Πετρέλαιο: Πτώση 1% καταγράφεται πριν τις κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν αύριο στο Ομάν

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν περίπου 1% την Πέμπτη (5/2), διατηρώντας ωστόσο την εγγύτητά τους σε υψηλά πολλών μηνών, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Ομάν αύριο Παρασκευή.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια Brent σημειώνουν πτώση 86 σεντς, ή 1%, στα 68,77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχωρεί κατά 82 σεντς, ή περίπου 1,03%, στα 64,47 δολάρια το βαρέλι.

Να σημειωθεί εδώ, παρά την πτώση, η τιμή του Brent παραμένει μόλις 3 δολάρια κάτω από το πεντάμηνο υψηλό που είχε καταγράψει στα τέλη Ιανουαρίου, λόγω ανησυχιών για πιθανές διακοπές στην προσφορά πετρελαίου.

Επισημαίνεται ότι οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με την προσοχή να εστιάζει στις συνομιλίες στο Ομάν, όπως αναφέρει ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταούνοβο. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται εν μέσω ενίσχυσης των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ενώ οι περιφερειακοί παράγοντες επιδιώκουν να αποφύγουν μια στρατιωτική σύγκρουση που πολλοί φοβούνται ότι θα μπορούσε να επεκταθεί σε ευρύτερο πόλεμο.

Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ, ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν. Άλλα μέλη του ΟΠΕΚ, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους μέσω του στενού, όπως και το Ιράν.

Ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τζον Έβανς, εκτιμά ότι μέχρι τη συνάντηση της Παρασκευής οι τιμές αναμένεται να κινηθούν με βάση τις προσδοκίες για διπλωματική επίλυση. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι «οποιαδήποτε απρόβλεπτη δήλωση ή αποτυχία των συνομιλιών μπορεί να οδηγήσει την τιμή του Brent κοντά στα 70 δολάρια το βαρέλι και σε νέα υψηλά για τη φετινή χρονιά».

Η αβεβαιότητα έχει προκαλέσει έντονη δραστηριότητα από τους επενδυτές, με ρεκόρ συναλλαγών στα συμβόλαια WTI Midland στο Χιούστον τον Ιανουάριο, εν μέσω φόβων για διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή και αυξημένες εισαγωγές βενεζουελάνικου αργού στον Κόλπο των ΗΠΑ. Παράλληλα, η ενίσχυση του δολαρίου και η μεταβλητότητα στις αγορές πολύτιμων μετάλλων επηρέασαν αρνητικά τις ευρύτερες αγορές εμπορευμάτων και το κλίμα κινδύνου.

Σημαντική άνοδος για το φυσικό αέριο - Συνεχίζεται η ρευστοποίηση στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει σήμερα μεγάλη άνοδο αφού τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 4.833% στα 35.120 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η πτώση στα πολύτιμα μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός αποδυναμώνεται κατά 0,99% στα 4,901.59 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει αυτή τη στιγμή σημαντικές απώλειες 7,22% στα 78.412 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, σχετική σταθερότητα παρουσιάζεται στο χαλκό που κινείται ελαφρώς κάτω από το μηδέν στα 5.8494 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων το δολάριο ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,1% έναντι του ευρώ στα 1.1792 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αυξάνεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,42% δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα υποχωρεί κατά 0,27% έναντι του ευρώ στη 0.8667 λίρα ανά ευρώ.