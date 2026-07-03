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Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Αμετάβλητες και σε εβδομαδιαία βάση
Εμπορεύματα
13:26 - 03 Ιουλ 2026

Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Αμετάβλητες και σε εβδομαδιαία βάση

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές την Παρασκευή (3/7) και σχεδόν αμετάβλητες σε εβδομαδιαία βάση, καθώς οι επενδυτές διατηρούν την ελπίδα ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα στεφθούν με επιτυχία.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται ελαφρώς κατά 0,08% στα 71,88 δολάρια το βαρέλι

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) μειώνεται ελαφρώς κατά 0,07%, στα 68,64 δολάρια το βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι σε εβδομαδιαία βάση, το Brent παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, ενώ το WTI υποχώρησε περίπου 0,8%.

Οι τιμές του πετρελαίου δέχθηκαν πιέσεις, καθώς οι προσδοκίες των επενδυτών για πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ ενισχύθηκαν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αναλυτές της Commerzbank.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, τα δύο βασικά συμβόλαια αναφοράς έφτασαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από πριν την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Η διαδικασία διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Ιράν παραμένει εύθραυστη, αλλά συνεχίζεται προς το παρόν, καθώς το ζήτημα των διοδίων και της διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ παραμένει αμφιλεγόμενο», ανέφεραν αναλυτές της Citi την Παρασκευή.

«Αναμένουμε ότι το μνημόνιο συμφωνίας (MOU) θα διατηρηθεί, όχι επειδή έχει αναπτυχθεί εμπιστοσύνη, αλλά επειδή τα κίνητρα για ρήξη είναι περιορισμένα και για τις δύο πλευρές».

Σημειώνεται επίσης ότι η ναυτιλιακή δραστηριότητα έχει επανεκκινήσει μερικώς μέσω του Στενού του Ορμούζ, όπως προβλέπεται στην αρχική συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν, ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή μετά τις ανταλλαγές επιθέσεων το περασμένο Σαββατοκύριακο, έπειτα από ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο.

Με την προοπτική αυξημένης δυνατότητας μεταφοράς πετρελαίου, οι παραγωγοί του Κόλπου αυξάνουν την παραγωγή τους.

Η παραγωγή πετρελαίου του Κουβέιτ αυξήθηκε σημαντικά στα 1,65 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, από 580.000 βαρέλια ημερησίως το Μάιο, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Τουλάχιστον πέντε υπερδεξαμενόπλοια που μεταφέρουν συνολικά 10 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου έχουν εξέλθει από το Στενό του Ορμούζ, ενώ η Saudi Aramco έχει στραφεί από μακροπρόθεσμα συμβόλαια σε τιμολόγηση spot για να επιταχύνει τις πωλήσεις στην Ασία, σύμφωνα με πηγές της αγοράς και ναυτιλιακά δεδομένα.

«Μια διαρκής ανάκαμψη των τιμών του αργού είναι πιθανότερο να εμφανιστεί όταν το πετρέλαιο που βρίσκεται εγκλωβισμένο σε δεξαμενόπλοια και αποθηκευμένο στην ξηρά απορροφηθεί από την αγορά, και εφόσον η ανάκαμψη της παραγωγής δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τους όγκους που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τάμας Βάργκα.

Καθώς η διαθεσιμότητα προσφοράς αυξάνεται, η δομή της αγοράς έχει μεταβληθεί, αντανακλώντας μειωμένες προσδοκίες για μελλοντικές ελλείψεις.

Η διαφορά μεταξύ του άμεσου συμβολαίου Brent και του εξάμηνου μελλοντικού συμβολαίου έγινε αρνητική την 1η Ιουλίου, για πρώτη φορά το 2026.

Ενισχύεται το φυσικό αέριο - Ενίσχυση στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου ενισχύονται το μεσημέρι της Παρασκευής κατά 1,28% στα 44,58 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 1,60% στα 4,191.90 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι ενισχύεται 3,31% στα 63,08 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός κερδίζει 1,02% στα 6,2318 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο χάνει 0,1% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1445 δολάρια προς ευρώ, ενώ αντίστοιχα μικρή πτώση καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,07% με την ισοτιμία στα 1,3354 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα χάνει 0,08% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8570 λίρα ανά ευρώ.

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