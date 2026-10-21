Βέλη Μακρόν κατά Τραμπ και Νετανιάχου: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν προεκλογική εκστρατεία εις βάρος της Γαλλίας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά διεθνών ηγετών, κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά τις πρόσφατες ταραχές στη χώρα του, με «απαράδεκτα, ακόμη και ανόητα σχόλια».

Χωρίς να τους κατονομάσει ευθέως, ο Μακρόν έστρεψε τα βέλη του κυρίως προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν προεκλογική εκστρατεία εις βάρος της Γαλλίας – ηγέτες σε προεκλογικούς ρυθμούς, τόσο στην περιοχή όσο και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε ολόκληρη τη Γαλλία, συμμετέχοντας σε κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν από συνδικάτα, το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων και φοιτητικές ομάδες. Αν και πολλές συγκεντρώσεις ήταν ειρηνικές, η εικόνα επισκιάστηκε από εκτεταμένες λεηλασίες και βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.

Ο Μακρόν μίλησε από τη Ντόχα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κατάρ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι ξένη παρέμβαση προκάλεσε τα γεγονότα. Αντίθετα, κατήγγειλε τη μεταγενέστερη χειραγώγηση της πληροφορίας από το εξωτερικό, η οποία, όπως είπε, τροφοδότησε «εξίσου απαράδεκτα και ανόητα σχόλια», ακόμη και από ξένους ηγέτες.

Στο στόχαστρο τα ψεύτικα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διάδοση παραποιημένων βίντεο που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσίαζαν τη Γαλλία ως χώρα που έχει κατακλυστεί από μετανάστες και ισλαμιστές.

«Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίστηκαν ότι η Γαλλία είχε κατακλυστεί από ορδές μεταναστών και ισλαμιστών», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται σε προεκλογική εκστρατεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τις γαλλικές διαδηλώσεις και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου, προβάλλοντας τους ισχυρισμούς του για τους κινδύνους της μετανάστευσης και την υποτιθέμενη παρακμή του δυτικού πολιτισμού.

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Γαλλία βρίσκεται «υπό πολιορκία, λεηλατείται και παραδίδεται στις φλόγες από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές».

Με αυτόν τον τρόπο, επιχείρησε να παρουσιάσει τις ταραχές ως προειδοποίηση για το τι θα μπορούσε να συμβεί στις ΗΠΑ σε περίπτωση εκλογικής νίκης των Δημοκρατικών.

«Η Γαλλία έχει ήδη αρκετά δικά της προβλήματα και δεν χρειάζεται κανείς να ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά», δήλωσε ο Μακρόν, προσθέτοντας με νόημα: «Σε τέτοιες στιγμές φαίνεται ποιος αγαπά τη Γαλλία και ποιος όχι».

Έκτακτα μέτρα ενόψει νέων κινητοποιήσεων

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει την Πέμπτη έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή υπουργών και εκπροσώπων των υπηρεσιών πληροφοριών, προκειμένου να λάβει μια «λεπτομερή έκθεση» για τα γεγονότα της 17ης Οκτωβρίου.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει ήδη παραδεχθεί ότι εκείνη την ημέρα έχασε προσωρινά τον έλεγχο της κατάστασης.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι τη Δευτέρα το πρωί εγκρίθηκε ένα σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει απαγορεύσεις κυκλοφορίας και περιορισμούς στις μεγάλες συγκεντρώσεις. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ, τουλάχιστον προς το παρόν, ενόψει και των νέων κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου.

«Όσοι επιχειρήσουν το Σάββατο να προκαλέσουν σκόπιμα αναταραχή στα κέντρα των πόλεων θα εμποδιστούν», ξεκαθάρισε.

Την ίδια στιγμή, ο Γάλλος πρόεδρος επέμεινε στην ανάγκη διαλόγου με τα συνδικάτα και τις πολιτικές δυνάμεις, καλώντας όλους τους εμπλεκομένους να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

«Υπήρξαν υπερβολικά πολλές ασάφειες. Κάποιοι υποστήριξαν ότι υπάρχουν μορφές νόμιμης βίας. Όχι, δεν υπάρχει νόμιμη βία», τόνισε.

«Η έναρξη της βίας χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για όσα ακολουθούν. Σε μια δημοκρατία, τίποτα δεν δικαιολογεί τη βία», πρόσθεσε.

Στο επίκεντρο η ενεργειακή ασφάλεια της Γαλλίας

Η επίσκεψη του Μακρόν στο Κατάρ εντάσσεται σε τριήμερη περιοδεία του στην περιοχή του Κόλπου, με βασικό στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Γαλλίας.

Παράλληλα, η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει την κρίση του κόστους ζωής, η οποία τροφοδοτεί τη δυσαρέσκεια σε πολλές περιοχές της χώρας.

Την Τρίτη, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν δεσμεύτηκαν να προμηθεύουν από κοινού τη Γαλλία με επιπλέον 200.000 τόνους ντίζελ κάθε μήνα.

Σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής αναταραχής στο εσωτερικό, το Παρίσι επιχειρεί έτσι να ενισχύσει τις ενεργειακές του συμμαχίες, ενώ ο Μακρόν στέλνει παράλληλα σαφές μήνυμα προς όσους, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να αξιοποιήσουν πολιτικά την κρίση στη Γαλλία.