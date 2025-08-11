Ήπια άνοδος στο πετρέλαιο εν αναμονή των συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας - «Βουτιά» άνω του 2% για χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ελαφρώς ανοδικά το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8), καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας αργότερα αυτή την εβδομάδα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Οκτώβριο, σημειώνουν άνοδο 0,24% στα 66,75 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Σεπτέμβριο, υποχωρεί κατά 0,17% στα 63,99 δολάρια.

Οι προσδοκίες για ένα πιθανό τέλος των κυρώσεων που έχουν περιορίσει την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές έχουν αυξηθεί, μετά την δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή (8/8) ότι θα συναντηθεί με το Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

Οι συνομιλίες ακολουθούν την αυξημένη πίεση των ΗΠΑ προς τη Ρωσία, αυξάνοντας την προοπτική ότι οι κυρώσεις κατά της Μόσχας θα μπορούσαν, επίσης, να ενισχυθούν εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

«Εάν οι ειρηνευτικές συνομιλίες αποτύχουν και η σύγκρουση συνεχιστεί, η αγορά θα μπορούσε να στραφεί γρήγορα σε μια ανοδική πορεία, προκαλώντας ενδεχομένως μια απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου», δήλωσε η Σουγκάντα Σαχντέβα, ιδρυτής της SS WealthStreet, μιας ερευνητικής εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε θέσει προθεσμία έως την περασμένη Παρασκευή στη Ρωσία, απαιτώντας είτε να συμφωνήσει σε ειρήνη είτε να επιβληθούν δευτερεύουσες κυρώσεις στους αγοραστές του ρωσικού πετρελαίου.

Επιπλέον, η συμβουλευτική εταιρεία Energy Aspect εκτιμά ότι οι ινδικές εταιρείες διύλισης έχουν ήδη αγοράσει συνολικά 5 εκατομμύρια βαρέλια WTI για φορτώσεις τον Αύγουστο, με πιθανότητα να προστεθούν επιπλέον 5 εκατομμύρια βαρέλια, ανάλογα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών, καθώς και 5 εκατομμύρια βαρέλια για φορτώσεις το Σεπτέμβριο. Ακόμα, η αρμπιτράζ WTI προς την Ασία παραμένει ανοιχτή και η Ινδία φαίνεται ότι θα συνεχίσει να απορροφά αμερικανικό αργό πετρέλαιο για την ώρα, ανέφερε η Energy Aspects σε εβδομαδιαία σημείωση.

Οι υψηλότεροι δασμοί του Τραμπ στις εισαγωγές από δεκάδες χώρες, που τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη (7/8), αναμένεται να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα, καθώς αναγκάζουν αλλαγές στις αλυσίδες εφοδιασμού και τροφοδοτούν υψηλότερο πληθωρισμό.

Επηρεασμένο από τις δυσοίωνες οικονομικές προοπτικές, το Brent υποχώρησε 4,4% κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε την Παρασκευή, ενώ το WTI υποχώρησε 5,1%.

«Η βραχυπρόθεσμη πορεία θα εξαρτηθεί από διάφορα σημαντικά γεγονότα, όπως η συνάντηση μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας στις 15 Αυγούστου, οι επικείμενες ομιλίες αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και η δημοσίευση των στοιχείων για το δείκτη τιμών καταναλωτή των ΗΠΑ», δήλωσε η Σαχντέβα.

Ξεχωριστά, τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (NBS) που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο (9/8) έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού στην Κίνα μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, ενώ οι τιμές καταναλωτή παρέμειναν σταθερές, υπογραμμίζοντας το βαθμό στον οποίο η αδύναμη εγχώρια ζήτηση και η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στον τομέα του εμπορίου επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Κέρδη για το φυσικό αέριο - Απώλειες άνω το 2% για τον χρυσό

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Δευτέρας, το φυσικό αέριο καταγράφει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 1,230% στα 32.845 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται πτωτικά κατά 2,10% στα 3.418,12 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι καταγράφει απώλειες 1,39% στα 38,005 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός υποχωρεί κατά 0,25% και βρίσκεται στα 4,4603 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί κατά 0,03% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1644 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,03% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3455 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, είναι αμετάβλητη συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8654 βρετανική λίρα ανά ευρώ.