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Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχωρεί από το CHP και ιδρύει νέο κόμμα
Ειδήσεις
16:08 - 21 Ιουλ 2026

Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχωρεί από το CHP και ιδρύει νέο κόμμα

Reporter.gr Newsroom
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Ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αποχωρεί από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) προκειμένου να προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού, εν μέσω της συνεχιζόμενης δικαστικής πίεσης που, σύμφωνα με το Reuters, ασκείται τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια σε πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.  

Η εξέλιξη αυτή, η οποία θεωρούνταν αναμενόμενη, συνιστά ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα για το CHP, το ιστορικό κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης που ιδρύθηκε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πλειονότητα των βουλευτών και των ψηφοφόρων του CHP αναμένεται να ακολουθήσει τον Οζέλ στο νέο κόμμα, η ονομασία του οποίου δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο δικαστική απόφαση ακύρωσε το συνέδριο του CHP του 2023, με αποτέλεσμα ο Οζέλ να απολέσει την προεδρία του κόμματος.

Σε ομιλία του στη Βουλή, ο Οζέλ τόνισε ότι η αποχώρηση της ηγετικής ομάδας του από το CHP δεν συνιστά υποχώρηση απέναντι στις πολιτικές πιέσεις, αλλά σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας μορφής αντιπολίτευσης απέναντι στον Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία για περισσότερα από είκοσι χρόνια.

«Σήμερα βρισκόμαστε στο κατώφλι ενός θλιβερού αποχαιρετισμού, ο οποίος κατέστη αναπόφευκτος και του οποίου η ώρα έφτασε. Ωστόσο, θέλουμε να μοιραστούμε με τον λαό την ελπίδα που έχουμε για μια νέα αρχή», δήλωσε ο Οζέλ ενώπιον περισσότερων από 80 βουλευτών του CHP.

Η απόφαση του δικαστηρίου τον Μάιο βασίστηκε σε καταγγελίες για παρατυπίες στο κομματικό συνέδριο και επανέφερε στην ηγεσία του CHP τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος είχε ηττηθεί από τον Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές του 2023.

Ο Οζέλ, μαζί με άλλους επικριτές της κυβέρνησης, χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση πολιτικά υποκινούμενο «πραξικόπημα», εντάσσοντάς την σε μια ευρύτερη δικαστική εκστρατεία εις βάρος του CHP, η οποία είχε ως αποτέλεσμα και τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ενός από τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του Ερντογάν.

Από την πλευρά της, η τουρκική κυβέρνηση απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί πολιτικών παρεμβάσεων, επιμένοντας ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα. Παρ' όλα αυτά, οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές και έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην Τουρκία.

Η νέα κρίση στους κόλπους της αντιπολίτευσης ενδέχεται να αυξήσει τις πιθανότητες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διατηρηθεί στην εξουσία και μετά τις επόμενες εκλογές, οι οποίες προβλέπεται να διεξαχθούν έως το 2028. Ωστόσο, αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, εφόσον η κυβέρνηση επιδιώξει να αξιοποιήσει πολιτικά τη διάσπαση του CHP.

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