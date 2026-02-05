Πετρέλαιο: Πτώση 1% καταγράφεται πριν τις κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν αύριο στο Ομάν
Εμπορεύματα
13:50 - 05 Φεβ 2026

Πετρέλαιο: Πτώση 1% καταγράφεται πριν τις κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν αύριο στο Ομάν

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν περίπου 1% την Πέμπτη (5/2), διατηρώντας ωστόσο την εγγύτητά τους σε υψηλά πολλών μηνών, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Ομάν αύριο Παρασκευή.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια Brent σημειώνουν πτώση 86 σεντς, ή 1%, στα 68,77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate υποχωρεί κατά 82 σεντς, ή περίπου 1,03%, στα 64,47 δολάρια το βαρέλι.

Να σημειωθεί εδώ, παρά την πτώση, η τιμή του Brent παραμένει μόλις 3 δολάρια κάτω από το πεντάμηνο υψηλό που είχε καταγράψει στα τέλη Ιανουαρίου, λόγω ανησυχιών για πιθανές διακοπές στην προσφορά πετρελαίου.

Επισημαίνεται ότι οι αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με την προσοχή να εστιάζει στις συνομιλίες στο Ομάν, όπως αναφέρει ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταούνοβο. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται εν μέσω ενίσχυσης των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ενώ οι περιφερειακοί παράγοντες επιδιώκουν να αποφύγουν μια στρατιωτική σύγκρουση που πολλοί φοβούνται ότι θα μπορούσε να επεκταθεί σε ευρύτερο πόλεμο.

Περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ, ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν. Άλλα μέλη του ΟΠΕΚ, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου τους μέσω του στενού, όπως και το Ιράν.

Ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τζον Έβανς, εκτιμά ότι μέχρι τη συνάντηση της Παρασκευής οι τιμές αναμένεται να κινηθούν με βάση τις προσδοκίες για διπλωματική επίλυση. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι «οποιαδήποτε απρόβλεπτη δήλωση ή αποτυχία των συνομιλιών μπορεί να οδηγήσει την τιμή του Brent κοντά στα 70 δολάρια το βαρέλι και σε νέα υψηλά για τη φετινή χρονιά».

Η αβεβαιότητα έχει προκαλέσει έντονη δραστηριότητα από τους επενδυτές, με ρεκόρ συναλλαγών στα συμβόλαια WTI Midland στο Χιούστον τον Ιανουάριο, εν μέσω φόβων για διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή και αυξημένες εισαγωγές βενεζουελάνικου αργού στον Κόλπο των ΗΠΑ. Παράλληλα, η ενίσχυση του δολαρίου και η μεταβλητότητα στις αγορές πολύτιμων μετάλλων επηρέασαν αρνητικά τις ευρύτερες αγορές εμπορευμάτων και το κλίμα κινδύνου.

Σημαντική άνοδος για το φυσικό αέριο - Συνεχίζεται η ρευστοποίηση στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει σήμερα μεγάλη άνοδο αφού τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 4.833% στα 35.120 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η πτώση στα πολύτιμα μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός αποδυναμώνεται κατά 0,99% στα 4,901.59 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει αυτή τη στιγμή σημαντικές απώλειες 7,22% στα 78.412 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, σχετική σταθερότητα παρουσιάζεται στο χαλκό που κινείται ελαφρώς κάτω από το μηδέν στα 5.8494 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων το δολάριο ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,1% έναντι του ευρώ στα 1.1792 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αυξάνεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,42% δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα υποχωρεί κατά 0,27% έναντι του ευρώ στη 0.8667 λίρα ανά ευρώ.

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ

