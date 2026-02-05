Δικαίωση για τη Μιλένα, δείγμα αποτελεσματικής αντιπολίτευσης από το ΠΑΣΟΚ

Είναι από τα απίστευτα κι όμως αληθινά. Η ευνοϊκή ρύθμιση που ψηφίστηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο δεν προέβλεπε ειδική μέριμνα για τα Άτομα με Αναπηρία!

Το θέμα αναδείχθηκε με παρέμβαση και επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε η Μιλένα Αποστολάκη στη Βουλή την Τετάρτη (4/2) και μόλις μία ημέρα αφότου συνέβη αυτό, η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών ανακοίνωσε την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην Κατηγορία 1 της ρύθμισης των δανείων σε ελβετικό φράγκο, δηλαδή στην ομάδα της κατά 50% βελτιωμένης μετατροπής της ισοτιμίας, με σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του δανείου, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι μια δικαίωση.

Είναι όμως και μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις εποικοδομητικής και αποτελεσματικής άσκησης αντιπολίτευσης, στην οποία θα όφειλε να επενδύσει περισσότερο το ΠΑΣΟΚ…