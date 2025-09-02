ΕΛΣΤΑΤ: Πώς διαμορφώθηκε ο τζίρος στον κλάδο αυτοκινήτων το β' τρίμηνο

Ο κύκλος εργασιών και ο όγκος στον τομέα των αυτοκινήτων κατέγραψαν μεικτές τάσεις το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, που περιλαμβάνει το χονδρικό και λιανικό εμπόριο καθώς και την επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, για την περίοδο Απριλίου–Ιουνίου 2025, παρουσίασαν σε ετήσια βάση μεταβολές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο καταγράφηκε μείωση 5,0%, το Μάιο αύξηση 11,7% και τον Ιούνιο αύξηση 1,6%.

Αντίστοιχα, οι Δείκτες Όγκου στον ίδιο κλάδο παρουσίασαν μείωση 6,3% τον Απρίλιο, αύξηση 10,3% το Μάιο και σταθερότητα τον Ιούνιο, χωρίς μεταβολή.

Στην ομάδα 451, που αφορά την πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων, οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών για το ίδιο τρίμηνο κατέγραψαν μείωση 6,6% τον Απρίλιο, αύξηση 8,8% το Μάιο και μείωση 2,0% τον Ιούνιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι Δείκτες Όγκου στην ομάδα 451 παρουσίασαν αντίστοιχα μείωση 7,2% τον Απρίλιο, αύξηση 8,1% το Μάιο και μείωση 2,9% τον Ιούνιο.