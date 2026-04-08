Βουτιά-ρεκόρ στο φυσικό αέριο: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ρίχνει τις τιμές κατά 20%

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν την Μεγάλη Τετάρτη 8/4 οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, καταγράφοντας πτώση που έφτασε έως και το 20%, στον απόηχο της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για προσωρινή κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες για εκτόνωση της έντασης στην περιοχή και ενδεχόμενο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου διαύλου για τη διεθνή ενεργειακή τροφοδοσία. Η πιθανότητα αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας δημιουργεί προϋποθέσεις σταθεροποίησης στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, η οποία βρισκόταν υπό έντονη πίεση τις τελευταίες εβδομάδες.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σημείωσαν απότομη διόρθωση, υποχωρώντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης. Η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να συναίνεσε στην αναστολή στρατιωτικών επιχειρήσεων με αντάλλαγμα τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης πλοίων από την περιοχή.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε διευθέτηση για την ασφαλή ναυσιπλοΐα προϋποθέτει συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για τους όρους της συμφωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, είχε προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, οδηγώντας σε εκτίναξη των τιμών της ενέργειας. Τα ολλανδικά συμβόλαια αναφοράς για τον Μάιο καταγράφουν πτώση 16,211%, διαμορφούμενα στα 44,615 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά τις πρωινές συναλλαγές.