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Σε χαμηλό τριετίας η τιμή του κακάο – «Βουτιά» 30% στα futures
Εμπορεύματα
16:31 - 02 Φεβ 2026

Σε χαμηλό τριετίας η τιμή του κακάο – «Βουτιά» 30% στα futures

Reporter.gr Newsroom
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Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του κακάο συνέχισαν την καθοδική τους πορεία, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023, καθώς οι μεγαλύτερες παραγωγικές χώρες δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκή ζήτηση για την παραγωγή τους.  

Το πλέον ενεργό συμβόλαιο κατέγραψε πτώση έως και 5,4%, διαπραγματευόμενο κάτω από τα 4.000 δολάρια, προτού περιορίσει μέρος των απωλειών του. Συνολικά, τα futures έχουν σημειώσει πτώση άνω του 30% από τις αρχές του έτους, λόγω ανησυχιών για απότομη κάμψη της ζήτησης και για το ενδεχόμενο δημιουργίας πλεονάσματος μεγαλύτερου από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας ασκεί έντονες πιέσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ακτή Ελεφαντοστού και στη Γκάνα, καθώς εξαγωγείς και αρμόδιες αρχές επιχειρούν να τηρήσουν προθεσμιακές συμφωνίες που είχαν συναφθεί σε πολύ υψηλότερα επίπεδα τιμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερούν οι αγορές από τους παραγωγούς, με τους κόκκους κακάο να παραμένουν στις αποθήκες. Η αγορά εκτιμά ότι οι ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται να αναγκαστούν να ρευστοποιήσουν τα συσσωρευμένα αποθέματα, την ώρα που οι αγοραστές παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω της υποτονικής ζήτησης.

«Υπάρχει συνεχής συζήτηση σχετικά με το πόσες προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες πωλήσεις θα γίνουν την τρέχουσα σεζόν», έγραψε η Hanseatic Cocoa & Commodity Office, με έδρα το Αμβούργο. «Οι απαισιόδοξες προοπτικές κατανάλωσης συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά».

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