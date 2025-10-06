«Άλμα» κοντά στο 2% για το πετρέλαιο μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+ - Σε νέο ιστορικό υψηλό ο χρυσός

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο περίπου 1,8% στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας (6/10), μετά την ανακοίνωση του ΟΠΕΚ+ για πιο μέτρια από την αναμενόμενη μηνιαία αύξηση της παραγωγής, με αποτέλεσμα να μειωθούν κάποιες ανησυχίες σχετικά με την αύξηση της προσφοράς.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Δεκέμβριο σημειώνουν άνοδο 1,91% στα 65,76 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Νοέμβριο ενισχύεται κατά 1,97% στα 62,08 δολάρια.

«Η άνοδος των τιμών οφείλεται κυρίως στην απόφαση του ΟΠΕΚ+ για χαμηλότερη από την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής τον επόμενο μήνα, καθώς ο οργανισμός σκόπευε να αντισταθμίσει την πρόσφατη πτώση στις αγορές πετρελαίου», δήλωσε η ανεξάρτητη αναλύτρια, Tina Teng και πρόσθεσε: «Ωστόσο, οι τιμές του αργού πετρελαίου θα παραμείνουν πιθανώς χαμηλές λόγω των δυσοίωνων προοπτικών για την παγκόσμια οικονομία».

Την Κυριακή (5/10), ο ΟΠΕΚ+ ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την παραγωγή από το Νοέμβριο κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα (bpd), ίδια μέτρια μηνιαία αύξηση όπως και τον Οκτώβριο, εν μέσω ανησυχιών για ενδεχόμενη υπερπροσφορά. Πηγές ανέφεραν ότι πριν τη συνάντηση, η Ρωσία υποστήριζε αύξηση της παραγωγής κατά 137.000 bpd για να αποφευχθεί πίεση στις τιμές, ενώ η Σαουδική Αραβία προτιμούσε αύξηση πολλαπλάσια αυτού του αριθμού για γρηγορότερη ανάκτηση του μεριδίου αγοράς.

«Η απόφαση του ΟΠΕΚ+ να αυξήσει την παραγωγή κατά 137.000 bpd το Νοέμβριο θα μπορούσε να είναι διαχειρίσιμη, δεδομένης της αυξανόμενης διακοπής του εφοδιασμού λόγω των αυστηρότερων κυρώσεων των ΗΠΑ και της Ευρώπης κατά της Ρωσίας και του Ιράν», ανέφεραν αναλυτές της ANZ σε σημείωμά τους.

«Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία συνέχισε να εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, στοχεύοντας το διυλιστήριο Kirishi, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας, με ετήσια παραγωγική ικανότητα που υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια τόνους», πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της G7 ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι θα λάβουν μέτρα για να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, στοχεύοντας όσους συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων, στο πλαίσιο των προσπαθειών να περιοριστούν τα έσοδα της Ρωσίας λόγω της εισβολής της στη Ουκρανία.

Εκτόξευση για φυσικό αέριο και αμερικανικό δολάριο - Νέο ρεκόρ για τον χρυσό

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 4,507% στα 32.855 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 1,38% στα 3.962,52 δολάρια η ουγγιά, φτάνοντας σε ένα ακόμα ιστορικό υψηλό, το ασήμι ανεβαίνει κατά 0,79% στα 48,345 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός υποχωρεί κατά 1,16% και βρίσκεται στα 5,0498 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,69% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1662 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,36% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3432 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κινείται ανοδικά κατά 0,32% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8683 βρετανική λίρα ανά ευρώ.