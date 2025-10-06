ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελληνοκυπριακή διαφωνία για το καλώδιο - Συρίγος: Με κάθε δήλωση στην Τουρκία ανοίγουν σαμπάνιες
Πολιτική
13:19 - 06 Οκτ 2025

Ελληνοκυπριακή διαφωνία για το καλώδιο - Συρίγος: Με κάθε δήλωση στην Τουρκία ανοίγουν σαμπάνιες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

"Με κάθε δήλωση που ακούγεται είτε από κυπριακής πλευράς είτε από ελληνικής πλευράς στην Τουρκία θα ανοίγουν σαμπάνιες", δήλωσε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, Status, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος αναφορικά με την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου.   

Για τεχνικό θέμα που πήρε πολιτική διάσταση, έκανε λόγο ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου. Ο ίδιος χαρακτήρισε αστειότητες τα περί μη βιωσιμότητας του έργου, καθώς όπως είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρακτηρίσει το έργο "έργο ενεργειακής ασφάλειας» και το χρηματοδοτεί με ένα τεράστιο ποσό. Ο Άγγελος Συρίγος άφησε αιχμές για την στάση της Κύπρου λέγοντας «όποιος δε θέλει να ζυμώσει, δέκα μέρες κοσκινίζει"."Καλό είναι να αφήσουμε τις δημόσιες δηλώσεις και να κάτσουμε να το λύσουμε", τόνισε.

"Ο κ. Κεραυνός (υπουργός Οικονομικών της Κύπρου) το λέει αυτό το πράγμα εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και πολλούς μήνες. Αλλά βγήκε πιο δυνατά η άποψή του όταν η ελληνική πλευρά είπε ότι το έργο θα προχωρήσει παρά τις αντιδράσεις Τουρκίας. Τότε ο κ. Κεραυνός άρχισε να αντιδρά πιο έντονα", τόνισε.

Για τα Τέμπη

Σχετικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι ο Άγγελος Συρίγος είπε "Δεν μιλάω για τον πατέρα, για τον χαροκαμένο πατέρα απόλυτος σεβασμός. Δεν το συζητάμε. Είναι, δηλαδή, πράγματα τα οποία, μόνο που τα σκέφτεσαι, σε πιάνει ρίγος". "Από εκεί και πέρα, όμως, η δικαιοσύνη, επανειλημμένως, έχει πει όχι. Γιατί είπε όχι η δικαιοσύνη; Γιατί αυτή τη στιγμή η υπόθεση έχει κλείσει η ανάκριση και έχει πάει για να οριστεί η δικάσιμος. Εάν γίνει η εκταφή και γίνει και έρευνα, όπως το λένε, όχι μόνο έρευνα DNA και για όποιους άλλους λόγους έχει γίνει, ανοίγει η ανάκριση, επιστρέφει πίσω και ανοίγει η ανάκριση εξ αρχής και φυσικά μπορεί να μην έρθει μόνο ένας γονέας. Ύστερα από μερικές μέρες να έρθει και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος και να ζητούν όλοι το ίδιο πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι η ανάκριση πάει πίσω. Πάει πολλές εβδομάδες πίσω. Αυτό σημαίνει ότι τα πλημμελήματα θα παραγραφούν. Εάν ήμουνα εγώ, λοιπόν, κάποιος που κατηγορούμαι για πλημμέλημα, θα ήθελα με κάθε τρόπο να καθυστερήσει αυτή η διαδικασία ούτως ώστε να μην πάει στο δικαστήριο εγκαίρως και να έχουν παραγραφεί τα πλημμελήματα", είπε.

Για την παραίτηση Αλέξη Τσίπρα

Για προδιαγεγραμμένη πορεία έκανε λόγο σχετικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ενώ σημείωσε πως δεν τον φοβίζει ο πρώην πρωθπουργός ως πολιτικός αντίπαλος, καθώς μόνο με το όνομα Τσίπρας ο κόσμος θυμάται τι έχει συμβεί.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Ανδρουλάκης καλεί τον Μητσοτάκη σε συζητήση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική

Ο Ανδρουλάκης καλεί τον Μητσοτάκη σε συζητήση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος

Δημοσκόπηση Marc: Ισχυρή στήριξη των πολιτών στα πρόστιμα για τα σούπερ μάρκετ
Οικονομία

Δημοσκόπηση Marc: Ισχυρή στήριξη των πολιτών στα πρόστιμα για τα σούπερ μάρκετ

Τα «βουβά» γενέθλια της ΝΔ και η αμφίβολη ανακωχή με τους καραμανλικούς
Ανεμοδείκτης

Τα «βουβά» γενέθλια της ΝΔ και η αμφίβολη ανακωχή με τους καραμανλικούς

Πολάκης για παραίτηση Τσίπρα: Καλές θάλασσες… με την πέμπτη διάσπαση
Πολιτική

Πολάκης για παραίτηση Τσίπρα: Καλές θάλασσες… με την πέμπτη διάσπαση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Pax Silica: Η νέα στρατηγική αξία της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Άλλοι Αρθρογράφοι

Pax Silica: Η νέα στρατηγική αξία της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Η Ελλάδα τιμά 52 χρόνια Δημοκρατίας: Μηνύματα ενότητας, μνήμης και ευθύνης από την πολιτική ηγεσία
Πολιτική

Η Ελλάδα τιμά 52 χρόνια Δημοκρατίας: Μηνύματα ενότητας, μνήμης και ευθύνης από την πολιτική ηγεσία

Ελληνική «απόβαση» στα ΗΑΕ: Πάνω από 200 επιχειρήσεις και επενδύσεις έως €700 εκατ.
Επιχειρήσεις

Ελληνική «απόβαση» στα ΗΑΕ: Πάνω από 200 επιχειρήσεις και επενδύσεις έως €700 εκατ.

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας
Πολιτική

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/07/2026 - 14:35

Σαμαράς για επέτειο Aποκατάστασης της Δημοκρατίας: Ημέρα εθνικής περισυλλογής, όχι πανηγυρισμών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 14:30

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία: 112 σε πολλές περιοχές για ισχυρές καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ειδήσεις
24/07/2026 - 14:23

Βρετανία για απειλές Ιράν: Oι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση

ΥΔΡΕΥΣΗ
24/07/2026 - 14:20

Παπασταύρου: Αναγκαία μεταρρύθμιση για ασφαλές, προσιτό, επαρκές και ποιοτικό νερό για όλους

Πολιτική
24/07/2026 - 14:04

Μητσοτάκης: «Νέο Σύνταγμα για τη νέα εποχή» – Πυρά σε Δούρου για την εκδήλωση της Προεδρίας

Ειδήσεις
24/07/2026 - 13:55

Βραζιλία κατά Τραμπ: «Αυθαίρετοι και αδικαιολόγητοι» οι αμερικανικοί δασμοί

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 13:47

Η υπεράσπιση της ελληνικής ναυτιλίας στις Βρυξέλλες ήταν μία καλή αρχή για την κυβέρνηση

Ειδήσεις
24/07/2026 - 13:40

Τουρκία: Ο Οζέλ αλλάζει το πολιτικό σκηνικό – Το νέο κόμμα «πρώτη δύναμη» στη Βουλή

Πολιτική
24/07/2026 - 13:35

Μανιάτης προς ΕΕ: Πότε θα λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης ETCS στην Ελλάδα;

Πολιτική
24/07/2026 - 13:30

Η ώρα του Ανδρουλάκη στη Βουλή – Live η παρέμβασή του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 13:26

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent

Οικονομία
24/07/2026 - 13:23

Ανάσα για την Ευρώπη: Ο PMI «εκτοξεύτηκε» σε υψηλό πενταμήνου – Οι κίνδυνοι παραμένουν

Άλλοι Αρθρογράφοι
24/07/2026 - 13:03

Pax Silica: Η νέα στρατηγική αξία της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/07/2026 - 13:00

Χρηστίδης: Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών η ΝΔ έχει αφήσει τα τρένα χωρίς αυτόματο σύστημα πέδησης

Οικονομία
24/07/2026 - 12:56

Στουρνάρας για οικονομία: Η διεθνής κοινότητα μιλά για θαύμα - Απαραίτητοι οι έμμεσοι φόροι λόγω φοροδιαφυγής

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:44

Εκρήξεις στο Κίεβο μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία

Οικονομία
24/07/2026 - 12:40

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 4,7% στην κατανάλωση των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2026

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:30

ΕΚΤ: «Πράσινο φως» στη νέα EUREP – Δάνεια έως €50 δισ. σε κεντρικές τράπεζες

Υγεία
24/07/2026 - 12:26

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων στις 29 Ιουλίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
24/07/2026 - 12:22

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
24/07/2026 - 12:19

Ασφαλιστικό μπλόκο στα πλοία που πληρώνουν «διόδια» στο Ιράν

Ακίνητα
24/07/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 7,1% στις δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2025

Πολιτική
24/07/2026 - 12:11

Η Ελλάδα τιμά 52 χρόνια Δημοκρατίας: Μηνύματα ενότητας, μνήμης και ευθύνης από την πολιτική ηγεσία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:03

Ζελένσκι: Κάνει λόγο για ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική αμυντική βιομηχανία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:55

Παραβίαση εναέριου χώρου στη Ρουμανία: F-16 άνοιξε πυρ και κατέρριψε drone

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:53

Λυμπερόπουλος: Αν δε λυθούν βασικά προβλήματα θα έχουμε απεργία διαρκείας μόλις προκηρυχθούν εκλογές

Φορολογία
24/07/2026 - 11:48

«Ραβασάκια» €12,5 εκατ. σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων: Η ΤΝ θα εξετάζει τις ενστάσεις

Ναυτιλία
24/07/2026 - 11:42

Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας: Οι Παξοί αναδεικνύονται σε πόλο έλξης για την κρουαζιέρα μικρής κλίμακας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 11:41

ΟΣΕ: Στο 100% η τηλεδιοίκηση και το ETCS στην Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος Αυγούστου

Οικονομία
24/07/2026 - 11:39

Η «αόρατη» απειλή για την ελληνική οικονομία: Πώς μπλόκαρε η αβεβαιότητα επενδύσεις και δουλειές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ