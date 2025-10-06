Ελληνοκυπριακή διαφωνία για το καλώδιο - Συρίγος: Με κάθε δήλωση στην Τουρκία ανοίγουν σαμπάνιες

"Με κάθε δήλωση που ακούγεται είτε από κυπριακής πλευράς είτε από ελληνικής πλευράς στην Τουρκία θα ανοίγουν σαμπάνιες", δήλωσε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, Status, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος αναφορικά με την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.

Για τεχνικό θέμα που πήρε πολιτική διάσταση, έκανε λόγο ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου. Ο ίδιος χαρακτήρισε αστειότητες τα περί μη βιωσιμότητας του έργου, καθώς όπως είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρακτηρίσει το έργο "έργο ενεργειακής ασφάλειας» και το χρηματοδοτεί με ένα τεράστιο ποσό. Ο Άγγελος Συρίγος άφησε αιχμές για την στάση της Κύπρου λέγοντας «όποιος δε θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει"."Καλό είναι να αφήσουμε τις δημόσιες δηλώσεις και να κάτσουμε να το λύσουμε", τόνισε.

"Ο κ. Κεραυνός (υπουργός Οικονομικών της Κύπρου) το λέει αυτό το πράγμα εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και πολλούς μήνες. Αλλά βγήκε πιο δυνατά η άποψή του όταν η ελληνική πλευρά είπε ότι το έργο θα προχωρήσει παρά τις αντιδράσεις Τουρκίας. Τότε ο κ. Κεραυνός άρχισε να αντιδρά πιο έντονα", τόνισε.

Για τα Τέμπη

Σχετικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι ο Άγγελος Συρίγος είπε "Δεν μιλάω για τον πατέρα, για τον χαροκαμένο πατέρα απόλυτος σεβασμός. Δεν το συζητάμε. Είναι, δηλαδή, πράγματα τα οποία, μόνο που τα σκέφτεσαι, σε πιάνει ρίγος". "Από εκεί και πέρα, όμως, η δικαιοσύνη, επανειλημμένως, έχει πει όχι. Γιατί είπε όχι η δικαιοσύνη; Γιατί αυτή τη στιγμή η υπόθεση έχει κλείσει η ανάκριση και έχει πάει για να οριστεί η δικάσιμος. Εάν γίνει η εκταφή και γίνει και έρευνα, όπως το λένε, όχι μόνο έρευνα DNA και για όποιους άλλους λόγους έχει γίνει, ανοίγει η ανάκριση, επιστρέφει πίσω και ανοίγει η ανάκριση εξ αρχής και φυσικά μπορεί να μην έρθει μόνο ένας γονέας. Ύστερα από μερικές μέρες να έρθει και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος και να ζητούν όλοι το ίδιο πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι η ανάκριση πάει πίσω. Πάει πολλές εβδομάδες πίσω. Αυτό σημαίνει ότι τα πλημμελήματα θα παραγραφούν. Εάν ήμουνα εγώ, λοιπόν, κάποιος που κατηγορούμαι για πλημμέλημα, θα ήθελα με κάθε τρόπο να καθυστερήσει αυτή η διαδικασία ούτως ώστε να μην πάει στο δικαστήριο εγκαίρως και να έχουν παραγραφεί τα πλημμελήματα", είπε.

Για την παραίτηση Αλέξη Τσίπρα

Για προδιαγεγραμμένη πορεία έκανε λόγο σχετικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ενώ σημείωσε πως δεν τον φοβίζει ο πρώην πρωθπουργός ως πολιτικός αντίπαλος, καθώς μόνο με το όνομα Τσίπρας ο κόσμος θυμάται τι έχει συμβεί.