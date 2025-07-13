ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επένδυση 2 δισ. δολάρια στην xAI ετοιμάζει η SpaceX
Επιχειρήσεις
16:00 - 13 Ιουλ 2025

Επένδυση 2 δισ. δολάρια στην xAI ετοιμάζει η SpaceX

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η SpaceX δεσμεύει κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 1,71 δισεκατομμύρια ευρώ) για επενδύσεις στην xAI στο πλαίσιο ενός επενδυτικού κύκλου ιδίων κεφαλαίων 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 4,28 δισεκατομμυρίων ευρώ), εμβαθύνοντας τα επιχειρηματικά ανοίγματα του Ίλον Μασκ, καθώς η νεοφυής επιχείρησή του στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) δίνει τη μάχη του ανταγωνισμού με την OpenAI, ανέφερε σήμερα η Wall Street Journal.

Η επένδυση ακολουθεί τη συγχώνευση της xAI με την X, με τη συνολική οικονομική αποτίμηση της εταιρίας να φτάνει τα 113 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 96,66 δισεκατομμύρια ευρώ), ενώ το εργαλείο ψηφιακής αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης Grok chatbot ενισχύει τώρα την τεχνολογική υποστήριξη της Starlink, με ορίζοντα τη μελλοντική ενσωμάτωση του στα ρομπότ Optimus της Tesla, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Απαντώντας σε μία ανάρτηση στο X σχετικά με το αν η Tesla θα μπορούσε να επενδύσει στην xAI, ο Ίλον Μασκ έγραψε σήμερα, “Αυτό θα ήταν πολύ καλό, αλλά απαιτεί την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και των μετόχων”.

Ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε ή διέψευσε τη δημοσιογραφική αναφορά της εφημερίδας για τα επενδυτικά σχέδια της SpaceX στην xAI.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς οι αμερικανικές εταιρείες μετριάζουν τους δασμούς Τραμπ μέσω των Ζωνών Εξωτερικού Εμπορίου
Ειδήσεις

Πώς οι αμερικανικές εταιρείες μετριάζουν τους δασμούς Τραμπ μέσω των Ζωνών Εξωτερικού Εμπορίου

ΠΟΜΙΔΑ για τραπεζική καταβολή ενοικίων: «Χαράτσι» 5% στους ιδιοκτήτες για την ασυνέπεια των ενοικιαστών
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ για τραπεζική καταβολή ενοικίων: «Χαράτσι» 5% στους ιδιοκτήτες για την ασυνέπεια των ενοικιαστών

Εισαγωγή Ελλήνων του Εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2025: Από Δευτέρα 14/7 οι αιτήσεις
Ειδήσεις

Εισαγωγή Ελλήνων του Εξωτερικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2025: Από Δευτέρα 14/7 οι αιτήσεις

Το Wenger Capital Sicav εισέρχεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων
Ανακοινώσεις

Το Wenger Capital Sicav εισέρχεται στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HELLENiQ ENERGY: Αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια, επενδύσεις, ανθεκτικότητα και στήριξη €25 εκατ. στις πυρόπληκτες περιοχές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENiQ ENERGY: Αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια, επενδύσεις, ανθεκτικότητα και στήριξη €25 εκατ. στις πυρόπληκτες περιοχές

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος
Ειδήσεις

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Επέκταση του δικτύου της McDonald&#039;s με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης
Επιχειρήσεις

Επέκταση του δικτύου της McDonald's με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης

ΤΙΤΑΝ: «Άλμα» πωλήσεων 7% στα €1,42 δισ. το α’ εξάμηνο και αναβάθμιση των προβλέψεων
Επιχειρήσεις

ΤΙΤΑΝ: «Άλμα» πωλήσεων 7% στα €1,42 δισ. το α’ εξάμηνο και αναβάθμιση των προβλέψεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 20:15

Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:00

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 19:57

Τραγωδία στα Μάλια: 42χρονη έπεσε από σκάφος και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 19:49

HELLENiQ ENERGY: Αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια, επενδύσεις, ανθεκτικότητα και στήριξη €25 εκατ. στις πυρόπληκτες περιοχές

Οικονομία
05/08/2026 - 19:39

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ ζητούν 8 στους 10

Πολιτική
05/08/2026 - 19:17

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

Οικονομία
05/08/2026 - 19:15

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των €20 δισ. οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

Πολιτική
05/08/2026 - 19:04

Η απάντηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:57

Θεματικά πάρκα και «Toy Story 5» τόνωσαν τα αποτελέσματα της Disney - Τα σχέδια για το Disney+

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 18:46

HelleniQ Energy: EBITDA €442 εκατ. στο β' τρίμηνο – Ρεκόρ επενδύσεων, ισχυρές εξαγωγές και μείωση δανεισμού

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:44

Motor Oil: Πωλεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS στην AKTOR – Στα €300 εκατ. η αποτίμηση

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:31

HelleniQ Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Εργασιακά
05/08/2026 - 18:25

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 18:14

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:12

Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:56

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Πολιτική
05/08/2026 - 17:52

Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου

Πολιτική
05/08/2026 - 17:50

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 17:39

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α' εξάμηνο 2026

Πολιτική
05/08/2026 - 17:37

ΠΑΣΟΚ: Γιατί «απογειώθηκε» κατά €30 εκατ. το κόστος για το ραντάρ του αεροδρομίου στο Καστέλλι;

Σχόλια Αγοράς
05/08/2026 - 17:37

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:33

Aktor: Στρατηγική συμφωνία με Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Πολιτική
05/08/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές για το εισόδημα των πολιτών

Ειδήσεις
05/08/2026 - 17:04

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 16:58

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 16:40

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:14

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Οικονομία
05/08/2026 - 16:13

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:05

Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-POWER κατακτά ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ