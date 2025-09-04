ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πτώση τιμών πετρελαίου εν αναμονή της συνάντησης ΟΠΕΚ+
Εμπορεύματα
13:51 - 04 Σεπ 2025

Πτώση τιμών πετρελαίου εν αναμονή της συνάντησης ΟΠΕΚ+

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9), καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη συνάντηση του ΟΠΕΚ+ το Σαββατοκύριακο, όπου οι παραγωγοί αναμένεται να εξετάσουν μια νέα αύξηση των στόχων παραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Νοέμβριο, σημειώνουν πτώση 1,49% στα 66,59 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο, αποδυναμώνεται κατά 1,58% στα 62,96 δολάρια.

Ο ΟΠΕΚ+ θα εξετάσει περαιτέρω αυξήσεις της παραγωγής τον Οκτώβριο σε συνάντηση την Κυριακή (7/9), σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις, καθώς η ομάδα επιδιώκει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς. Μια πιθανή αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ανάκτηση του μεριδίου αγοράς έχει προτεραιότητα έναντι της στήριξης των τιμών, δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Tamas Varga.

Ο ΟΠΕΚ+ είχε ήδη συμφωνήσει να αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά περίπου 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο έως το Σεπτέμβριο, επιπλέον της αύξησης της ποσόστωσης κατά 300.000 βαρέλια την ημέρα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τους τελευταίους μήνες, παρά την επιτάχυνση της αύξησης της παραγωγής, οι τιμές του πετρελαίου στη Μέση Ανατολή παρέμειναν οι ισχυρότερες περιφερειακές τιμές παγκοσμίως. Αυτό ενίσχυσε την εμπιστοσύνη της Σαουδικής Αραβίας και άλλων μελών του ΟΠΕΚ να αυξήσουν την παραγωγή, σύμφωνα με έκθεση της Haitong Securities.

Περαιτέρω πίεση στις τιμές άσκησαν ορισμένα ασταθή μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν ότι οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών τον Ιούλιο, σε συνάρτηση με τη χαλάρωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Τα δεδομένα αυτά ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια αυτό το μήνα.

Οι αγορές αναμένουν, επίσης, τα κυβερνητικά στοιχεία για τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ που θα δημοσιευθούν σήμερα για να εκτιμήσουν τη δύναμη της ζήτησης στο μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο.

Τέλος, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 622.000 βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 29 Αυγούστου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, επικαλούμενες τα στοιχεία του American Petroleum Institute (API) που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη (3/9).

Στα «κόκκινα» φυσικό αέριο και εμπορεύματα

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Πέμπτης, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται ελαφρώς αποδυναμωμένα κατά 0,754% στα 31.870 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός διακόπτει την ανοδική πορεία που έχει το τελευταίο διάστημα και κινείται πτωτικά κατά 1,03% στα 3.597,75 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι υποχωρεί κατά 1,14% στα 41,580 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός διολισθαίνει κατά 1,54% και βρίσκεται στα 4,5585 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ανεβαίνει κατά 0,05% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1655 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,06% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3452 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται ανοδικά κατά 0,13% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8665 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 13:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η πολιτική κινητικότητα και τα σενάρια που «τρέχουν» (ή επανέρχονται)
Ανεμοδείκτης

Η πολιτική κινητικότητα και τα σενάρια που «τρέχουν» (ή επανέρχονται)

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση προς Καλαμαριά
Ειδήσεις

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση προς Καλαμαριά

Trade Estates: Πρόγραμμα αγοράς έως 12 εκατ. ιδίων μετοχών – Εύρος τιμής €1 έως €5
Ανακοινώσεις

Trade Estates: Πρόγραμμα αγοράς έως 12 εκατ. ιδίων μετοχών – Εύρος τιμής €1 έως €5

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν
Εμπορεύματα

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου
Ειδήσεις

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία
ΜΕΤΑΛΛΑ

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 15:39

Καφούνης: Άμεση επαναφορά της απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 15:31

Αττικά Πολυκαταστήματα: Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή στο Euronext Athens

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:26

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 15:10

Βράβευση για τους πρώτους 158 αποφοίτους των CrediaBusiness Academy και CrediaBank Wealth Management Academy

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 15:00

Ποιος κέρδισε τελικά τον πόλεμο στο Ιράν;

Πολιτική
22/06/2026 - 14:55

Χατζηδάκης: Το Υπερταμείο ανεβάζει στροφές στη νέα εποχή της ελληνικής οικονομίας

Οικονομία
22/06/2026 - 14:41

Άλμα 36,9% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις στο τετράμηνο με 1 εκατ. περισσότερους τουρίστες

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 14:40

Τι εννοεί ο Τραμπ όταν λέει «για χάρη» του Ερντογάν;

Πολιτική
22/06/2026 - 14:30

Χρηστίδης: Η αλαζονεία της Nέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται στην επίθεση Καιρίδη στο Χάρη Δούκα

Πολιτική
22/06/2026 - 14:21

ΚΕΦΙΜ: Τη νύχτα κατατίθενται 8 στις 10 τροπολογίες της τελευταίας στιγμής

Πολιτική
22/06/2026 - 14:15

ΠΑΣΟΚ: Το ελβετικό «φρένο» στη Mercosur δικαιώνει τη γραμμή των ευρωβουλευτών μας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:11

Το Ηνωμένο Βασίλειο οδεύει προς τον 7ο πρωθυπουργό του σε 10 χρόνια

Ειδήσεις
22/06/2026 - 14:03

Δύο χρόνια Στάρμερ: Οι μεταρρυθμίσεις, τα λάθη και το άδοξο τέλος

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:55

AP: Ανησυχία για την εξάπλωση του Έμπολα στο Κονγκό - Πρόκληση η ιχνηλάτηση κρουσμάτων

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 13:50

Συμφωνία της χρονιάς στα IFLR Europe Awards 2026 η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext

Υγεία
22/06/2026 - 13:34

Θετική έκβαση για τον Έλληνα ταξιδιώτη που είχε τεθεί σε καραντίνα λόγω έκθεσης στο χανταϊό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
22/06/2026 - 13:34

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT στην Ελλάδα

Νομίσματα
22/06/2026 - 13:33

Στα $64.000 το Bitcoin – Γιατί οι αναλυτές βλέπουν τέλος στη φάση διόρθωσης

Πολιτική
22/06/2026 - 13:32

Η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως την Ασημακοπούλου - ΠΑΣΟΚ: Η επιτομή της «επιτελικής αριστείας»

Πολιτική
22/06/2026 - 13:24

Αντεπίθεση Δραγασάκη στον Στουρνάρα για το «παράλληλο νόμισμα»

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 13:21

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Επιχειρήσεις
22/06/2026 - 13:11

Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 13:00

Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:48

Politico: Σε μειονεκτική θέση η Ευρώπη συγκριτικά με την Κίνα στις προμήθειες φυσικού αερίου

Ανεμοδείκτης
22/06/2026 - 12:39

«Σκάει» βόμβα στο Ασφαλιστικό και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα

ΥΔΡΕΥΣΗ
22/06/2026 - 12:34

Τήνος: Η τετραετής λειψυδρία φέρνει απαγορεύσεις και παρεμβάσεις

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καύσιμα τέλος στην Κριμαία καθώς τα ουκρανικά drones χτυπούν τις μεταφορές

Ειδήσεις
22/06/2026 - 12:21

Καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή email αποδήμων - Οι ποινές

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
22/06/2026 - 12:09

Όλα όσα έγιναν στο 7o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης - #ocin26: Προτεραιότητες και προκλήσεις στις συνταξιοδοτικές παροχές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/06/2026 - 11:59

Οι τρεις άξονες ανάπτυξης της ΔΕΗ έως το 2030: Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Ομίλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ