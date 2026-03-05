Κύπρος: Νέος σύντομος συναγερμός στο Ακρωτήρι – Στάρμερ: Οι βάσεις θα χρησιμοποιηθούν για άμυνα

Νέος συναγερμός σήμανε στο Ακρωτήρι γύρω στις 16:30 την Πέμπτη (5/3), με τις σειρήνες να ηχούν για δεύτερη φορά σήμερα στην περιοχή, μετά από τη σύντομη αναστάτωση που είχε προκληθεί τέσσερις περίπου ώρες πριν.

Ο συναγερμός έληξε στις 16:38, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κ. Λετυμπιώτη, να δηλώνει πως δεν εντοπίστηκε απειλή.

«Σε σχέση με την ενεργοποίηση προληπτικών μέτρων ασφαλείας λίγο νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις του Ακρωτηρίου, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή και ως εκ τούτου έχουν λήξει. Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών», έγραψε ο κ. Λετυμπιώτης στο Χ.

{https://x.com/letymbiotis/status/2029566911680336304}

Στάρμερ: Οι βάσεις θα χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για αμυντικούς σκοπούς

Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα τα κυπριακά μέσα μετέδωσαν ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, έλαβε την απόφαση να στείλει αύριο (6/3) στην Κύπρο ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητες κατά των drones, ενώ αεροσκάφη Typhoon θα σταλούν από τη Βρετανία στο Κατάρ και το HMS Dragon αποστέλλεται στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, ο ίδιος δήλωσε πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις «για την διεξαγωγή αμυντικών επιχειρήσεων».

Χίλι: Σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας οι βρετανικές βάσεις

Ο Βρετανός ΥΠΑΜ, Τζον Χίλι, έδωσε από τη μεριά του τη διαβεβαίωση πως oι βρετανικές βάσεις βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για προστασία τόσο της περιοχής τους όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό φέρεται να δήλωσε, όπως μεταδίδει ο «Φιλελεύθερος», μετά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου και τον Αντιδήμαρχο Ακρωτηρίου, Γιώργο Κωνσταντίνου.

Ειδικότερα, ο ίδιος ο κ. Γεωργίου ανέφερε: «Μας έδωσε διαβεβαιώσεις ότι είναι υψηλό το επίπεδο ετοιμότητας, ώστε να προστατεύει και την Κυπριακή Δημοκρατία».

Λετυμπιώτης: Τι ορίζεται ως «περιστατικό» - Πότε ενεργοποιούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κ. Λετυμπιώτης, σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους σημείωσε, από την πλευρά του, πως η κυπριακή κυβέρνηση παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη. Όπως είπε, συναγερμός σημαίνει κάθε φορά που υπάρχει πληροφορία ή ένδειξη για ύποπτο αντικείμενο. Αυτό συνέβη νωρίτερα όταν ήχησαν οι σειρήνες, ωστόσο τελικά διαπιστώθηκε ότι το ύποπτο αντικείμενο που είχε εντοπιστεί δεν κατευθυνόταν προς την Κύπρο.

Ερωτηθείς πώς ορίζεται το «περιστατικό» που ενεργοποιεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας, απάντησε πως «περιστατικό σημαίνει ότι υπάρχει αντικείμενο το οποίο έχει κατεύθυνση επιβεβαιωμένη είτε προς τις Βρετανικές Βάσεις ή κάπου αλλού».

Επομένως, προσέθεσε, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται αξιολογείται κάθε πληροφορία και κάθε ένδειξη και ενεργοποιούνται τα πρωτόκολλα.

«Άρα, όταν λέμε ότι δεν έχει υπάρξει περιστατικό, αυτό είναι η ακριβής ερμηνεία και απόδοση των πραγματικών δεδομένων. (…) Αν αναχαιτιστεί κάποιο αντικείμενο, αυτό είναι περιστατικό», εξήγησε.

Σημείωσε, ακόμη, ότι η κυπριακή κυβέρνηση είναι σε επαφή και πέραν των χωρών που έχουν ήδη ανακοινωθεί (π.χ. Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία) και με άλλα κράτη, ενώ είπε ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ) βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή του και με κάθε αρμόδια Υπηρεσία.

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