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Στενά του Ορμούζ: Στο «κόκκινο» η ναυσιπλοΐα – Απειλές βύθισης πλοίων από το Ιράν, φόβοι για ενεργειακή κρίση
Ναυτιλία
21:00 - 07 Μαρ 2026

Στενά του Ορμούζ: Στο «κόκκινο» η ναυσιπλοΐα – Απειλές βύθισης πλοίων από το Ιράν, φόβοι για ενεργειακή κρίση

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξαιρετικά επικίνδυνη φάση έχει εισέλθει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του πλανήτη, καθώς η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδηγεί πλέον σε σχεδόν πλήρη παράλυση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα δεξαμενόπλοια που θα επιχειρήσουν να περάσουν από τα Στενά θα συνοδεύονται από ειδική δύναμη ασφάλειας των ΗΠΑ. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση από την Τεχεράνη, η οποία προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να εισέλθει στην περιοχή θα αποτελεί πιθανό στόχο και μπορεί να βυθιστεί.

Η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά μηδενιστεί, ενώ τα στοιχεία διαχείρισης κινδύνου αποτυπώνουν τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης. Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας EOS Risk Group, το επίπεδο απειλής για τη ναυσιπλοΐα έχει ανέβει στο ανώτατο επίπεδο, 5 στα 5, με την εταιρεία να προειδοποιεί τις ναυτιλιακές εταιρείες να αναβάλουν μέχρι νεωτέρας κάθε διέλευση από την περιοχή.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κρίσης είναι ότι από τις 28 Φεβρουαρίου έχουν χάσει τη ζωή τους στα Στενά του Ορμούζ περισσότεροι ναυτικοί από όσους σκοτώθηκαν συνολικά στις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων την περίοδο 2023–2025. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 13 πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις στη θαλάσσια αυτή αρτηρία, από την οποία διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Η εξέλιξη των γεγονότων συνδέεται πλέον άμεσα με το σχέδιο της Ουάσιγκτον για τη δημιουργία ναυτικού στολίσκου προστασίας των εμπορικών πλοίων. Ωστόσο, εάν δεν παρουσιαστούν σύντομα συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το αμερικανικό σχέδιο συνοδείας, αυξάνονται οι φόβοι για σοβαρή ενεργειακή κρίση. Οι εκτιμήσεις της αγοράς αναφέρουν ότι η τιμή του πετρελαίου μπορεί να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι «πολεμικές» ανατιμήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στην αντλία.

Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα εξετάζονται ήδη μέτρα για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης έχει κατατεθεί εισήγηση για επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους, όχι μόνο στα καύσιμα αλλά και σε τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως είχε εφαρμοστεί και κατά την περίοδο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το μέτρο να αφορά τόσο τη λιανική όσο και τη χονδρική αγορά, ώστε να περιοριστούν πιθανά φαινόμενα υπερβολικών αυξήσεων. Αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, το έδαφος φαίνεται να προετοιμάζεται για ένα πακέτο παρεμβάσεων με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης.

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