Χρυσός σε νέα άνοδο το 2026: Εκτιμήσεις ότι θα φτάσει τα 7.000 δολάρια/ ουγγιά
Εμπορεύματα
09:59 - 14 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η αγορά χρυσού προβλέπεται να διατηρήσει την ανοδική της δυναμική το 2026, με τις τιμές να εκτιμάται ότι θα κινηθούν από τα 5.000 δολάρια έως ενδεχομένως τα 7.000 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς μακροοικονομικοί και γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί και η ζήτηση από κεντρικές τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές συνεχίζεται.

Ο Ντέιβιντ Γουίλσον της BNP Paribas εκτιμά ότι η τιμή του χρυσού μπορεί να φτάσει τα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέλος του 2026. Η αναλογία χρυσού προς ασήμι αναμένεται να αυξηθεί, ενισχύοντας τον ρόλο του χρυσού ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αβεβαιότητας. Η αναλογία αυτή, αν και ανέκαμψε πρόσφατα, παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της διετίας, με το χρυσό να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία από τον κίνδυνο σε σχέση με το ασήμι.

Στήριξη από κεντρικές τράπεζες και ETF

Η αγορά ενισχύεται από τη συνεχιζόμενη ζήτηση των κεντρικών τραπεζών. Η Πολωνία αγόρασε πρόσφατα επιπλέον 150 τόνους χρυσού, ενώ η Κίνα συνεχίζει τις μηνιαίες αγορές χρυσού για 15ο συνεχόμενο μήνα. Παράλληλα, τα ETF χρυσού διατηρούν υψηλή ζήτηση, με καθαρές εισροές 19 δισ. δολαρίων τον προηγούμενο μήνα, ανεβάζοντας τα υπό διαχείριση κεφάλαια σε 669 δισ. δολάρια, ρεκόρ όλων των εποχών.

Μεταξύ των καλύτερων επιδόσεων το 2025 συγκαταλέγονται ETF εταιρειών εξόρυξης χρυσού, με αποδόσεις άνω του 140%, ενώ το μεγαλύτερο ETF φυσικού χρυσού κατέγραψε αύξηση περίπου 54%.

Σενάρια για τα 7.000 δολάρια

Η πιο αισιόδοξη πρόβλεψη έρχεται από την Τζούλια Ντου της ICBC, η οποία εκτιμά ότι η τιμή του χρυσού μπορεί να ξεπεράσει τα 7.000 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στο 2026. Το βασικό σενάριο προβλέπει τιμές έως 7.150 δολάρια, με χαμηλό γύρω στα 4.100 δολάρια κατά τις διορθώσεις. Παρόμοιο εύρος προβλέπει η UBS, με τιμές μεταξύ 4.600 και 7.200 δολαρίων.

Οι κύριοι παράγοντες στήριξης της αγοράς, σύμφωνα με την ICBC, είναι:

  • Συνεχιζόμενες αγορές από κεντρικές τράπεζες.
  • Αυξημένη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών.
  • Ζήτηση φυσικού χρυσού σε περιοχές με κοινωνική ή νομισματική αστάθεια.

Οι αγορές από κεντρικές τράπεζες θεωρούνται στρατηγικές και ανεπηρέαστες από βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, ενώ η κοινωνική αστάθεια και η υποτίμηση νομισμάτων, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική, ενισχύουν την αγορά φυσικού χρυσού.

Νομισματική πολιτική και ρόλος Κίνας

Η αναμενόμενη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ και η εξασθένηση του δολαρίου προσφέρουν πρόσθετη στήριξη στον χρυσό. Παράλληλα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας συνεχίζει να αυξάνει τα αποθέματά της, διαφοροποιώντας τα από το δολάριο και τα αμερικανικά ομόλογα, ενισχύοντας τον ρόλο του γουάν και δημιουργώντας ένα ουδέτερο αποθεματικό στοιχείο απέναντι στις γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Ο χρυσός παραμένει σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 5.000 δολαρίων, με τη βραχυπρόθεσμη πορεία να εξαρτάται από τις αποφάσεις για τα επιτόκια και την ισοτιμία του δολαρίου, ενώ η συνεχής ζήτηση από δημόσιους φορείς και θεσμικούς επενδυτές διαμορφώνει μακροπρόθεσμο στρατηγικό πλαίσιο για το πολύτιμο μέταλλο.

