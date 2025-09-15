Η ένταση Ρωσίας-Ουκρανίας και οι δηλώσεις Τραμπ ανεβάζουν τις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν τη Δευτέρα (15/9), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον αντίκτυπο των ουκρανικών επιθέσεων με drones σε ρωσικά διυλιστήρια, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι είναι έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, αν τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Νοέμβριο, σημειώνουν άνοδο 0,06% στα 67,03 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο ανεβαίνει κατά 0,14% στα 62,78 δολάρια.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μια εκτεταμένη επίθεση με τουλάχιστον 361 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά στο μεγάλο διυλιστήριο Kirishi στη βορειοδυτική Ρωσία, σύμφωνα με δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων. Σημειώνεται ότι τα συμβόλαια αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1% την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις επεκτάθηκαν και στις ρωσικές υποδομές εξαγωγής πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου τερματικού σταθμού, Primorsk.

Οι αναλυτές της JPMorgan, με επικεφαλής την Νατάσα Κανέβα, επισήμαναν ότι «η επίθεση υποδηλώνει αυξανόμενη προθυμία να διαταραχθούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, ασκώντας πιθανή ανοδική πίεση στις τιμές».

Ο τερματικός σταθμός Primorsk έχει τη δυνατότητα να φορτώνει περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, ενώ το διυλιστήριο Kirishi επεξεργάζεται περίπου 355.000 βαρέλια ημερησίως, αντιπροσωπεύοντας το 6,4% της συνολικής παραγωγής της Ρωσίας.

Ο αναλυτής της IG Markets, Tony Sycamore, τόνισε ότι «μια στρατηγική στροφή της Ουκρανίας προς τις ρωσικές υποδομές εξαγωγής πετρελαίου ενέχει κινδύνους ανοδικής αναθεώρησης των προβλέψεων», παρά τις ανησυχίες για υπερπροσφορά, καθώς η ΟΠΕΚ+ σχεδιάζει αύξηση της παραγωγής.

Η πίεση στη Ρωσία εντείνεται, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιβάλουν νέες κυρώσεις, εφόσον όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και εφαρμόσουν αντίστοιχα μέτρα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν, επίσης, τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας στη Μαδρίτη, ενώ τα πιο ήπια στοιχεία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και η αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ προκαλούν ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Σημαντικές απώλειες για φυσικό αέριο - «Ανθίζει» η στερλίνα

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,721% στα 32.100 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται πτωτικά κατά 0,22% στα 3.678,50 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει πτώση 0,32% στα 42,695 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός ενισχύεται κατά 0,06% και βρίσκεται στα 4,6550 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί κατά 0,17% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1754 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,38% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3609 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται ανοδικά κατά 0,21% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8637 βρετανική λίρα ανά ευρώ.