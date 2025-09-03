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ΟΠΕΚ+: Πιθανή νέα αύξηση παραγωγής στη συνάντηση της Κυριακής (7/9) λόγω υψηλών τιμών πετρελαίου
Εμπορεύματα
17:22 - 03 Σεπ 2025

ΟΠΕΚ+: Πιθανή νέα αύξηση παραγωγής στη συνάντηση της Κυριακής (7/9) λόγω υψηλών τιμών πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Οκτώ κράτη μέλη του ΟΠΕΚ+ θα εξετάσουν την πιθανότητα νέας αύξησης της παραγωγής πετρελαίου σε συνάντηση που προγραμματίζεται για την Κυριακή (7/9), όπως αναφέρουν δύο πηγές στο Reuters.

Από τον Απρίλιο, ο ΟΠΕΚ+ έχει αλλάξει στρατηγική, αντιστρέφοντας τις μειώσεις παραγωγής, και έχει αυξήσει ήδη τις ποσοστώσεις κατά περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, περίπου το 2,4% της παγκόσμιας ζήτησης, προσπαθώντας να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς και υπό την πίεση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου.

Ωστόσο, οι αυξήσεις αυτές δεν κατάφεραν να μειώσουν την τιμή του πετρελαίου, η οποία παραμένει γύρω στα 68 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένη από τις δυτικές κυρώσεις σε Ρωσία και Ιράν, κάτι που ενθαρρύνει περαιτέρω παραγωγή σε χώρες όπως οι ΗΠΑ.

Μία νέα αύξηση θα σήμαινε ότι ο ΟΠΕΚ+, που παράγει περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, θα χαλάρωνε ένα δεύτερο επίπεδο περικοπών περίπου 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, ή 1,6% της παγκόσμιας ζήτησης, νωρίτερα από το αρχικό σχέδιο. Κάποιοι αναλυτές και πηγές του ΟΠΕΚ+ θεωρούν, επίσης, πιθανό να ανασταλούν οι αυξήσεις για τον Οκτώβριο, αν και καμία τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη, σύμφωνα με μία πηγή.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι προηγούμενες αυξήσεις, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν πλήρως, συνέβαλαν στη διατήρηση των τιμών. Μέχρι τον Απρίλιο, ο ΟΠΕΚ+ περιοριζόταν επί χρόνια για να στηρίξει τις τιμές.

Στην τελευταία συνάντηση τον Αύγουστο, τα οκτώ μέλη αύξησαν την παραγωγή κατά 547.000 βαρέλια ημερησίως για το Σεπτέμβριο, ολοκληρώνοντας αύξηση 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών για το έτος, συμπεριλαμβανομένων 300.000 βαρελιών ημερησίως επιπλέον για τα ΗΑΕ.

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