Άνοδος για το πετρέλαιο: Σημαντική στήριξη από την μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μικρή άνοδο την Τετάρτη 24/9, καθώς έκθεση του κλάδου έδειξε ότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενισχύοντας την αίσθηση στην αγορά ότι οι προμήθειες περιορίζονται.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τετάρτης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 0,86% στα 68,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI καταγράφει επίσης άνοδο κατά 0,95% στα 64,03 δολάρια.

«Η αγορά περίμενε πλεονάζουσα προσφορά και συσσώρευση αποθεμάτων παγκοσμίως στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, αλλά πρόσφατα η προσοχή στράφηκε ξανά στην Ανατολική Ευρώπη και στην πιθανή επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Tamas Varga. Η καθυστέρηση στην επανέναρξη των εξαγωγών κουρδικού πετρελαίου, μαζί με τον περιορισμό των εξαγωγών της Chevron από τη Βενεζουέλα λόγω προβλημάτων με άδειες που χορηγεί η Ουάσινγκτον, προσέθεσαν βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία στην αγορά, πρόσθεσε.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς είχαν ενισχυθεί περισσότερο από 1 δολάριο το βαρέλι την Τρίτη, καθώς καθυστέρησε η συμφωνία για την επανέναρξη των εξαγωγών από το Ιρακινό Κουρδιστάν, σταματώντας τις ροές μέσω αγωγών που θα μετέφεραν 230.000 βαρέλια ημερησίως προς την Τουρκία. Οι ροές παραμένουν «παγωμένες» από τον Μάρτιο του 2023, καθώς δύο βασικοί παραγωγοί ζητούν εγγυήσεις για την αποπληρωμή χρεών.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι πιστεύει πως η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία. Μια δήλωση που σηματοδοτεί μια ξαφνική και έντονη ρητορική στροφή υπέρ του Κιέβου, μετά τις πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης προς τις χώρες της ΕΕ νωρίτερα τον μήνα για ταχύτερη απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.

Στο μέτωπο της προσφοράς, τα στοιχεία του American Petroleum Institute έδειξαν πτώση στα αποθέματα αργού και βενζίνης των ΗΠΑ, ενώ τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων αυξήθηκαν, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται τα δεδομένα του API.

Τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένονται εντός της ημέρας, με τις προβλέψεις να δείχνουν αύξηση τόσο στα αποθέματα αργού όσο και βενζίνης, αλλά πιθανή μείωση στα αποθέματα διυλισμένων καυσίμων.

Ωστόσο, δημοσκόπηση του Reuters σε οκτώ αναλυτές πριν τη δημοσίευση των στοιχείων εκτιμά ότι τα αποθέματα αργού και βενζίνης αυξήθηκαν την εβδομάδα έως τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ τα αποθέματα διυλισμένων πιθανότατα μειώθηκαν.

Νέα πτώση για το φυσικό αέριο - Κέρδη για το δολάριο

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει εκ νέου απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,085% στα 31,915 δολάρια η μεγαβατώρα.

Η τιμή του χρυσού καταγράφει μικρή πτώση την Τετάρτη, υποχωρώντας κατά 0,45% στα 3.798,00 δολάρια.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,6% την Τρίτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων τριών εβδομάδων, μετά τις προσεκτικές δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve, Τζέρομ Πάουελ, σχετικά με περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα εμπορεύματα και αυτά κινούνται πτωτικά, με το ασήμι σημειώνει απώλειες κατά 0,51% στα 44,373 δολάρια η ουγγιά, ενώ ο χαλκός χάνει κατά 0,47% και βρίσκεται στα 4,622 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κερδίζει κατά 0,48% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1758 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,39% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3472 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ενισχύεται κατά 0,11% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8727 βρετανική λίρα ανά ευρώ.