Κέρδη για το πετρέλαιο με στήριξη από χαμηλά αμερικανικά αποθέματα - Άνοδος για χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μικρή άνοδο την Τετάρτη 5/11, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονταν τα στοιχεία για τα αποθέματα στις ΗΠΑ που έδειξαν ισχυρότερη ζήτηση καυσίμων, ενώ τα πιο αδύναμα οικονομικά δεδομένα από τις κορυφαίες χώρες εισαγωγής πετρελαίου πίεσαν τις τιμές.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent αυξάνονται κατά 0,16% στα 64,54 δολάρια το βαρέλι, αφού την προηγούμενη συνεδρίαση είχαν φτάσει σε χαμηλό σχεδόν δύο εβδομάδων. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύεται κατά 0,13% στα 60,65 δολάρια.

«Το πετρέλαιο πιθανώς βρήκε στήριξη από τα αμερικανικά δεδομένα, τα οποία δεν ήταν τόσο αρνητικά όσο αναμενόταν, χάρη στις μεγάλες μειώσεις στα αποθέματα προϊόντων, υποδεικνύοντας ότι η ζήτηση διατηρείται», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταούνουβο. Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 6,52 εκατ. βαρέλια, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποστάξεων μειώθηκαν κατά 5,65 εκατ. και 2,46 εκατ. βαρέλια αντίστοιχα, για την εβδομάδα που έληξε στις 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του American Petroleum Institute.

«Τα πιο αδύναμα οικονομικά δεδομένα, σε συνδυασμό με την άνοδο του δολαρίου, εμπόδισαν το πετρέλαιο από το να σημειώσει σημαντικά κέρδη, ενώ οι τιμές βρήκαν στήριξη από τα προϊόντα διύλισης λόγω χαμηλότερων αμερικανικών αποθεμάτων», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τάμας Βάργκα.

Η δραστηριότητα των εργοστασίων στην Κίνα συρρικνώθηκε για έβδομο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο, ενώ η αμερικανική μεταποιητική βιομηχανία μειώθηκε για όγδοο συνεχόμενο μήνα.

Ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ, που μετράει το νόμισμα σε σχέση με το ευρώ, τη στερλίνα και άλλα νομίσματα, βρισκόταν στο υψηλότερο επίπεδο τριών μηνών, ενισχυμένος από τη διάσταση απόψεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Federal Reserve, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλές πιθανότητες για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Ένα ισχυρότερο δολάριο καθιστά το πετρέλαιο σε δολάρια πιο ακριβό για κατόχους άλλων νομισμάτων, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση. Συνήθως, μια μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ ενισχύει τη ζήτηση.

Από πλευράς προσφοράς, το ρωσικό λιμάνι του Μαύρου Κόλπου Tuapse ανέστειλε τις εξαγωγές καυσίμων, ενώ διυλιστήριο αργού διέκοψε την επεξεργασία μετά από επιθέσεις με drone από την Ουκρανία την Κυριακή, σύμφωνα με δύο πηγές της βιομηχανίας και δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της LSEG.

Η Οργάνωση Χωρών Εξαγωγής Πετρελαίου (OPEC) και οι σύμμαχοι παραγωγοί, γνωστοί ως OPEC+, συμφώνησαν την Κυριακή να αυξήσουν την παραγωγή κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα τον Δεκέμβριο. Η ομάδα αποφάσισε να παγώσει περαιτέρω αυξήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ο χρυσός αυξάνεται λόγω «risk-off» διάθεσης και στασιμότητας του δολαρίου

Οι τιμές του χρυσού καταγράφουν άνοδο την Τετάρτη, καθώς η μικρή υποχώρηση του αμερικανικού δολαρίου και η αυξανόμενη «risk-off» διάθεση ενισχύουν τη ζήτηση. Ο χρυσός spot ενισχύθηκε κατά 0,8% στα 3.966,54 δολάρια ανά ουγκιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού για παράδοση Δεκεμβρίου αυξήθηκαν κατά 0,4% στα 3.976,10 δολάρια ανά ουγκιά. Οι τιμές του χρυσού έχουν αυξηθεί περίπου 52% φέτος, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό 4.381,21 δολαρίων στις 20 Οκτωβρίου.

«Η πρόσφατη στροφή σε μια πιο «risk-off» διάθεση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για τις αποτιμήσεις των μετοχών, βοηθά τον χρυσό να σταθεροποιηθεί μετά την πτώση του από τα ιστορικά υψηλά», δήλωσε ο αναλυτής της Julius Baer, Κάρστεν Μένκε.

Ο δείκτης δολαρίου (.DXY) υποχώρησε κατά 0,1% αφού είχε φτάσει σε υψηλό τριών μηνών, καθιστώντας τον χρυσό φθηνότερο για τους κατόχους άλλων νομισμάτων.

Στα υπόλοιπα εμπορεύματα, το ασημί ενισχύεται 0,26% στα 47,41 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χαλκός υποχωρεί κατά 0,44% στα 4,9265 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,05% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1488 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται με απώλειες 0,10% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3035 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κερδίζει 0,07% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8814 βρετανική λίρα ανά ευρώ.