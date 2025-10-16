Ανακάμπτουν οι τιμές πετρελαίου μετά το πεντάμηνο χαμηλό – Στο επίκεντρο οι εμπορικές συναλλαγές Ινδίας-Ρωσίας

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Πέμπτη (16/10), καθώς οι επενδυτές της αγοράς προετοιμάζονται για ένα ενδεχόμενο πάγωμα των ινδικών εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τη ζήτηση για προμήθειες από άλλες χώρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 29 0,48%, στα 62,23 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) 0,57%, φτάνοντας τα 58,60 δολάρια.

Οι τιμές σταθεροποιούνται αφότου άγγιξαν τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαΐου κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, εξαιτίας των εντάσεων στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο Ινδός Πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, δεσμεύτηκε την Τετάρτη πως η χώρα του θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Η Ρωσία αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Ινδίας, καλύπτοντας περίπου το ένα τρίτο των εισαγωγών της.

Ορισμένα ινδικά διυλιστήρια προετοιμάζονται να μειώσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, με τις προσδοκίες να στρέφονται προς μια σταδιακή μείωση, σύμφωνα με τρεις πηγές του Reuters με γνώση της κατάστασης.

«Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη για την τιμή του πετρελαίου, καθώς θα αφαιρέσει έναν μεγάλο αγοραστή (την Ινδία) από το ρωσικό πετρέλαιο», δήλωσε ο αναλυτής Tony Sycamore της IG.

Ωστόσο, η Ινδία δήλωσε την Πέμπτη (16/10) ότι οι δύο βασικοί της στόχοι είναι να διασφαλίσει σταθερές τιμές ενέργειας και την ασφάλεια του εφοδιασμού, χωρίς να αναφερθεί στις δηλώσεις του Τραμπ.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η ενεργειακή της συνεργασία με την Ινδία θα συνεχιστεί.

Την ίδια ώρα, η προσφορά ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων έχει πληγεί από τις συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια.

Ο Ρώσος υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι τα ρωσικά διυλιστήρια θα αναβάλουν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ώστε να ενισχυθεί η προσφορά, καθώς τη νύχτα της Τετάρτης δέχθηκε επίθεση το διυλιστήριο του Σαράτοφ από την Ουκρανία.

«Η πτώση στη διαθεσιμότητα ρωσικών προϊόντων και αργού πετρελαίου πιθανότατα θα λειτουργήσει ως στήριγμα για την αγορά. Το χαμηλό έτους των 58,40 δολαρίων ανά βαρέλι για το Brent, που καταγράφηκε τον Απρίλιο, ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολο να ξεπεραστεί προς τα κάτω», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Tamas Varga.

Επιπλέον, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε επίσης ότι ενημέρωσε τον Ιάπωνα ομόλογό του, Katsunobu Kato, πως η κυβέρνηση Τραμπ αναμένει ότι η Ιαπωνία θα σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας. Η Ιαπωνία, πάντως, δεν είναι μεγάλος εισαγωγέας ρωσικού αργού.

Σε άλλες εξελίξεις, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη νέες κυρώσεις, στοχεύοντας άμεσα τις ρωσικές ενεργειακές εταιρείες Rosneft και Lukoil – δύο από τις μεγαλύτερες στον κόσμο.

Οι κυρώσεις αφορούν τέσσερις πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς, το ιδιωτικό διυλιστήριο Shandong Yulong Petrochemical στην Κίνα, 44 δεξαμενόπλοια του λεγόμενου "σκιώδους στόλου" που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, καθώς και τη Nayara Energy Limited, ένα ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο στην Ινδία.

Κέρδη σε φυσικό αέριο και χρυσό

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει άνοδο, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Νοέμβριο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 2,353% στα 32,575 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, ο χρυσός συνεχίζει να κινείται ανοδικά κατά 1,36% στα 4.258,31 δολάρια η ουγγιά συνεχίζοντας τις ιστορικές υψηλές του επιδόσεις, το ασήμι παρουσιάζει κέρδη 1,69% στα 52,25 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός κινείται πτωτικά κατά 0,95% και βρίσκεται στα 4,967 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο αποδυναμώνεται κατά 0,06% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1654 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται επίσης αποδυναμωμένο κατά 0,22% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3432 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά ενισχύεται κατά 0,16% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8677 βρετανική λίρα ανά ευρώ.