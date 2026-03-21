Χρυσός: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή οδήγησε ένα «ασφαλές καταφύγιο» σε sell off

Την χειρότερη εβδομαδιαία πτώση του σε επίπεδο 15ετίας κατέγραψε την Παρασκευή (20/3) ο χρυσός, αποκαλύπτοντας ένα παράδοξο: γιατί το γνωστότερο και δημοφιλέστερο «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους κρίσης, αποδυναμώνεται και χάνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών;

Την Παρασκευή (20/3), τα futures του χρυσού κατέγραψαν πτώση 0,7%, πέφτοντας στα 4.574,90 δολάρια ανά ουγγιά και περιορίζοντας δραστικά τα κέρδη που είχαν σημειώσει προηγουμένως, μέσα στην ίδια ημέρα.

Σε εβδομαδιαία βάση, δε, το πολύτιμο μέταλλο υποχώρησε κατά 9,6%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση του από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Με αυτά τα δεδομένα, ο χρυσός οδεύει πλέον προς τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από τον Οκτώβριο του 2008, παρόλο που παραμένει ενισχυμένος άνω του 5% για το 2026, χάρη στην ισχυρή του άνοδο πριν την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Εν τω μεταξύ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το ασήμι υποχώρησαν χθες περισσότερο από 2%, στα 69,66 δολάρια, καταγράφοντας το χαμηλότερο κλείσιμο από τον Δεκέμβριο.

Μάλιστα, με το κλείσιμο της Παρασκευής (20/3), το ασήμι σημείωσε την τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση, με απώλειες άνω του 14%, ενώ για το σύνολο του 2026 βρίσκεται πλέον σε αρνητικό έδαφος, με πτώση άνω του 1%.

Να σημειωθεί ότι οι χθεσινές απώλειες διεύρυναν τη χασούρα της Πέμπτης (19/3), οπότε οι τιμές spot υποχώρησαν περίπου 3%, μετά από ακόμη μεγαλύτερες ενδοσυνεδριακές απώλειες, εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου με το Ιράν.

Γιατί καταρρέει το αφήγημα των «καταφυγίων»

Η παρούσα κατρακύλα του χρυσού αποδεικνύει πως σε περιόδους αυξημένης πίεσης, οι επενδυτές δεν στρέφονται απαραίτητα στα λεγόμενα «ασφαλή καταφύγια», αλλά πολλές φορές προτιμούν να πωλούν για να καλύψουν τις ζημιές που έχουν αλλού, προκαλώντας μαζικές ρευστοποιήσεις.

Έτσι, εν μέσω του έντονου στρες που έχει δημιουργήσει στις αγορές η κρίση στη Μέση Ανατολή και η ανησυχία για τις τιμές του πετρελαίου, τα πολύτιμα μέταλλα μετατρέπονται από «καταφύγια» σε πηγή ρευστότητας.

Άλλωστε, σύμφωνα με αναλύσεις, τη στιγμή που η έντονη μεταβλητότητα επηρεάζει σε όλα τα επίπεδα το επενδυτικό κλίμα, θα ήταν αδύνατο από την τάση αυτή να ξεφύγει ο χρυσός και το ασήμι.

Ενδεικτικά, πέρα από τις διακυμάνσεις στο πετρέλαιο που κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής (20/3) ξεπέρασε τα 112 δολάρια (το Brent), οι αμερικανικές μετοχές βρίσκονται, επίσης, σε πολύ ασταθές έδαφος. Έτσι, ο Dow Jones και ο Nasdaq ολοκλήρωσαν την εβδομάδα με πτώση κοντά στο 10% από τα πρόσφατα υψηλά τους· όριο που στη Wall Steet χαρακτηρίζεται ως «διόρθωση».

Η δήλωση του Τραμπ, την ίδια μέρα, ότι δεν επιθυμεί κατάπαυση του πυρός στο Ιράν, δεν αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα για τις αγορές – μάλλον το αντίθετο.

«Απόνερα» της εντυπωσιακής ανόδου του 2025 και « premium φόβου»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Arthur Parish, αναλυτής μετοχών μετάλλων και εξορύξεων στη SP Angel, δήλωσε στο CNBC ότι μέρος της έντονης μεταβλητότητας του χρυσού τις τελευταίες εβδομάδες οφείλεται και στο παρατεταμένο ράλι που είχε προηγηθεί, ενόψει των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Αυτό έχει πλέον σχεδόν πλήρως αντιστραφεί και οι τιμές έχουν κινηθεί αισθητά χαμηλότερα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μεγάλο μέρος της πτώσης οφείλεται στην απομόχλευση θέσεων που βασίζονταν στη δυναμική της αγοράς (momentum trades).

Να σημειωθεί εδώ πως χρυσός και ασήμι κατέγραψαν εντυπωσιακές αποδόσεις το 2025, με άνοδο 66% και 135% αντίστοιχα. Ωστόσο, το 2026 χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, με τα συμβόλαια αργύρου να σημειώνουν στα τέλη Ιανουαρίου τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τη δεκαετία του 1980.

Κατά τη διάρκεια της ανοδικής πορείας του χρυσού το 2025, όπως σημειώνει ο Parish, υπήρξε μαζική είσοδος επενδυτών εκτός του παραδοσιακού χώρου, όπως συστηματικά hedge funds και ιδιώτες επενδυτές.

Ωστόσο, «αυτά τα κεφάλαια δεν έχουν μακροπρόθεσμη δέσμευση στον χρυσό», εξηγεί ο ίδιος, σημειώνοντας ότι «από τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας και το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τις αγορές χρυσού, οδηγώντας το πρώτο κύμα ανόδου».

«Στη συνέχεια, μπήκαν στην αγορά ιδιώτες επενδυτές για να εκμεταλλευτούν τη δυναμική. Τώρα αποχωρούν, κάτι που ίσως είναι απαραίτητο ώστε ο χρυσός να μπορέσει να κινηθεί εκ νέου ανοδικά», σημείωσε ακόμη ο Parish.

Από την πλευρά του, ο Toni Meadows, επικεφαλής επενδύσεων στη BRI Wealth Management, υποστήριξε, μιλώντας στο CNBC, ότι οι τιμές χρυσού και αργύρου επηρεάζονται τόσο από την καθημερινή ζήτηση όσο και από ένα «premium φόβου».

«Δεν θα έβλεπα την τιμή του χρυσού ως καθημερινό αντιστάθμισμα σε κάθε κίνηση των πιο ριψοκίνδυνων περιουσιακών στοιχείων», σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι «καθορίζεται περισσότερο από μακροπρόθεσμες τάσεις παρά από βραχυπρόθεσμες κινήσεις φόβου».