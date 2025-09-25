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Διαμαντοπούλου: Σκόπιμη «κοπτοραπτική» σε όσα είπα από έναν «υπέρ-εξοπλισμό» της ΝΔ
Πολιτική
13:12 - 25 Σεπ 2025

Διαμαντοπούλου: Σκόπιμη «κοπτοραπτική» σε όσα είπα από έναν «υπέρ-εξοπλισμό» της ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», η Άννα Διαμαντοπούλου τοποθετήθηκε σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις της για την Μαρία Καρυστιανού και την υπόθεση των Τεμπών, αναφέρθηκε στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και μίλησε γενικά για το πολιτικό σκηνικό, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της για ενδεχόμενες συνεργασίες.

Πιο αναλυτικά, η κα Διαμαντοπούλου – η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο από χθες (24/9) εξαιτίας της δήλωσής της περί λαϊκισμού σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών, από την οποία πήραν αποστάσεις τόσο ο Παύλος Γερουλάνος, όσο και ο Χάρης Καστανίδης – δήλωσε σήμερα πως «σέβεται τον πόνο της κας Καρυστιανού και τον αγώνα που δίνει για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη».

«Σε αυτό το ζήτημα δεν υπάρχουν λιγότερο ή περισσότερο ευαίσθητοι πολίτες. Είμαστε όλοι σχεδόν ενωμένοι στο πλευρό της, σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια, μέσα στη Βουλή, στους θεσμούς και παντού», είπε χαρακτηριστικά η κα Διαμαντοπούλου.

Ωστόσο, αναφερόμενη στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης επέμεινε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην έκφραση διαμαρτυρίας και τον θεσμικό ρόλο ενός κόμματος.

«Η κα Καρυστιανού ηγείται μιας κίνησης διαμαρτυρίας για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Εγώ είπα, έξι ημέρες πριν, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, με θεσμικό ρόλο ως μαχητική αντιπολίτευση και στόχο τη διακυβέρνηση. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας.»

Κατήγγειλε, μάλιστα, πως η τοποθέτησή της απομονώθηκε και διακινήθηκε μαζικά από συγκεκριμένα Μέσα, με αποτέλεσμα τελικά να παρερμηνευθεί και να αλλοιωθεί το πραγματικό της περιεχόμενο.

Για «κοπτοραπτική» μίλησε η κα Διαμαντοπούλου, η οποία όπως σημείωσε συνέβη και με τις δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου, αλλά και του Χάρη Δούκα, με αποτέλεσμα να προκαλείται μία συζήτηση για τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, τη στιγμή που θα έπρεπε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και του δημοσίου διαλόγου να βρίσκεται η εξωτερική πολιτική.

«Η ομιλία μου έγινε πριν από έξι ημέρες και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα για μέρες. Ξαφνικά χθες εμφανίστηκε αποσπασμένο απόσπασμα, με “κοπτοραπτική”, με τον ίδιο τίτλο σε πολλά site. Το ίδιο έγινε και με την ομιλία του κ. Γερουλάνου, που δόθηκε πέντε μέρες πριν στην Πέλλα, όπως και με τις δηλώσεις του κ. Δούκα πριν από δέκα μέρες. Όλα αυτά πακετάρονται μαζί, και αντί να συζητάμε για τη μεγάλη χθεσινή συζήτηση που αφορούσε την εξωτερική πολιτική, ξεκινάει πάλι η κουβέντα για το αν το ΠΑΣΟΚ αντέχει ή όχι και για τα εσωτερικά του.», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ερωτηθείσα σε ποιον αποδίδει αυτή τη στοχευμένη αναπαραγωγή δηλώσεων, η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν σαφής:

«Είναι πλέον πολύ φανερό ότι υπάρχει ένας υπερ-εξοπλισμός της Νέας Δημοκρατίας στη διακίνηση και στην προώθηση ειδήσεων. Τα πακετάρουν όλα μαζί και τα διακινούν οργανωμένα.»

Απέκλεισε δε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να προέρχεται η αναστάτωση εκ των έσω. «Το αποκλείω τελείως. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοια δράση μέσα από το ΠΑΣΟΚ», είπε.

Σε ερώτηση για το αν συμφωνεί με τις δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου, απάντησε: «Έχουμε πράγματι ένα πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις. Πρέπει να πάμε καλύτερα και πρέπει να πάμε γρήγορα. Αυτό είναι και το νόημα όσων είπε ο κ. Γερουλάνος. Για να το πετύχουμε, πρέπει να δουλέψουμε όλοι, επί της ουσίας και πάνω στο πρόγραμμα.»

Σχετικά με τις δυσκολίες επικοινωνίας των θέσεων του κόμματος και αν αυτό συνδέεται με υπονόμευση της ηγεσίας, ξεκαθάρισε: «Δεν βλέπω υπονόμευση. Βλέπω μια συνολική ανάγκη να κινηθούμε με σταθερή γραμμή ως προς το περιεχόμενο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται μια κοινή “ομοβροντία” και καλύτερη επικοινωνία που να εστιάζει στην ουσία των θεμάτων.»

Για το ενδεχόμενο προεκλογικών συνεργασιών, η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν απολύτως κατηγορηματική: «Αποκλείεται να κάνουμε συνασπισμό, και αυτό όχι αυθαίρετα – είναι απόφαση συνεδρίου. Ήταν η κοινή θέση όλων των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο: το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί αυτόνομα.»

Και προσέθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε πάντοτε κόμμα που ενσωμάτωνε τις δυνάμεις της Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας και του Κέντρου. Αυτή η πολιτική ανοιχτότητας συνεχίζεται. Απευθυνόμαστε σε όλους – πολίτες και στελέχη – αλλά όχι με όρους και σχήματα που έχουν δοκιμαστεί και αποτύχει στο παρελθόν.»

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον κεντρικό στόχο του κόμματος, λέγοντας: «Έχουμε πει ότι, όταν το ΠΑΣΟΚ πετύχει τον στόχο του να είναι πρώτο κόμμα, τότε θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας και θα κληθούν οι άλλοι να αποφασίσουν. Εμείς δεν θα μετακινηθούμε από τις κόκκινες γραμμές του προγράμματός μας.»

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 13:16
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