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Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών «φρενάρει» το πετρέλαιο - «Άλμα» για το ασήμι
Εμπορεύματα
13:30 - 25 Σεπ 2025

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών «φρενάρει» το πετρέλαιο - «Άλμα» για το ασήμι

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9), απομακρυνόμενες από το υψηλό επτά εβδομάδων της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς ορισμένοι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις μετά το κλείσιμο των αμερικανικών μετοχών σε χαμηλότερα επίπεδα. Παράλληλα, η αγορά παραμένει επιφυλακτική ενόψει πιθανής επιβράδυνσης της ζήτησης τον χειμώνα και της επιστροφής των κουρδικών προμηθειών.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Νοέμβριο σημειώνουν πτώση 0,29% στα 69,11 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Νοέμβριο υποχωρεί κατά 0,40% στα 64,73 δολάρια.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς σημείωσαν άνοδο 2,5% την Τετάρτη (24/9), φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό τους από την 1η Αυγούστου, λόγω της απροσδόκητης πτώσης των εβδομαδιαίων αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ και των ανησυχιών ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας κατά των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας θα μπορούσαν να διαταράξουν τον εφοδιασμό.

«Έχουμε μια αγορά που γενικά αποφεύγει τον κίνδυνο», δήλωσε ο Giovanni Staunovo, αναλυτής εμπορευμάτων στην UBS. Δύο συνεχόμενες ημέρες πτώσης για τις μετοχές των ΗΠΑ ασκούν πίεση στις τιμές του πετρελαίου, πρόσθεσε.

Οι αρνητικές προσδοκίες για την προσφοράς, με την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από το Ιράκ και το Κουρδιστάν, επηρέασαν περαιτέρω την αγορά. «Η επιστροφή της προσφοράς από το Κουρδιστάν αναζωπυρώνει τους φόβους για υπερπροσφορά, οδηγώντας σε πτώση των τιμών που κυμαίνονται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά εβδομάδων», δήλωσε η Priyanka Sachdeva, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova.

Η ροή πετρελαίου από το ιρακινό Κουρδιστάν αναμενόταν να ξαναρχίσει σε λίγες ημέρες, αφού οκτώ πετρελαϊκές εταιρείες κατέληξαν σε συμφωνία την Τετάρτη με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Ιράκ και την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν για την επανέναρξη των εξαγωγών.

Παρά τις ανησυχίες της αγοράς για ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά από τη Ρωσία, η Haitong Securities σημειώνει σε έκθεσή της ότι ένας ακόμη παράγοντας πίσω από την ανθεκτικότητα των τιμών του πετρελαίου είναι η απουσία σημαντικής πτωτικής πίεσης από τα θεμελιώδη μεγέθη προσφοράς και ζήτησης τις τελευταίες εβδομάδες. Καθώς η περίοδος αιχμής της ζήτησης τελειώνει σταδιακά, οι τιμές δεν έχουν ακόμη αντανακλάσει τις προσδοκίες για αυξανόμενες πιέσεις υπερπροσφοράς, πρόσθεσε.

Υπογραμμίζοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών όσον αφορά στη ζήτηση, οι αναλυτές της J.P. Morgan ανέφεραν την Τετάρτη ότι ο αριθμός των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών στις ΗΠΑ για το Σεπτέμβριο παρουσίασε μόνο μια μικρή ετήσια αύξηση 0,2%. «Ομοίως, η ζήτηση βενζίνης στις ΗΠΑ έχει αρχίσει να μειώνεται, αντανακλώντας την ευρύτερη επιβράδυνση στις ταξιδιωτικές τάσεις», ανέφεραν οι αναλυτές σε έκθεση.

Άνοδος για φυσικό αέριο - «Άλμα» κοντά στο 2,5% για το ασήμι

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,887% στα 32.505 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 0,50% στα 3.786,62 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι εκτοξεύεται κατά 2,47% στα 45,273 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός ενισχύεται κατά 1,65% και βρίσκεται στα 4,8930 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί κατά 0,09% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1749 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,02% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3449 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται πτωτικά κατά 0,08% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8736 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 13:30
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