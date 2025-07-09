ΠΝΟ: «Εμπόλεμη ζώνη» η Ερυθρά Θάλασσα - Ζητούμε άμεση δράση για την ασφάλεια των ναυτικών

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες φονικές επιθέσεις που εξαπέλυσε το καθεστώς των Χούθι της Υεμένης σε πλοία ελληνικών συμφερόντων στην Ερυθρά Θάλασσα, ζητώντας να χαρακτηριστεί η Ερυθρά θάλασσα ως «εμπόλεμη ζώνη».

Η Ομοσπονδία καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία «MAGIC SEAS» και «ETERNITY C», οι οποίες οδήγησαν στη δολοφονία τεσσάρων ναυτικών και τον σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμη μέλους του πληρώματος.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΝΟ υπογραμμίζει ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με drones, πυραύλους και πυρά από ενόπλους που επέβαιναν σε ταχύπλοα, με στόχο ανυπεράσπιστους ναυτικούς οι οποίοι εκτελούσαν το καθήκον τους πάνω σε άοπλα εμπορικά πλοία. Τονίζεται ότι η προστασία και η ασφάλεια των πληρωμάτων θα πρέπει να καταστεί η απόλυτη και άμεση προτεραιότητα για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εθνικούς και διεθνείς.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει πως ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, όταν ξεκίνησε η συστηματική επιθετικότητα των Χούθι στην περιοχή, είχε απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις προς την ελληνική κυβέρνηση, ζητώντας τη λήψη μέτρων σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα για την προστασία των ναυτικών κάθε εθνικότητας που εργάζονται σε πλοία που δραστηριοποιούνται στην Ερυθρά Θάλασσα. Παρά τις προσπάθειες, σημειώνει η ΠΝΟ, τα τραγικά αποτελέσματα των τελευταίων ημερών αποδεικνύουν πως η διεθνής επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» έχει πλέον ξεπεραστεί από τις εξελίξεις και δεν προσφέρει την αναγκαία ασφάλεια.

Η ΠΝΟ σημειώνει επίσης, ότι όπως αποδεικνύεται, δυστυχώς, εκ του τραγικού αποτελέσματος, η διεθνής επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΣΠΙΔΕΣ» έχει ξεπεραστεί, ενώ απευθύνει κάλεσμα στους διεθνείς Οργανισμούς και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη κάθε αναγκαίου και επιβαλλόμενου μέτρου για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας όλων των ναυτικών που υπηρετούν στα πλοία που πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα και σε κάθε επικίνδυνη περιοχή.

Επίσης ζητά να οριστεί εδώ και τώρα ως εμπόλεμη ζώνη η ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και να υλοποιούνται άμεσα τα αιτήματα για παλινόστηση με ευθύνη και δαπάνη των πλοιοκτητριών εταιρειών, για όσους ναυτικούς δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα πλοία που θα διέρχονται από την περιοχή αυτή.