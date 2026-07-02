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Υποχωρεί για τρίτη ημέρα το πετρέλαιο καθώς αποκλιμακώνονται οι φόβοι για το Ορμούζ
Εμπορεύματα
13:42 - 02 Ιουλ 2026

Υποχωρεί για τρίτη ημέρα το πετρέλαιο καθώς αποκλιμακώνονται οι φόβοι για το Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη διαδοχική ημέρα την Πέμπτη (2/7), καθώς οι ανησυχίες για διαταραχές στον εφοδιασμό αποκλιμακώνονται μετά την ανακοίνωση του Κατάρ ότι Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.    

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν 1,23% στα 70,69 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημειώνει αντίστοιχη πτώση 1,33% στα 67,67 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι συνομιλίες σημείωσαν «θετική πρόοδο» σε ζητήματα που σχετίζονται με το μνημόνιο το οποίο έθεσε τέλος στον πόλεμο τον Ιούνιο, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ωστόσο, δεν υπήρξαν ενδείξεις ότι οι δύο πλευρές σημείωσαν ουσιαστική πρόοδο προς μια διαρκή ειρήνη.

«Η αποκατάσταση των ροών πετρελαίου μέσω των Στενών συνεχίζει να ασκεί πιέσεις στις τιμές, καθώς δεξαμενόπλοια που είχαν προηγουμένως εγκλωβιστεί εξέρχονται πλέον από τον Περσικό Κόλπο. Αυτή η πρόσθετη προσφορά αποτελεί προς το παρόν αρνητικό παράγοντα για την αγορά πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Επισημαίνεται ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτών του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί μετά τις τελετές κηδείας, στις 9 Ιουλίου, του δολοφονηθέντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, πρόσθεσε το υπουργείο του Κατάρ.

Από τη δική του πλευρά, το Ιράν είναι αποφασισμένο να εξασφαλίσει διεθνή αναγνώριση του ελέγχου που ασκεί στα Στενά του Ορμούζ και της δυνατότητάς του να επιβάλλει τέλη στα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο, ακόμη και αν χρειαστεί να το επιβάλει διά της βίας, σύμφωνα με δύο ανώτερες ιρανικές πηγές.

Η UBS αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το Brent, επικαλούμενη τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την επακόλουθη αύξηση της διακίνησης πετρελαίου μέσω των Στενών.

Η τράπεζα μείωσε τις προβλέψεις της για την τιμή του Brent, περικόπτοντας την εκτίμησή της για το τρίτο τρίμηνο κατά 25 δολάρια ανά βαρέλι, στα 80 δολάρια, μειώνοντας την πρόβλεψή της για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 κατά 10 δολάρια ανά βαρέλι, επίσης στα 80 δολάρια, και περιορίζοντας την πρόβλεψή της για το 2027 κατά 10 δολάρια, στα 75 δολάρια το βαρέλι.

Αναλυτές της HSBC εκτιμούν ότι η αγορά «θα απορροφήσει την επιστροφή των ποσοτήτων πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή μέσω μιας σταδιακής αναπλήρωσης των αποθεμάτων, παράλληλα με τη λήξη των αποδεσμεύσεων στρατηγικών αποθεμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) τον Ιούλιο».

«Καθώς η βραχυπρόθεσμη "μικρή υπερπροσφορά" υποχωρεί, το Brent θα μπορούσε να κινηθεί εκ νέου προς τα 80 δολάρια το βαρέλι ή και υψηλότερα», αναφέρεται στο σημείωμα της HSBC.

Παράλληλα, οι χώρες του OPEC+ που παράγουν πετρέλαιο είναι πιθανό να συμφωνήσουν σε νέα αύξηση των στόχων παραγωγής τους από τον Αύγουστο, όταν θα συνεδριάσουν την Κυριακή, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν την Τετάρτη.

Σε άλλο μέτωπο, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez, στη ρωσική περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας.

Άνοδος στο φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου ενισχύονται το μεσημέρι της Πέμπτης κατά 2,13% στα 43,69 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,07% στα 4.079,85 δολάρια η ουγγιά. Παράλληλα, το ασήμι χάνει 0,29% στα 60,33 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός σημειώνει υποχώρηση κατά 0,47% στα 6,1500 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο χάνει 0,25% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1407 δολάρια προς ευρώ, ενώ αντίστοιχη πτώση εμφανίζει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,41% με την ισοτιμία στα 1,3331 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα κερδίζει 0,16% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8555 λίρα ανά ευρώ.

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