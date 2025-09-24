ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άνοδος για το πετρέλαιο: Σημαντική στήριξη από την μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων
Εμπορεύματα
13:26 - 24 Σεπ 2025

Άνοδος για το πετρέλαιο: Σημαντική στήριξη από την μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μικρή άνοδο την Τετάρτη 24/9, καθώς έκθεση του κλάδου έδειξε ότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενισχύοντας την αίσθηση στην αγορά ότι οι προμήθειες περιορίζονται.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Τετάρτης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 0,86% στα 68,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI καταγράφει επίσης άνοδο κατά 0,95% στα 64,03 δολάρια.

«Η αγορά περίμενε πλεονάζουσα προσφορά και συσσώρευση αποθεμάτων παγκοσμίως στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, αλλά πρόσφατα η προσοχή στράφηκε ξανά στην Ανατολική Ευρώπη και στην πιθανή επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Tamas Varga. Η καθυστέρηση στην επανέναρξη των εξαγωγών κουρδικού πετρελαίου, μαζί με τον περιορισμό των εξαγωγών της Chevron από τη Βενεζουέλα λόγω προβλημάτων με άδειες που χορηγεί η Ουάσινγκτον, προσέθεσαν βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία στην αγορά, πρόσθεσε.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς είχαν ενισχυθεί περισσότερο από 1 δολάριο το βαρέλι την Τρίτη, καθώς καθυστέρησε η συμφωνία για την επανέναρξη των εξαγωγών από το Ιρακινό Κουρδιστάν, σταματώντας τις ροές μέσω αγωγών που θα μετέφεραν 230.000 βαρέλια ημερησίως προς την Τουρκία. Οι ροές παραμένουν «παγωμένες» από τον Μάρτιο του 2023, καθώς δύο βασικοί παραγωγοί ζητούν εγγυήσεις για την αποπληρωμή χρεών.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι πιστεύει πως η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Ρωσία. Μια δήλωση που σηματοδοτεί μια ξαφνική και έντονη ρητορική στροφή υπέρ του Κιέβου, μετά τις πιέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης προς τις χώρες της ΕΕ νωρίτερα τον μήνα για ταχύτερη απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και αέριο.

Στο μέτωπο της προσφοράς, τα στοιχεία του American Petroleum Institute έδειξαν πτώση στα αποθέματα αργού και βενζίνης των ΗΠΑ, ενώ τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων αυξήθηκαν, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται τα δεδομένα του API.

Τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένονται εντός της ημέρας, με τις προβλέψεις να δείχνουν αύξηση τόσο στα αποθέματα αργού όσο και βενζίνης, αλλά πιθανή μείωση στα αποθέματα διυλισμένων καυσίμων.

Ωστόσο, δημοσκόπηση του Reuters σε οκτώ αναλυτές πριν τη δημοσίευση των στοιχείων εκτιμά ότι τα αποθέματα αργού και βενζίνης αυξήθηκαν την εβδομάδα έως τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ τα αποθέματα διυλισμένων πιθανότατα μειώθηκαν.

Νέα πτώση για το φυσικό αέριο - Κέρδη για το δολάριο

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει εκ νέου απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,085% στα 31,915 δολάρια η μεγαβατώρα.

Η τιμή του χρυσού καταγράφει μικρή πτώση την Τετάρτη, υποχωρώντας κατά 0,45% στα 3.798,00 δολάρια.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,6% την Τρίτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων τριών εβδομάδων, μετά τις προσεκτικές δηλώσεις του προέδρου της Federal Reserve, Τζέρομ Πάουελ, σχετικά με περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα εμπορεύματα και αυτά κινούνται πτωτικά, με το ασήμι σημειώνει απώλειες κατά 0,51% στα 44,373 δολάρια η ουγγιά, ενώ ο χαλκός χάνει κατά 0,47% και βρίσκεται στα 4,622 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο κερδίζει κατά 0,48% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1758 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,39% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3472 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ενισχύεται κατά 0,11% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8727 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 13:28
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη... μπαίνει στην ελληνική Βουλή
Πολιτική

Η Τεχνητή Νοημοσύνη... μπαίνει στην ελληνική Βουλή

Celestyal: Δύο πλοία στον Αραβικό Κόλπο για τη σεζόν 2025/26, με νέα κρουαζιέρα Αθήνα-Jeddah
Ναυτιλία

Celestyal: Δύο πλοία στον Αραβικό Κόλπο για τη σεζόν 2025/26, με νέα κρουαζιέρα Αθήνα-Jeddah

Νέα απόπειρα της ΕΕ για «παζάρεμα» στους δασμούς χάλυβα και αλουμινίου
Ειδήσεις

Νέα απόπειρα της ΕΕ για «παζάρεμα» στους δασμούς χάλυβα και αλουμινίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φωτιά στον Περσικό: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ – Νέες αμερικανικές επιθέσεις, διεθνής συναγερμός
Ειδήσεις

Φωτιά στον Περσικό: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ – Νέες αμερικανικές επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο
Ειδήσεις

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ
Ειδήσεις

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:35

Φωτιά στον Περσικό: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ – Νέες αμερικανικές επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ