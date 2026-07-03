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Performance Technologies: Εκσυγχρονισμός του επιχειρησιακού δικτύου FBCC του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
Επιχειρήσεις
12:55 - 03 Ιουλ 2026

Performance Technologies: Εκσυγχρονισμός του επιχειρησιακού δικτύου FBCC του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Η Performance Technologies, σε συνεργασία με την HPE, συνεργάστηκε με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) για τον εκσυγχρονισμό του επιχειρησιακού δικτύου FBCC, το οποίο υποστηρίζει βασικές λειτουργίες του αεροδρομίου, καθώς και κρίσιμα συστήματα Information Technology (IT) και Operational Technology (OT), διασφαλίζοντας τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία ενός σύνθετου και απαιτητικού περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

«Στο πλαίσιο της στρατηγικής εκσυγχρονισμού των ψηφιακών υποδομών του ΔΑΑ, το υφιστάμενο δίκτυο αναβαθμίστηκε μέσω αντικατάστασης, με στόχο την ενίσχυση της επεκτασιμότητας, της διαθεσιμότητας και της λειτουργικής αποδοτικότητας, σε ευθυγράμμιση με τις αυξανόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, χωρίς καμία διαταραχή στη λειτουργία του αεροδρομίου.

Η Performance Technologies υλοποίησε μία σύγχρονη αρχιτεκτονική βασισμένη σε τεχνολογίες HPE Networking και Software Defined Networking (SDN), προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις ενός mission critical περιβάλλοντος.

Η προσέγγιση περιλάμβανε τον εκσυγχρονισμό του campus δικτύου και του data center. Στο campus, πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού (access, aggregation και core), υλοποίηση backbone υψηλής χωρητικότητας και μετάβαση σε αρχιτεκτονική VXLAN/EVPN, με παράλληλη ενίσχυση της ασφάλειας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Στο data center, εφαρμόστηκε αρχιτεκτονική Spine Leaf, με δύο Active/Active υποδομές διασυνδεδεμένες μέσω redundant 100G συνδέσεων, διασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα. Η αξιοποίηση του SDN επέτρεψε την αυτοματοποίηση και την απλοποίηση της διαχείρισης μέσω κεντρικού orchestrator, ενώ η 24x7 παρακολούθηση και υποστήριξη από το NOC της Performance Technologies εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών με SLA based απόκριση και αποκατάσταση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύγχρονο, ασφαλές και πλήρως επεκτάσιμο δίκτυο, το οποίο υποστηρίζει αξιόπιστα τις mission critical λειτουργίες του αεροδρομίου, μειώνει σημαντικά την πολυπλοκότητα λειτουργίας και δημιουργεί ένα ισχυρό θεμέλιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μελλοντική εξέλιξη του ΔΑΑ».

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