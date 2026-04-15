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Πετρέλαιο: Εκ νέου άνοδος μετά τις δηλώσεις για παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στον Κόλπο
Εμπορεύματα
14:35 - 15 Απρ 2026

Πετρέλαιο: Εκ νέου άνοδος μετά τις δηλώσεις για παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στον Κόλπο

Reporter.gr Newsroom
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Το πετρέλαιο ενισχύεται την Τετάρτη 15/4 πάνω από 1% καθώς οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ συνεχίζονται, παρά τις προσδοκίες για επανέναρξη συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σαράντα πέντε ημέρες αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κήρυξαν το στενό ουσιαστικά κλειστό, περιορίζοντας περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, η διέλευση παραμένει αβέβαιη, παρά την εκεχειρία δύο εβδομάδων. Σύμφωνα με πηγές, η κίνηση στο σημείο παραμένει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις πάνω από 130 ημερήσιες διελεύσεις πριν από τον πόλεμο.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο 1,35%, φτάνοντας τα 96,04 δολάρια το βαρέλι, μετά από πτώση 4,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το αμερικανικό WTI ενισχύεται κατά 1,10%, στα 92,28 δολάρια, έπειτα από πτώση 7,9% την προηγούμενη ημέρα.

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες είχαν ενισχυθεί την Τρίτη λόγω αισιοδοξίας για πιθανή επίλυση της σύγκρουσης, με τον S&P 500 να πλησιάζει ιστορικά υψηλά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη ενδέχεται να επαναληφθούν εντός της εβδομάδας, μετά την αποτυχία συμφωνίας το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό σε πλοία που αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια, με τον αμερικανικό στρατό να αναφέρει ότι έχει ουσιαστικά διακοπεί η θαλάσσια εμπορική δραστηριότητα της χώρας.

Η αισιοδοξία για αποκλιμάκωση αρχίζει να υποχωρεί, καθώς, όπως σημείωσε η αναλύτρια Susannah Streeter, ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία, η αποκατάσταση των ροών εμπορευμάτων θα χρειαστεί χρόνο.

Παράλληλα, τα διυλιστήρια αναζητούν εναλλακτικές πηγές πετρελαίου, γεγονός που αυξάνει τα premium τιμών για προμήθειες από περιοχές όπως ο Κόλπος των ΗΠΑ και η Βόρεια Θάλασσα.

Στην αγορά καταγράφονται επίσης νέες γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς οι ΗΠΑ δεν θα ανανεώσουν την 30ήμερη εξαίρεση κυρώσεων για ιρανικό πετρέλαιο που λήγει αυτή την εβδομάδα, ενώ άφησαν να εκπνεύσει και αντίστοιχη εξαίρεση για το ρωσικό πετρέλαιο.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ από την Υπηρεσία Ενέργειας, τα οποία εκτιμάται ότι θα δείξουν μικρή αύξηση στα αποθέματα αργού και μείωση σε βενζίνη και αποστάγματα. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Υποχωρεί φυσικό αέριο και μέταλλα – Ενισχύεται το δολάριο

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν πτώση σήμερα κατά 2,444% στα 42,305 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Ο χρυσός υποχώρησε από τα υψηλά ενός μήνα την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν ισχυρές λόγω ανησυχιών για την προσφορά από το Στενό του Ορμούζ.

Ο χρυσός spot υποχώρησε κατά 0,9% στα 4.798,89 δολάρια ανά ουγγιά, στις 09:41 GMT, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει το υψηλότερο επίπεδο από τις 18 Μαρτίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου σημείωσαν πτώση 0,6% στα 4.821,30 δολάρια.

Όπως ανέφερε ο αναλυτής της UBS Giovanni Staunovo, υπάρχει μια έμμεση συσχέτιση στις κινήσεις των αγορών, καθώς τόσο οι μετοχές όσο και ο χρυσός επηρεάζονται από τις εξελίξεις στην τιμή του πετρελαίου. Χαμηλότερες τιμές πετρελαίου ευνοούν την οικονομική ανάπτυξη και τις μετοχές, ενώ παράλληλα μειώνουν τον πληθωρισμό, κάτι που στηρίζει τον χρυσό, καθώς μπορεί να επιτρέψει στις κεντρικές τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια.

Με αρνητικό πρόσημο κινούνται και τα υπόλοιπα μέταλλα, με το ασήμι να χάνει κατά 0,81% στα 78,89 δολάρια η ουγγιά, ενώ απώλειες εμφανίζει και ο χαλκός κατά 0,11% στα 6,0785 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται έναντι του ευρώ κατά 0,15% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1779 δολάρια προς ευρώ, ενώ εμφανίζεται με κέρδη και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,20% στα 1.3548 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζει μικρές απώλειες της τάξης του 0,01% με την ισοτιμία στη 0,8694 λίρα ανά ευρώ.

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