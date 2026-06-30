Προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση του από την πανδημία οδεύει το πετρέλαιο – Στα $74 το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου οδεύουν την Τρίτη (30/6) προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση τους από την περίοδο της πανδημίας COVID-19 στις αρχές του 2020, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την πιθανότητα διαξαγωγής συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Ντόχα, εν μέσω μιας εύθραυστης προσωρινής εκεχειρίας στον τετράμηνο πόλεμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent Αυγούστου, τα οποία λήγουν την Τρίτη κινούνται αυτή την ώρα στα 74,22 δολάρια ανά βαρέλι ελαφρώς ενισχυμένα κατά 0,42%.

Ωστόσο, γενικά, να σημειωθεί ότι το διεθνές σημείο αναφοράς κατευθύνεται προς την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση του έχοντας υποχωρήσει περίπου 21% μέσα στον Ιούνιο. Το πιο ενεργά διαπραγματεύσιμο συμβόλαιο Σεπτεμβρίου υποχώρησε κατά 0,1% ή 7 σεντς, στα 73,84 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) για τον Αύγουστο παρουσιάζει αντίστοιχα μικρή άνοδο κατά 0,35% στα 71 δολάρια το βαρέλι. Το συμβόλαιο καταγράφει δεύτερο συνεχόμενο μήνα πτώσης, έχοντας υποχωρήσει περίπου 20% χαμηλότερα για τον Ιούνιο μέχρι στιγμής.

Τόσο το Brent, όσο και το WTI βρίσκονται κοντά στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

«Η πρόσφατη αποκλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν αποτελεί αναμφίβολα θετική εξέλιξη για τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, όμως δεν πρέπει να εκληφθεί ως το τέλος της αβεβαιότητας στον ενεργειακό τομέα», τόνισε η Ράνια Γκουλέ, ανώτερη αναλύτρια αγορών της XS.com.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι διαπραγματευτικές ομάδες Ιράν και ΗΠΑ επρόκειτο να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα στη Ντόχα, όμως το Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα (29/6) ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση, καθώς οι ανταλλαγές πυραύλων το Σαββατοκύριακο και από τις δύο πλευρές έβαλαν σε δοκιμασία την προσωρινή εκεχειρία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ειδικοί τόσο από το Ιράν, όσο και από το Ομάν θα ξεκινήσουν συνομιλίες για τον επανακαθορισμό των διαδρομών διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση τη Δευτέρα ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, προσθέτοντας ότι η χώρα του θα προσπαθήσει να εμποδίσει πλοία εκτός των καθορισμένων διαδρομών.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαέι δήλωσε ότι δε θα πραγματοποιηθούν διαπραγματευτικές συναντήσεις σε κανένα επίπεδο με την αμερικανική πλευρά τις επόμενες ημέρες.

Η αβεβαιότητα σχετικά με το αν οι δύο πλευρές θα συναντηθούν ανέδειξε την ευθραυστότητα της συμφωνίας της 17ης Ιουνίου για παύση των εχθροπραξιών, η οποία έχει διαταράξει τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ και έχει δημιουργήσει πολιτική πρόκληση για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο.

Σε αυτό το φόντο, η Morgan Stanley μείωσε την πρόβλεψή της για το Dated Brent για το 2027 κατά 5 δολάρια το βαρέλι, στα 75 δολάρια για το πρώτο μισό του έτους και στα 70 δολάρια για το δεύτερο μισό, επικαλούμενη προσδοκίες για αύξηση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Η Morgan Stanley ανέφερε επίσης ότι πλέον υπολογίζει παγκόσμιο πλεόνασμα στην αγορά πετρελαίου 4,8 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως το 2027.

Από την πλευρά τους, οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής συνεχίζουν την εξαγωγή πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), παρά τις νέες επιθέσεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ και τις ανανεωμένες συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλίας.

Η κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ενισχύεται το φυσικό αέριο - Μικτά πρόσημα στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου ενισχύονται το μεσημέρι της Τρίτης στα 43,94 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός παραμένει αμετάβλητος αυτή την ώρα στα 4,038.07 δολάρια η ουγγιά. Παράλληλα, το ασήμι ενισχύεται αυτή την ώρα 0,98% στα 59,20 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός κερδίζει 1,18% στα 6,2365 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο κερδίζει 0,25% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1393 δολάρια προς ευρώ, ενώ αντίστοιχη άνοδο καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,14% με την ισοτιμία στα 1,3233 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα κερδίζει 0,1% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8609 λίρα ανά ευρώ.