Γαλλία: Στο στόχαστρο τα μέτρα λιτότητας Μακρόν-Μπαϊρού και προετοιμασίες για πρόωρες εκλογές ενόψει ψήφου εμπιστοσύνης  

Το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο (RN) ανακοίνωσε τη Δευτέρα (1/9) ότι προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να αποτρέψει την κατάρρευση της κυβέρνησής του αυτή την εβδομάδα είναι καταδικασμένες σε αποτυχία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν προαναγγείλει ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση μειοψηφίας στην ψήφο εμπιστοσύνης της 8ης Σεπτεμβρίου – διαδικασία που ο Μπαϊρού ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την περασμένη εβδομάδα, επιδιώκοντας να περάσει τα αντιδημοφιλή σχέδιά του για σφιχτή δημοσιονομική πολιτική το 2026. Τη Δευτέρα ξεκίνησε επαφές με τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την καταψήφιση.

Εάν ο Μπαϊρού χάσει την ψηφοφορία, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει τρεις επιλογές: να ορίσει άμεσα νέο πρωθυπουργό, να κρατήσει τον Μπαϊρού ως υπηρεσιακό για κάποιο διάστημα ή να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Τον περασμένο μήνα, πριν από την αιφνιδιαστική κίνηση του πρωθυπουργού, ο Μακρόν είχε αποκλείσει κατηγορηματικά αυτό το τελευταίο ενδεχόμενο.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του RN, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε τη Δευτέρα: «Μπορούμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, ακόμη και για επιστροφή στις κάλπες με διάλυση της Εθνοσυνέλευσης». Μιλούσε πριν από κομματική σύσκεψη αφιερωμένη στην εκλογική προετοιμασία, γνωστοποιώντας ότι ήδη έχει επιλεγεί το 85% των υποψηφίων του κόμματος.

Η Μαρίν Λεπέν, η κυρίαρχη φυσιογνωμία του RN παρότι δεν είναι πλέον πρόεδρός του, τόνισε στην ίδια συνεδρίαση ότι εκείνη και ο Μπαρντελά θα συναντηθούν την Τρίτη με τον Μπαϊρού «από ευγένεια», αλλά χωρίς να αναμένουν αποτέλεσμα.

Ο Μακρόν είχε προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του 2024, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε αποτυχημένο στοίχημα, καθώς τον αποδυνάμωσε περαιτέρω και οδήγησε σε ακόμη πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι νέες κάλπες θα έδιναν ξανά ένα κρεμασμένο κοινοβούλιο, αλλά με το RN σημαντικά ενισχυμένο.

Η Λεπέν καταδικάστηκε τον Μάρτιο για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων και της επιβλήθηκε απαγόρευση εκλογικής συμμετοχής, γεγονός που της στερεί το δικαίωμα να είναι υποψήφια σε περίπτωση πρόωρων εκλογών. Έχει ασκήσει έφεση, αλλά η εκδίκασή της δεν αναμένεται πριν από το καλοκαίρι του 2026.

Αντίστροφη μέτρηση για την ψήφο εμπιστοσύνης

Ο Μπαϊρού ξεκίνησε τις επαφές του τη Δευτέρα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ θα συναντήσει και τα υπόλοιπα κόμματα εντός της εβδομάδας. Ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών, Ολιβιέ Φορ, ξεκαθάρισε την Κυριακή ότι η απόφαση του κόμματός του να καταψηφίσει την κυβέρνηση είναι «οριστική».

Τα κόμματα που έχουν ήδη ταχθεί εναντίον του πρωθυπουργού συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να τον ρίξουν.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Γαλλία παραμένει «σταθερή», αλλά πρόσθεσε πως κάθε κίνδυνος πτώσης κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ προκαλεί ανησυχία. Την περασμένη εβδομάδα, οι γαλλικές αγορές μετοχών και ομολόγων κατέγραψαν έντονες απώλειες μετά την ανακοίνωση Μπαϊρού, αν και τη Δευτέρα ανέκαμψαν μερικώς.