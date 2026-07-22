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Βρετανία: Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% τον Ιούνιο
Ειδήσεις
09:57 - 22 Ιουλ 2026

Βρετανία: Μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Επιβράδυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Ιούνιο, καθώς ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,6%, έναντι 2,8% τον Μάιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

Η εξέλιξη ήταν ελαφρώς καλύτερη από τις εκτιμήσεις της αγοράς, καθώς δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ οικονομολόγων προέβλεπε ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωνόταν στο 2,7%. Η αποκλιμάκωση αποδίδεται κυρίως στη σταδιακή υποχώρηση των τιμών της ενέργειας μετά την έντονη άνοδο που είχε προκαλέσει η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μετά την επίτευξη εκεχειρίας κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, οι πιέσεις στις ενεργειακές αγορές περιορίστηκαν, συμβάλλοντας στη μείωση του γενικού δείκτη τιμών.

Η βρετανική οικονομία επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, καθώς η χώρα εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές φυσικού αερίου.

Παρά τη νέα αποκλιμάκωση, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Τράπεζα της Αγγλίας. Μάλιστα, η κεντρική τράπεζα έχει προειδοποιήσει ότι ο δείκτης ενδέχεται να κινηθεί εκ νέου προς το 3% κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, γεγονός που διατηρεί την επιφυλακτικότητα των υπευθύνων χάραξης νομισματικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επενδυτές εκτιμούν ότι στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας η Τράπεζα της Αγγλίας θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 3,75%, συνεχίζοντας να αξιολογεί τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τις πληθωριστικές πιέσεις που εξακολουθούν να υφίστανται.

Ορισμένα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής, τα οποία κατά την προηγούμενη συνεδρίαση είχαν ταχθεί υπέρ της αύξησης του κόστους δανεισμού, εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός μπορεί να παραμείνει επίμονα υψηλότερα από τον στόχο του 2%, γεγονός που ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ μιας πιο αυστηρής νομισματικής στάσης.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές προεξοφλούν πλέον μία ή ακόμη και δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις δεν αποκλιμακωθούν με ταχύτερο ρυθμό.

Την ίδια ώρα, τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία προσφέρουν μια πιο ισορροπημένη εικόνα για τη βρετανική οικονομία. Τα δεδομένα της ONS που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν ότι η οικονομική δραστηριότητα τον Μάιο παρουσίασε καλύτερη εικόνα από ό,τι αναμενόταν, προσφέροντας μια πρώτη θετική ένδειξη στη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις αρχές της εβδομάδας.

Παράλληλα, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη κατέδειξαν σημάδια σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας, ενώ ο κρατικός δανεισμός τον Ιούνιο διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η βρετανική οικονομία παρουσιάζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις.

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