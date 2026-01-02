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Ράλι στο αλουμίνιο: Πάνω από τα 3.000 δολάρια ο τόνος μετά από τρία χρόνια
Εμπορεύματα
22:35 - 02 Ιαν 2026

Ράλι στο αλουμίνιο: Πάνω από τα 3.000 δολάρια ο τόνος μετά από τρία χρόνια

Reporter.gr Newsroom
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Σε επίπεδα που είχε να δει από το 2022 εκτοξεύτηκε η τιμή του αλουμινίου, ξεπερνώντας τα 3.000 δολάρια ανά τόνο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα της προσφοράς σε συνδυασμό με τις θετικές προοπτικές της παγκόσμιας ζήτησης.

Η αγορά επηρεάζεται από τον περιορισμό της παραγωγικής δυναμικότητας στην Κίνα, τον μεγαλύτερο παραγωγό παγκοσμίως, αλλά και από τις πιέσεις που δέχεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία αλουμινίου λόγω του αυξημένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση των παγκόσμιων αποθεμάτων, ενισχύοντας τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση παραμένει ανθεκτική, κυρίως από τους τομείς των κατασκευών, των μεταφορών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου το αλουμίνιο θεωρείται κρίσιμο υλικό για την ενεργειακή μετάβαση.

Ενδεικτικό της δυναμικής που έχει αναπτύξει το μέταλλο είναι το γεγονός ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κατέγραψαν άνοδο 17% μέσα στο 2025, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 2021. Αναλυτές εκτιμούν ότι, εφόσον οι περιορισμοί στην παραγωγή συνεχιστούν και η ζήτηση διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, οι τιμές ενδέχεται να παραμείνουν αυξημένες και το επόμενο διάστημα.

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