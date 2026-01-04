ΟΠΕΚ+ στην σκιά της σύλληψης Μαδούρο: Καμία αλλαγή στην παραγωγή πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο

Ο ΟΠΕΚ+ αποφάσισε να διατηρήσει τα σχέδια του για παύση των αυξήσεων στην παραγωγή πετρελαίου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 4/1.

Οι παγκόσμιες αγορές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πλεόνασμα πετρελαίου, ενώ ο Οργανισμός παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις από την πρόσφατη αιφνιδιαστική σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, από τις ΗΠΑ, ώστε να εκτιμηθεί εάν θα επηρεαστούν οι προμήθειες της χώρας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα βασικά μέλη του ΟΠΕΚ+, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, συμφώνησαν να διατηρήσουν αμετάβλητα τα συλλογικά επίπεδα παραγωγής μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Η συνεδρίαση ήταν σύντομη, όπως και οι πρόσφατες διαδικτυακές συναντήσεις του Οργανισμού, διαρκώντας λιγότερο από δέκα λεπτά. Η απόφαση αντικατοπτρίζει την προτίμηση των μελών για σταθερότητα στις αγορές, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις αβεβαιότητες που προκαλούνται από την κατάσταση στη Βενεζουέλα.