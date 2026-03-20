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Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης στήνει ένα «Escape Room» στη Biennale της Βενετίας
Magazino
10:17 - 20 Μαρ 2026

Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης στήνει ένα «Escape Room» στη Biennale της Βενετίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο διεθνώς αναγνωρισμένος εικαστικός και αρχιτέκτονας Ανδρέας Αγγελιδάκης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης της La Biennale di Venezia με το έργο «Escape Room».

Η πρώτη παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στη 61η Biennale της Βενετίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 9 Μαΐου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026, έγινε την Τριτη 17 Μαρτίου στον χώρο του Onassis Ready. Την υλοποίηση του έργου «Escape Room» του Ανδρέα Αγγελιδάκη έχει αναλάβει το MOMus της Θεσσαλονίκης, ενώ την επιμέλεια της ελληνικής συμμετοχής υπογράφει ο Γιώργος Μπεκιράκης.

Ένα “Δωμάτιο Απόδρασης” από την Ιστορία

Στο Ελληνικό Περίπτερο στα Giardini, ο καλλιτέχνης προτείνει μια εγκατάσταση που καλεί τους επισκέπτες να εισέλθουν σε ένα εμβυθιστικό σκηνικό εμπειρίας όπου η ελληνικότητα, η πολιτισμική μνήμη και η πολιτική Ιστορία συνυπάρχουν, συγκρούονται και επαναδιατυπώνονται.

Η πρόταση του Αγγελιδάκη μεταμορφώνει το Ελληνικό Περίπτερο σε ένα σύγχρονο, ψηφιακό Πλατωνικό Σπήλαιο, επανενεργοποιώντας την κλασική αλληγορία υπό το πρίσμα του σήμερα: της μετα-αλήθειας, της εικόνας, της ψηφιακής μεσολάβησης και της ανόδου του εθνικιστικού λαϊκισμού.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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