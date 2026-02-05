ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το ασήμι συνεχίζει την πτώση του, καταγράφοντας βουτιά 13% - Βραχύβια η ανάκαμψη
Εμπορεύματα
08:37 - 05 Φεβ 2026

Το ασήμι συνεχίζει την πτώση του, καταγράφοντας βουτιά 13% - Βραχύβια η ανάκαμψη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του ασημιού υποχώρησαν έως και 16% το πρωί της Πέμπτης (5/2), τερματίζοντας μια διήμερη ανάκαμψη, καθώς το λευκό μέταλλο συνεχίζει να δοκιμάζεται από υπερβολική μεταβλητότητα.

Οι τιμές spot του ασημιού υποχωρούσαν τελευταία κατά 13%, στα 76,97 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Νέα Υόρκη ήταν χαμηλότερα κατά πάνω από 8%, στα 77,28 δολάρια ανά ουγκιά.

Το ασήμι βρισκόταν σε ένα σερί ιστορικών υψηλών πριν καταρρεύσει σχεδόν κατά 30% την περασμένη Παρασκευή. Το 2025 είχε καταγράψει άνοδο περίπου 146%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Οι αναλυτές αποδίδουν τις πρόσφατες έντονες διακυμάνσεις των τιμών κυρίως σε κερδοσκοπικές ροές, θέσεις με μόχλευση και συναλλαγές μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης, και όχι στη φυσική ζήτηση.

«Είχαμε δει να συσσωρεύονται πολλές κερδοσκοπικές θέσεις… δεν νομίζω ότι έχουν εκκαθαριστεί πλήρως ακόμη», δήλωσε ο Sunil Garg, διευθύνων σύμβουλος της Lighthouse Canton.

Παρότι, όπως λέει ο Garg, τα θεμελιώδη μεγέθη της ζήτησης για το ασήμι παραμένουν ισχυρά, συνιστά να υπάρξει λίγη ακόμη υπομονή ώστε να “εξαλειφθούν” πρώτα οι κερδοσκοπικές θέσεις. Το ασήμι έχει ευρύ φάσμα βιομηχανικών και τεχνολογικών χρήσεων, από την ηλιακή ενέργεια και τους καταλύτες έως τα ηλεκτρονικά, μεταξύ άλλων.

«Η αύξηση των απαιτήσεων περιθωρίου (margin) από διάφορα χρηματιστήρια μετάλλων σε όλο τον κόσμο… είναι κάτι που θα εξαλείψει ένα μέρος της κερδοσκοπίας», δήλωσε ο Garg. Ο όμιλος CME έχει αυξήσει τις απαιτήσεις περιθωρίου μετά την απότομη πώληση της περασμένης Παρασκευής.

Ανάλυση της Goldman Sachs

«Καθώς οι τιμές έπεφταν, η αντιστάθμιση κινδύνου των dealers μετατράπηκε από αγορές στη δύναμη σε πωλήσεις στην αδυναμία, ενεργοποιήθηκαν stop-loss επενδυτών και οι ζημίες διαχύθηκαν σε όλο το σύστημα», ανέφερε η Goldman Sachs σε σημείωμά της την Τετάρτη.

Η διόρθωση του ασημιού ήταν μεγαλύτερη από εκείνη του χρυσού λόγω πιο περιορισμένων συνθηκών ρευστότητας στην αγορά του Λονδίνου, γεγονός που ενίσχυσε τις διακυμάνσεις των τιμών.

Η Goldman πρόσθεσε ότι ο χρονισμός της μεταβλητότητας υποδηλώνει πως δυτικές ροές, και όχι κινεζική κερδοσκοπία, βρίσκονται πίσω από μεγάλο μέρος της συσσώρευσης και της εκκαθάρισης θέσεων, σημειώνοντας ότι οι πιο βίαιες κινήσεις σημειώθηκαν κυρίως όταν οι κινεζικές αγορές futures ήταν κλειστές.

Η έντονη μεταβλητότητα στις τιμές του ασημιού έχει προκαλέσει ολοένα και περισσότερες συγκρίσεις με τις λεγόμενες «meme μετοχές», όπως η GameStop, η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο το 2021, όταν ιδιώτες επενδυτές στο Reddit αγόρασαν μαζικά τη μετοχή, εκτοξεύοντας την τιμή της πολύ πέρα από ό,τι δικαιολογούσαν τα παραδοσιακά μοντέλα αποτίμησης.

Παρατηρητές της αγοράς είχαν προειδοποιήσει ότι οι τιμές είχαν αποσυνδεθεί από βιώσιμα επίπεδα, καθιστώντας το εμπόριο ασημιού ολοένα και πιο «meme-like».

Το θέμα των πολύτιμων μετάλλων τράβηξε την προσοχή του κοινού και οδήγησε σε «momentum trading που ξεπέρασε ακόμη και τα είδη υπερβολικών κινήσεων που έχουμε δει σε ένα ευρύ φάσμα κερδοσκοπικών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο Steve Sosnick, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Interactive Brokers.

Οι τιμές spot του χρυσού και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν λίγο πάνω από 1%, στα 4.887,03 και 4.887,40 δολάρια ανά ουγκιά, αντίστοιχα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ένταση στη Βουλή μετά τις προτροπές Βελόπουλου να πυροβολούνται οι μετανάστες στα σύνορα
Πολιτική

Ένταση στη Βουλή μετά τις προτροπές Βελόπουλου να πυροβολούνται οι μετανάστες στα σύνορα

Ανατροπή στο «θρίλερ» ΗΠΑ-Ιράν: Την Παρασκευή οι διαβουλεύσεις, λέει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Ανατροπή στο «θρίλερ» ΗΠΑ-Ιράν: Την Παρασκευή οι διαβουλεύσεις, λέει η Τεχεράνη

Μητσοτάκης: «Παράθυρο» για ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Παράθυρο» για ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής
Εμπορεύματα

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&amp;P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent
Εμπορεύματα

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
18/08/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Τι ακολουθεί μετά το ράλι - Ποιες μετοχές... υπογραμμίζει η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Πολιτική
18/08/2026 - 10:32

ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: Ζητήστε από την ΕΕ να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/08/2026 - 10:17

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Μαϊμού» σεκιουριτάδες και ανεξέλεγκτοι εργολάβοι στην ιδιωτική ασφάλεια

Εμπορεύματα
18/08/2026 - 09:59

Νέο ράλι στο πετρέλαιο: Η εικόνα στην ελληνική αντλία

Οικονομία
18/08/2026 - 09:51

Προϋπολογισμός: Τα ισχυρά έσοδα και οι αυξημένες δαπάνες με ορίζοντα εκλογών

Χρηματιστήρια
18/08/2026 - 09:30

Οι ασιατικές αγορές στο «κόκκινο», υπό το βάρος τεχνολογικών μετοχών και Ιράν: Πτώση 2,4% στο Τόκιο

Ειδήσεις
18/08/2026 - 09:12

Σακίρα: 1 εκατ. δολάρια για τα κατεστραμένα από το σεισμό σχολεία στην Κολομβία

Οικονομία
18/08/2026 - 08:52

Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις για το «Τουρισμός για Όλους 2026 - 2027» - Δικαιούχοι και ποσά

Ειδήσεις
18/08/2026 - 08:12

Οι ανακλήσεις οχημάτων αυξάνονται, καθώς εκατομμύρια παρκαρισμένα αυτοκίνητα τυλίγονται στις φλόγες

Business Facts
18/08/2026 - 08:04

Οι αθλητές με τα υψηλότερα εισοδήματα όλων των εποχών

Ειδήσεις
18/08/2026 - 07:50

Ο Τραμπ ζητά από τον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 23:12

Ο Dow έχασε περισσότερες από 270 μονάδες, ενώ το Brent ξεπέρασε τα 90$

Εμπορεύματα
17/08/2026 - 22:41

Το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα $90, καθώς το Ιράν απειλεί με κλιμάκωση της σύγκρουσης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 22:13

ΗΠΑ-Ιράν: 60 ημέρες μετά την υπογραφή συμφωνίας ο Τραμπ έχει βαλτώσει - Ανάλυση Washington Post

Πολιτική
17/08/2026 - 21:43

Le Point: «Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη»

Φορολογία
17/08/2026 - 21:07

«Λαβράκια» της Εφορίας στη Σαντορίνη: Φορολογικές παραβάσεις 1 στα 2 τουριστικά πλοία

Πολιτική
17/08/2026 - 20:54

Κατρίνης: Η κυβέρνηση αρκείται σε «χαλαρές» ανακοινώσεις αποδοκιμασίας των τουρκικών πρακτικών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 20:40

Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπέρ GSI: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Magazino
17/08/2026 - 20:30

Χάρι & Μέγκαν: Νέες διαφωνίες για το μέλλον των παιδιών τους – Η μάχη μεταξύ Βρετανίας και Καλιφόρνιας

Magazino
17/08/2026 - 20:00

Interior Design Trends: 10 τάσεις που αλλάζουν το σπίτι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/08/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή Transpay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:19

Ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ έναντι 26+6 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:05

Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδερφός του Μάκη

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:00

Έπεσε ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σίφνο – Τρεις νεκροί σύμφωνα με την πυροσβεστική

Ειδήσεις
17/08/2026 - 18:55

Το Σύμφωνο της Μέκκας αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή – Γιατί η Αίγυπτος κρατά αποστάσεις

Πολιτική
17/08/2026 - 18:20

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Οικονομία
17/08/2026 - 18:00

R&I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Πολιτική
17/08/2026 - 17:34

Δύο θαλάσσια πάρκα με άρωμα «Γαλάζιας Πατρίδας» – Η νέα τουρκική κίνηση, η απάντηση της Αθήνας και τα επόμενα βήματα

Πολιτική
17/08/2026 - 17:08

Σαμαράς: Διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ