Νέο ρεκόρ για χρυσό και ασήμι – Πού οφείλεται το «άλμα»

Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσε τη Δευτέρα (22/12) η τιμή του χρυσού, καθώς οι επενδυτές ελπίζουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων μέσα στο επόμενο έτος.

Έτσι, η τιμή σποτ του χρυσού ενισχύθηκε κατά 1,2% στα 4.391,92 δολάρια ανά ουγγιά στις αγορές της Ασίας.

Γύρω στις 08:40 (ώρα Ελλάδος) το πολύτιμο μέταλλο έχει πέσει ελαφρώς και κινείται οριακά κοντά στα 4.437,50 δολάρια, με κέρδη της τάξη του 1,14%.

Εν τω μεταξύ, στο ράλι συμμετέχει και το ασήμι, το οποίο κατά τις πρώτες συναλλαγές κατέγραψε επίσης νέο ρεκόρ, καθώς ετοιμάζεται να κλείσει μία εξαιρετικά κερδοφόρα χρονιά. Σε αυτό, το πλαίσιο, σημείωσε άνοδο 2,7% στα 69,23 δολάρια, ενώ λίγο πριν τις 09:00 (ώρα Ελλάδος) διαπαραγματεύεται κοντά στα 69,20 δολάρια.

Η πλατίνα κατέγραψε, με τη σειρά της, άνοδο για όγδοη συνεχόμενη συνεδρίαση, ξεπερνώντας τα 2.000 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά από το 2008. Το μέταλλο, το οποίο έχει αυξηθεί περίπου κατά 125% φέτος, σημειώνει ταχείς ρυθμούς ανόδου τις τελευταίες ημέρες, με την αγορά του Λονδίνου να δείχνει σημάδια σύσφιξης. Οι τράπεζες αποθηκεύουν μεγαλύτερες ποσότητες πλατίνας στις ΗΠΑ για να προστατευτούν από τον κίνδυνο δασμών, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα παραμένουν ισχυρές, καθώς η ζήτηση αυξάνεται και οι συμβάσεις αρχίζουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Γκουάνγκτζου.

Σε ετήσιο επίπεδο, ο χρυσός έχει ενισχυθεί κατά 67% από τις αρχές του 2025, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1979. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της χρονιάς «έσπασε» διαδοχικά το φράγμα των 3.000 και 4.000 δολαρίων/ουγγιά.

Ακόμη εντυπωσιακότερη, δε, είναι η πορεία του ασημιού, που έχει εκτιναχθεί σε ετήσιο επίπεδο κατά 138%, υπεραποδίδοντας έναντι του χρυσού, με στήριξη από ισχυρές επενδυτικές εισροές και επίμονους περιορισμούς στην προσφορά.

Πού οφείλεται το «άλμα»

Η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί κατά περίπου δύο τρίτα, υποστηριζόμενη από τις αυξημένες αγορές των κεντρικών τραπεζών και τις εισροές σε χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε χρυσό. Τα ETF που υποστηρίζονται από χρυσό έχουν δει αύξηση στις εισροές για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, ενώ τα δεδομένα του World Gold Council δείχνουν ότι οι συνολικές συμμετοχές σε αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν αυξηθεί κάθε μήνα φέτος, εκτός από τον Μάιο.

Ο χρυσός ανέκαμψε γρήγορα μετά την πτώση του από το υψηλό επίπεδο του Οκτωβρίου, όταν η άνοδος είχε θεωρηθεί υπερβολική. Η Goldman Sachs είναι μία από τις πολλές τράπεζες που εκτιμούν ότι οι τιμές του χρυσού θα συνεχίσουν να αυξάνονται το 2026, προβλέποντας ένα βασικό σενάριο 4.900 δολαρίων ανά ουγγιά, με πιθανούς ανοδικούς κινδύνους. Σύμφωνα με την τράπεζα, οι επενδυτές μέσω ETF αρχίζουν να ανταγωνίζονται τις κεντρικές τράπεζες για την περιορισμένη φυσική προσφορά χρυσού.

«Οι αγορές των κεντρικών τραπεζών, η φυσική ζήτηση και η γεωπολιτική αντιστάθμιση κινδύνου παραμένουν παράγοντες που σταθεροποιούν την αγορά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ενώ η πολιτική της Fed και τα πραγματικά επιτόκια συνεχίζουν να οδηγούν σε κυκλικές διακυμάνσεις», δήλωσε ο Ντίλιν Γου, στρατηγικός αναλυτής της Pepperstone Group. «Νέοι συμμετέχοντες — όπως εκδότες σταθερών νομισμάτων όπως η Tether και ορισμένα τμήματα εταιρικών ταμείων — αρχίζουν να επενδύουν σε χρυσό. Αυτή η διευρυμένη κεφαλαιακή βάση ενισχύει τη ζήτηση και προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα».

Σημειώνεται ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις που έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες - και ειδικότερα το έντονο κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας - έχουν, επίσης, ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού και του αργύρου ως ασφαλών καταφυγίων.