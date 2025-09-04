Πτώση τιμών πετρελαίου εν αναμονή της συνάντησης ΟΠΕΚ+

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9), καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη συνάντηση του ΟΠΕΚ+ το Σαββατοκύριακο, όπου οι παραγωγοί αναμένεται να εξετάσουν μια νέα αύξηση των στόχων παραγωγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Νοέμβριο, σημειώνουν πτώση 1,49% στα 66,59 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο, αποδυναμώνεται κατά 1,58% στα 62,96 δολάρια.

Ο ΟΠΕΚ+ θα εξετάσει περαιτέρω αυξήσεις της παραγωγής τον Οκτώβριο σε συνάντηση την Κυριακή (7/9), σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συζητήσεις, καθώς η ομάδα επιδιώκει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς. Μια πιθανή αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ανάκτηση του μεριδίου αγοράς έχει προτεραιότητα έναντι της στήριξης των τιμών, δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Tamas Varga.

Ο ΟΠΕΚ+ είχε ήδη συμφωνήσει να αυξήσει τους στόχους παραγωγής κατά περίπου 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο έως το Σεπτέμβριο, επιπλέον της αύξησης της ποσόστωσης κατά 300.000 βαρέλια την ημέρα για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τους τελευταίους μήνες, παρά την επιτάχυνση της αύξησης της παραγωγής, οι τιμές του πετρελαίου στη Μέση Ανατολή παρέμειναν οι ισχυρότερες περιφερειακές τιμές παγκοσμίως. Αυτό ενίσχυσε την εμπιστοσύνη της Σαουδικής Αραβίας και άλλων μελών του ΟΠΕΚ να αυξήσουν την παραγωγή, σύμφωνα με έκθεση της Haitong Securities.

Περαιτέρω πίεση στις τιμές άσκησαν ορισμένα ασταθή μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν ότι οι θέσεις εργασίας μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών τον Ιούλιο, σε συνάρτηση με τη χαλάρωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Τα δεδομένα αυτά ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια αυτό το μήνα.

Οι αγορές αναμένουν, επίσης, τα κυβερνητικά στοιχεία για τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ που θα δημοσιευθούν σήμερα για να εκτιμήσουν τη δύναμη της ζήτησης στο μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο.

Τέλος, τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 622.000 βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 29 Αυγούστου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, επικαλούμενες τα στοιχεία του American Petroleum Institute (API) που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη (3/9).

Στα «κόκκινα» φυσικό αέριο και εμπορεύματα

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Πέμπτης, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται ελαφρώς αποδυναμωμένα κατά 0,754% στα 31.870 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός διακόπτει την ανοδική πορεία που έχει το τελευταίο διάστημα και κινείται πτωτικά κατά 1,03% στα 3.597,75 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι υποχωρεί κατά 1,14% στα 41,580 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός διολισθαίνει κατά 1,54% και βρίσκεται στα 4,5585 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ανεβαίνει κατά 0,05% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1655 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,06% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3452 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται ανοδικά κατά 0,13% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8665 βρετανική λίρα ανά ευρώ.