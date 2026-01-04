ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΠΕΚ+ στην σκιά της σύλληψης Μαδούρο: Καμία αλλαγή στην παραγωγή πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
Εμπορεύματα
17:55 - 04 Ιαν 2026

ΟΠΕΚ+ στην σκιά της σύλληψης Μαδούρο: Καμία αλλαγή στην παραγωγή πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΟΠΕΚ+ αποφάσισε να διατηρήσει τα σχέδια του για παύση των αυξήσεων στην παραγωγή πετρελαίου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 4/1.

Οι παγκόσμιες αγορές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πλεόνασμα πετρελαίου, ενώ ο Οργανισμός παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις από την πρόσφατη αιφνιδιαστική σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, από τις ΗΠΑ, ώστε να εκτιμηθεί εάν θα επηρεαστούν οι προμήθειες της χώρας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα βασικά μέλη του ΟΠΕΚ+, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, συμφώνησαν να διατηρήσουν αμετάβλητα τα συλλογικά επίπεδα παραγωγής μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Η συνεδρίαση ήταν σύντομη, όπως και οι πρόσφατες διαδικτυακές συναντήσεις του Οργανισμού, διαρκώντας λιγότερο από δέκα λεπτά. Η απόφαση αντικατοπτρίζει την προτίμηση των μελών για σταθερότητα στις αγορές, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις αβεβαιότητες που προκαλούνται από την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν

Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street παρά τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό sell-off στη Wall Street παρά τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο μετά τις απειλές Ιράν για πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε νέα άνοδο μετά τις απειλές Ιράν για πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:30

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 19:16

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:02

Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:46

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

ΑΜΥΝΑ
17/07/2026 - 18:33

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:28

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοικτά του Μεξικού: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Οικονομία
17/07/2026 - 18:23

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:03

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/07/2026 - 17:47

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Τρύπα» στον ΕΛΕΓΕΠ με €52 εκατ. λανθασμένες πληρωμές - Ζητά ανάκτηση ποσών

Σχόλια Αγοράς
17/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:39

Η XPENG παρουσίασε χθες στο Μόναχο το νέο XPENG L03

Ειδήσεις
17/07/2026 - 17:26

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:18

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €7 εκατ. – Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:11

Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο Volkswagen ID. Cross

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 17:10

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 17:06

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:00

Alter Ego Media: Επανεπενδύθηκαν €1,31 εκατ. από το μέρισμα του 2025 – Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:45

Dynagas για δημοσίευμα FT: «Το εμπάργκο στο ρωσικό LNG θα πλήξει την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/07/2026 - 16:26

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Allwyn Game Time: Ψάρεμα με Κέιν, Ικαριώτικο με Κουρτουά και σούβλες με Ρονάλντο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:26

Κικίλιας: Ναυπηγεία και νέο λιμάνι αλλάζουν τη Χαλκίδα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:20

Λαβρόφ: Ευρώπη και Ζελένσκι επιχειρούν την απομάκρυση του Τραμπ από τη συμφωνία της Αλάσκας

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:11

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:02

Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:00

Η Κομισιόν αναμορφώνει την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα με αυστηρότερα όρια εκπομπών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:56

Τραμπ: Ζήτησε... ανάκληση των αδειών όσων μέσων δεν μετέδωσαν την ομιλία του

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:48

Καιρός: «Προ των πυλών» τα πρώτα σαραντάρια του καλοκαιριού

Αναλύσεις
17/07/2026 - 15:45

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:22

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης το Σάββατο (18/7)

Πολιτική
17/07/2026 - 15:19

Πολάκης: Αποσύρεται με αιχμές από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:00

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ