Nvidia: Η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που ξεπέρασε τα 4 τρισ. δολάρια

Η Nvidia έφτασε την Τετάρτη τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Έγινε έτσι η πρώτη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία που φτάνει σε αυτό το ορόσημο.

Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πορεία προς ιστορικά υψηλά και έχει αυξηθεί κατά 22% φέτος, χάρη στον ηγετικό της ρόλο στην ώθηση της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia ξεπέρασε την Apple και τη Microsoft στο όριο των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Apple εισήλθε φέτος ως η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο με μόλις περίπου 3,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, πριν καταρρεύσει τους τελευταίους μήνες εν μέσω της αναταραχής για τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Nvidia και η Microsoft αντάλλαξαν τον τίτλο της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο τους τελευταίους μήνες, πριν η Nvidia ξεπεράσει τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.