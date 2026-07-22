ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συμφωνία Τραμπ-Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά – Τι προβλέπει για το ουράνιο
Ειδήσεις
14:11 - 22 Ιουλ 2026

Συμφωνία Τραμπ-Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά – Τι προβλέπει για το ουράνιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» σε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, η οποία ενδέχεται να επιτρέψει στο Ριάντ να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου στο πλαίσιο του ειρηνικού πυρηνικού του προγράμματος, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται πηγές με γνώση των συνομιλιών.  

Οι πηγές, οι οποίες δεν είχαν την άδεια να τοποθετηθούν δημόσια πριν από την επίσημη ανακοίνωση της απόφασης, ανέφεραν ότι η συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί ακόμη και την Τετάρτη. Τις σχετικές πληροφορίες μετέδωσαν, μεταξύ άλλων, η Wall Street Journal και οι New York Times, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η συμφωνία προβλέπεται να έχει ισχύ 30 ετών και να περιλαμβάνει τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών στην ανάπτυξη των πυρηνικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας.

Παράλληλα, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία εγκατάστασης εμπλουτισμού ουρανίου στο σαουδαραβικό έδαφος, μετά την ολοκλήρωση κοινής τεχνικής μελέτης από τις δύο χώρες.

Αντιδράσεις και προβληματισμοί στο αμερικανικό Κογκρέσο

Η συμφωνία αναμένεται να υποβληθεί προς έγκριση ή εξέταση στο αμερικανικό Κογκρέσο, όπου εκτιμάται ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις από μέλη και των δύο σωμάτων.

Οι επικριτές της θεωρούν ότι η παραχώρηση στο Ριάντ του δικαιώματος να πραγματοποιεί εγχώριο εμπλουτισμό ουρανίου μπορεί να προκαλέσει νέο κύκλο πυρηνικού ανταγωνισμού και να ενισχύσει τη διάδοση πυρηνικών τεχνολογιών στη Μέση Ανατολή.

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), ο οποίος εδρεύει στη Βιέννη και έχει ως αποστολή την προώθηση της ειρηνικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, αλλά και την πραγματοποίηση ελέγχων για την αποτροπή κρυφών στρατιωτικών πυρηνικών δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με μία από τις πηγές, η συμφωνία δεν αναμένεται να περιλαμβάνει το λεγόμενο «πρόσθετο πρωτόκολλο» του IAEA, το οποίο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους, περισσότερες επιθεωρήσεις και ενισχυμένες διαδικασίες επαλήθευσης.

Η συμφωνία εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν

Η πιθανή ανακοίνωση της συμφωνίας έρχεται σε μια περίοδο έντασης λόγω του πολέμου κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με βασικό επιχείρημα την ανάγκη περιορισμού της δυνατότητας της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα. Ωστόσο, στο παρελθόν έχει γνωστοποιήσει ότι προχώρησε σε εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα πολύ κοντά σε αυτά που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας.

Ο Λευκός Οίκος και οι σαουδαραβικές αρχές δεν είχαν προχωρήσει άμεσα σε σχόλια σχετικά με την απόφαση, η οποία αποκαλύφθηκε αρχικά από τη Wall Street Journal.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχαν επιδιώξει στο παρελθόν την επίτευξη συμφωνίας με το Ριάντ για τη μεταφορά αμερικανικής πυρηνικής τεχνολογίας.

Οι ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική χρήση

Ειδικοί σε θέματα μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων προειδοποιούν ότι η εγκατάσταση φυγοκεντρητών στη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος.

Οι φυγοκεντρητές αποτελούν βασικό εξοπλισμό για τον εμπλουτισμό ουρανίου. Παρότι η χρήση τους δεν σημαίνει αυτομάτως ότι μια χώρα οδηγείται στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, παρέχουν μια κρίσιμη τεχνολογική δυνατότητα προς αυτή την κατεύθυνση.

Για την ανάπτυξη ενός πυρηνικού όπλου απαιτούνται και άλλες τεχνολογίες, όπως η κατασκευή προηγμένων συμβατικών εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο, η δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου θεωρείται παράγοντας που μπορεί να επιτρέψει μελλοντική στρατιωτική αξιοποίηση.

Ο de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, έχει δηλώσει ότι το βασίλειο δεν θα απέκλειε την απόκτηση πυρηνικού όπλου στην περίπτωση που το Ιράν αποκτήσει αντίστοιχη δυνατότητα.

Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ριάντ

Ο υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησης Τραμπ, Κρις Ράιτ, είχε επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία το 2025, λίγο πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια των επαφών του με τον Σαουδάραβα υπουργό Ενέργειας, συζητήθηκε η ανάπτυξη της εμπορικής πυρηνικής βιομηχανίας του βασιλείου.

Το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό αργά το βράδυ της Τρίτης.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με το Πακιστάν, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, μετά την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ με στόχο στελέχη της Χαμάς.

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν είχε δηλώσει τότε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του «θα τεθεί στη διάθεση» της Σαουδικής Αραβίας σε περίπτωση ανάγκης. Η δήλωση αυτή ερμηνεύτηκε ως μήνυμα προς το Ισραήλ, το οποίο θεωρείται ευρέως η μόνη πυρηνικά εξοπλισμένη δύναμη στη Μέση Ανατολή.

Το μοντέλο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γειτονική χώρα της Σαουδικής Αραβίας, είχαν συνάψει με τις ΗΠΑ τη λεγόμενη «συμφωνία 123» για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Μπαρακά, με τη συμμετοχή της Νότιας Κορέας.

Τα Εμιράτα, ωστόσο, συμφώνησαν να αναπτύξουν πυρηνική ενέργεια χωρίς να αποκτήσουν τη δυνατότητα να εμπλουτίζουν ουράνιο στο έδαφός τους.

Η συγκεκριμένη συμφωνία θεωρείται από ειδικούς στον τομέα της μη διάδοσης των πυρηνικών ως πρότυπο για χώρες που επιδιώκουν την ανάπτυξη πυρηνικής ενέργειας χωρίς να δημιουργούνται ανησυχίες για πιθανή στρατιωτική χρήση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τα «ορφανά» δισεκατομμύρια της Βενεζουέλας: Η Ουάσιγκτον ελέγχει τα πετρελαϊκά έσοδα
Εμπορεύματα

Τα «ορφανά» δισεκατομμύρια της Βενεζουέλας: Η Ουάσιγκτον ελέγχει τα πετρελαϊκά έσοδα

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα

Σε υψηλό έξι εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου ελέω Μέσης Ανατολής – Ράλι 25% για το WTI τον Ιούλιο
Εμπορεύματα

Σε υψηλό έξι εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου ελέω Μέσης Ανατολής – Ράλι 25% για το WTI τον Ιούλιο

Ασία: Ράλι στη Σεούλ, πιέσεις στις υπόλοιπες αγορές – Στο επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ασία: Ράλι στη Σεούλ, πιέσεις στις υπόλοιπες αγορές – Στο επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 15:11

Γαλλία: Νεκρός ο σκάουτερ που φέρεται να στρατολογούσε νεαρές γυναίκες για τον Έπσταϊν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 15:10

Citi για Πειραιώς: Στα €11,35 η τιμή στόχος με περιθώριο ανόδου 27,5%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 15:01

ΤτΕ: Πάνω από 8,5 εκατ. τουρίστες στο α’ πεντάμηνο – Αυξημένα έσοδα 10,9% τον Μάιο

Magazino
22/07/2026 - 15:00

Η, κατά Καραθάνο, αριστοφανική «Ειρήνη» θα φτάσει έως το Διάστημα

Ειδήσεις
22/07/2026 - 14:51

Βρυξέλλες για νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία: Προσπάθεια να ξεπεραστεί η ελληνική ένσταση για το LNG

Ναυτιλία
22/07/2026 - 14:50

Ο Γιάννης Ιγγλέσης επενδύει στην ανανέωση του στόλου και στις σχέσεις με την Ιαπωνία

Πολιτική
22/07/2026 - 14:43

Βαριές καταγγελίες Σαλμά κατά Γεωργιάδη για διαπλοκή και δωροδοκία – Εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση

Magazino
22/07/2026 - 14:40

Η Ευρώπη δεν χάνει τη λάμψη της – Οι ταξιδιωτικές τάσεις που κυριαρχούν το 2026

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/07/2026 - 14:36

ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΣτΕ για το έργο στις Κολυμπήθρες Πάρου

Νομίσματα
22/07/2026 - 14:26

Bitcoin σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Άγγιξε τα $67.000 και τώρα δοκιμάζει τις αντοχές του

Ανεμοδείκτης
22/07/2026 - 14:17

Εκλογές το ’27 αλλά το ΥΠΕΣ είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από τώρα…

Ειδήσεις
22/07/2026 - 14:11

Συμφωνία Τραμπ-Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά – Τι προβλέπει για το ουράνιο

Επιχειρήσεις
22/07/2026 - 14:09

Έφοδος στη Deutsche Bank: Νέα έρευνα για φορολογικό σκάνδαλο δισεκατομμυρίων με τις συναλλαγές Cum-Cum

Πολιτική
22/07/2026 - 14:05

Τέλος από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελλος – Ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του

Πολιτική
22/07/2026 - 13:56

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα παραστεί στη φετινή δεξίωση της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Η επιστολή Δούρου

Ανεμοδείκτης
22/07/2026 - 13:54

Τα «βαφτίσια» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Εργασιακά
22/07/2026 - 13:51

Υπουργείο Παιδείας: 5.487 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών – Η κατανομή

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 13:51

Τα «ορφανά» δισεκατομμύρια της Βενεζουέλας: Η Ουάσιγκτον ελέγχει τα πετρελαϊκά έσοδα

Πολιτική
22/07/2026 - 13:48

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Βρήκαν €23 δισ. με μια ομιλία, αλλά εγκαλούν την αντιπολίτευση για κοστολόγηση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 13:37

Ferryhopper: Νέες εναλλακτικές διαδρομές & άνοδος 27% στις island-hopping κρατήσεις των διεθνών ταξιδιωτών

Πολιτική
22/07/2026 - 13:33

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»

Οικονομία
22/07/2026 - 13:28

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα

Οικονομία
22/07/2026 - 13:22

Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού €470.000

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:15

Πειραιάς: Διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων – Αποκλεισμένη η περιοχή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 13:11

Κεφαλογιάννη: Νέο «χάρτη» για τον τουρισμό φέρνει το Ειδικό Χωροταξικό – Υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/07/2026 - 13:10

Δούρειος Ίππος

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:03

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Οδηγίες στους πολίτες

Πολιτική
22/07/2026 - 12:54

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

Οικονομία
22/07/2026 - 12:49

ICAP CRIF: Ανάπτυξη με «καύσιμο» τις επιχειρήσεις - ΑΕΠ +2,1%, κέρδη +24% και επενδυτική δυναμική

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/07/2026 - 12:39

Η μάχη Ισπανίας και Αργεντινής καθήλωσε τους φιλάθλους στην παραλία Μπάτης στο Παλαιό Φάληρο (vid.)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ