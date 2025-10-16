Διαμαντοπούλου κατά Καραμανλή: Μιλά για ελέγχους στους ισχυρούς, αλλά δεν ζήτησε να έρθουν στη Βουλή Βορίδης-Τριαντόπουλος

Για λαϊκισμό και υπεκφυγές κατηγορεί την Νέα Δημοκρατία η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Άννα Διαμαντοπούλου, με αφορμή την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή.

Πιο αναλυτικά, με αφορμή την αποστροφή του Κώστα Καραμανλή ότι «οι ισχυροί δεν ελέγχονται», η κα Διαμαντοπούλου διερωτάται γιατί ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ζητήσει να έρθουν στην Βουλή πρόσωπα που εγκαλούνται από την αντιπολίτευση όπως ο κ. Βορίδης και ο κ. Τριαντόπουλος.

«Εάν παρακολουθείτε αυτές τις μέρες αυτό που γίνεται στη Βουλή είναι σαν να έχει αναβιώσει ο Μαυρογιαλούρος και ο Γκρούεζας. Ακριβώς όμως», σχολίασε δηκτικά η κα Διαμαντοπούλου, πριν αναφερθεί στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας:

«Έχουμε δύο βουλευτίνες, την κυρία Αποστολάκη και την κυρία Λιακούλη, οι οποίες σε καθημερινή βάση πραγματικά αναδεικνύουν και καταγγέλλουν το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει γίνει σε αυτόν τον χώρο και το οποίο αναδιανέμει χρήματα από αγρότες σε απατεώνες.»

«Και προσέξτε τι είπε ο κος Καραμανλής. Ότι ελέγχονται οι αδύναμοι και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στους ισχυρούς», συνέχισε η κα Διαμαντοπούλου, αναφερόμενη σε όσα είπε στην χθεσινή (15/10) του ομιλία πρώην πρόεδρος της ΝΔ και πρωθυπουργός.

«Γίνεται όλο αυτό στη Βουλή και δεν έρχονται στη Βουλή τα πολιτικά πρόσωπα και θα έλεγα και στον κ. Καραμανλή ζήτησε ποτέ επειδή πρέπει να ελέγχονται οι ισχυροί, ζήτησε ποτέ να ρθει στη Βουλή ο κ. Καραμανλής να ρθει ο κ. Βορίδης, να ρθει ο κ. Τριαντόπουλος; Δηλαδή πώς το λέει έτσι από μακριά; Γιατί το λέμε όλοι οι υπόλοιποι Αλλά να το πουν και μέσα στη Νέα Δημοκρατία Ελέγχονται οι ισχυροί;», σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.