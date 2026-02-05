Το ασήμι συνεχίζει την πτώση του, καταγράφοντας βουτιά 13% - Βραχύβια η ανάκαμψη

Οι τιμές του ασημιού υποχώρησαν έως και 16% το πρωί της Πέμπτης (5/2), τερματίζοντας μια διήμερη ανάκαμψη, καθώς το λευκό μέταλλο συνεχίζει να δοκιμάζεται από υπερβολική μεταβλητότητα.

Οι τιμές spot του ασημιού υποχωρούσαν τελευταία κατά 13%, στα 76,97 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Νέα Υόρκη ήταν χαμηλότερα κατά πάνω από 8%, στα 77,28 δολάρια ανά ουγκιά.

Το ασήμι βρισκόταν σε ένα σερί ιστορικών υψηλών πριν καταρρεύσει σχεδόν κατά 30% την περασμένη Παρασκευή. Το 2025 είχε καταγράψει άνοδο περίπου 146%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Οι αναλυτές αποδίδουν τις πρόσφατες έντονες διακυμάνσεις των τιμών κυρίως σε κερδοσκοπικές ροές, θέσεις με μόχλευση και συναλλαγές μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης, και όχι στη φυσική ζήτηση.

«Είχαμε δει να συσσωρεύονται πολλές κερδοσκοπικές θέσεις… δεν νομίζω ότι έχουν εκκαθαριστεί πλήρως ακόμη», δήλωσε ο Sunil Garg, διευθύνων σύμβουλος της Lighthouse Canton.

Παρότι, όπως λέει ο Garg, τα θεμελιώδη μεγέθη της ζήτησης για το ασήμι παραμένουν ισχυρά, συνιστά να υπάρξει λίγη ακόμη υπομονή ώστε να “εξαλειφθούν” πρώτα οι κερδοσκοπικές θέσεις. Το ασήμι έχει ευρύ φάσμα βιομηχανικών και τεχνολογικών χρήσεων, από την ηλιακή ενέργεια και τους καταλύτες έως τα ηλεκτρονικά, μεταξύ άλλων.

«Η αύξηση των απαιτήσεων περιθωρίου (margin) από διάφορα χρηματιστήρια μετάλλων σε όλο τον κόσμο… είναι κάτι που θα εξαλείψει ένα μέρος της κερδοσκοπίας», δήλωσε ο Garg. Ο όμιλος CME έχει αυξήσει τις απαιτήσεις περιθωρίου μετά την απότομη πώληση της περασμένης Παρασκευής.

Ανάλυση της Goldman Sachs

«Καθώς οι τιμές έπεφταν, η αντιστάθμιση κινδύνου των dealers μετατράπηκε από αγορές στη δύναμη σε πωλήσεις στην αδυναμία, ενεργοποιήθηκαν stop-loss επενδυτών και οι ζημίες διαχύθηκαν σε όλο το σύστημα», ανέφερε η Goldman Sachs σε σημείωμά της την Τετάρτη.

Η διόρθωση του ασημιού ήταν μεγαλύτερη από εκείνη του χρυσού λόγω πιο περιορισμένων συνθηκών ρευστότητας στην αγορά του Λονδίνου, γεγονός που ενίσχυσε τις διακυμάνσεις των τιμών.

Η Goldman πρόσθεσε ότι ο χρονισμός της μεταβλητότητας υποδηλώνει πως δυτικές ροές, και όχι κινεζική κερδοσκοπία, βρίσκονται πίσω από μεγάλο μέρος της συσσώρευσης και της εκκαθάρισης θέσεων, σημειώνοντας ότι οι πιο βίαιες κινήσεις σημειώθηκαν κυρίως όταν οι κινεζικές αγορές futures ήταν κλειστές.

Η έντονη μεταβλητότητα στις τιμές του ασημιού έχει προκαλέσει ολοένα και περισσότερες συγκρίσεις με τις λεγόμενες «meme μετοχές», όπως η GameStop, η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο το 2021, όταν ιδιώτες επενδυτές στο Reddit αγόρασαν μαζικά τη μετοχή, εκτοξεύοντας την τιμή της πολύ πέρα από ό,τι δικαιολογούσαν τα παραδοσιακά μοντέλα αποτίμησης.

Παρατηρητές της αγοράς είχαν προειδοποιήσει ότι οι τιμές είχαν αποσυνδεθεί από βιώσιμα επίπεδα, καθιστώντας το εμπόριο ασημιού ολοένα και πιο «meme-like».

Το θέμα των πολύτιμων μετάλλων τράβηξε την προσοχή του κοινού και οδήγησε σε «momentum trading που ξεπέρασε ακόμη και τα είδη υπερβολικών κινήσεων που έχουμε δει σε ένα ευρύ φάσμα κερδοσκοπικών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο Steve Sosnick, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Interactive Brokers.

Οι τιμές spot του χρυσού και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης υποχώρησαν λίγο πάνω από 1%, στα 4.887,03 και 4.887,40 δολάρια ανά ουγκιά, αντίστοιχα.