Ο OPEC+ εξετάζει την επανέναρξη αυξήσεων της παραγωγής πετρελαίου από τον Απρίλιο

Ο OPEC+ προσανατολίζεται στην επανέναρξη των μηνιαίων αυξήσεων στην παραγωγή πετρελαίου από τον Απρίλιο, μετέδωσε την Παρασκευή το Reuters, αφού είχε «παγώσει» τις αυξήσεις για το πρώτο τρίμηνο. Η κίνηση αυτή εξετάζεται καθώς το καρτέλ προετοιμάζεται για την αυξημένη θερινή ζήτηση, ενώ η ενίσχυση των τιμών στηρίζεται και στις εντάσεις στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν.

Η επανέναρξη των αυξήσεων θα επιτρέψει στη Σαουδική Αραβία και σε άλλα μέλη του OPEC+ να ανακτήσουν μερίδιο αγοράς, την ώρα που χώρες όπως η Ρωσία και το Ιράν βλέπουν την παραγωγή τους να πιέζεται από τις δυτικές κυρώσεις, ενώ και η παραγωγή του Καζακστάν περιορίζεται λόγω διαδοχικών προβλημάτων.

Οκτώ παραγωγοί του OPEC+ - Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καζακστάν, Κουβέιτ, Ιράκ, Αλγερία και Ομάν - θα αποφασίσουν σχετικά στη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου.

Τα οκτώ αυτά μέλη είχαν αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους κατά περίπου 2,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως, όμως ανέστειλαν τις αυξήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου–Μαρτίου, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τους φόβους υπερπροσφοράς εν μέσω της χαμηλότερης χειμερινής ζήτησης.

Η τελευταία έκθεση του OPEC για την αγορά πετρελαίου δείχνει ότι η ζήτηση για αργό OPEC+ στο δεύτερο τρίμηνο θα μειωθεί κατά 400.000 βαρέλια ημερησίως σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο. Ωστόσο, προβλέπει ότι για ολόκληρο το έτος η ζήτηση θα είναι αυξημένη κατά 600.000 βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με το 2025 — εκτίμηση πιο αισιόδοξη από άλλους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του International Energy Agency, που αυτή την εβδομάδα μείωσε την πρόβλεψή του για την παγκόσμια αύξηση της ζήτησης πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού κατέγραψαν μικρή άνοδο την Παρασκευή, όχι όμως αρκετή για να αποτρέψουν τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση φέτος.

Παράλληλα, αναφορές για την αποστολή δεύτερου αμερικανικού αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή διατηρούν στο προσκήνιο το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης. Όπως σημείωσε ο Kissler, οι παγκόσμιες προμήθειες αργού παραμένουν επαρκείς βραχυπρόθεσμα, ενώ τα συμβόλαια πετρελαίου ενσωματώνουν γεωπολιτικό «ασφάλιστρο» 5–7 δολαρίων ανά βαρέλι. Καθοριστικό ρόλο για την αγορά το προσεχές διάστημα θα παίξουν οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν και τη Ρωσία.

Την Παρασκευή, το U.S. Treasury Department εξέδωσε γενική άδεια που επιτρέπει επισήμως στις Chevron, Shell, BP, Eni και Repsol να επενδύσουν σε νέες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βενεζουέλα, όπου διατηρούν ήδη παρουσία και συμμετοχές σε έργα.