρας στις επιχειρήσεις και στις αποστολές της Συμμαχίας.