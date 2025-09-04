Η πολιτική κινητικότητα και τα σενάρια που «τρέχουν» (ή επανέρχονται)

Η ΔΕΘ του 2025 περιγράφεται ως πολιτικό ορόσημο και μάλλον θα λειτουργήσει έτσι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Από την επομένη της παρουσίας και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού η κυβέρνηση προφανώς θα παίξει τα ρέστα της και θα ποντάρει σε μία δημοσκοπική ανάκαμψη, με στόχο να πιάσει το ψυχολογικό (και όχι μόνο) όριο του 30%, κάτι που μάλλον θα είναι δυσκολότερο από ό,τι μπορεί ορισμένοι να φαντάζονται.

Θα κριθούν πολλά από το αν θα επιτευχθεί ο στόχος και μεταξύ αυτών, ο χρόνος των εκλογών. Παράλληλα όμως θα «τρέξουν» διάφορα σενάρια: το αν και πότε θα ενεργοποιηθεί ο Τσίπρας, τι θα κάνει ο Σαμαράς, σε ποιο χρόνο και με ποιους, ενώ δεν πρέπει να υποτιμηθεί ότι έχει αρχίσει πάλι να διακινείται από συγκεκριμένους δημοσιογραφικούς και πολιτικούς κύκλους, το άλλο σενάριο, περί αλλαγής ηγεσίας «εν κινήσει» στη ΝΔ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το πολιτικό τέλμα των τελευταίων ετών θα αρχίσει να παρουσιάζει μία κινητικότητα, πιθανώς και κάποιο ενδιαφέρον…