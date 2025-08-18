Εκπτώσεις έως 40% κάνουν τη μίσθωση Tesla πιο οικονομική στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η μίσθωση ενός ηλεκτρικού οχήματος Tesla στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει σημαντικά πιο οικονομική, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να καταβάλουν πλέον λίγο περισσότερο από το μισό του κόστους που πλήρωναν πριν από έναν χρόνο, σύμφωνα με πληροφορίες του κλάδου που επικαλείται η εφημερίδα The Times τη Δευτέρα (18/8).

Η Tesla αναγκάστηκε να προσφέρει εκπτώσεις έως και 40% στις εταιρείες μίσθωσης αυτοκινήτων για να πουλήσει περισσότερα οχήματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Επίσης, οι εκπτώσεις οφείλονται στην έλλειψη αποθηκευτικού χώρου για τα οχήματα Tesla στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι πωλήσεις της Tesla στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά περίπου 60% σε 987 μονάδες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Σύμφωνα με την SMMT, οι συνολικές νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο.

Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία προβλέπεται πλέον να αντιπροσωπεύουν το 23,8% των νέων ταξινομήσεων το 2025, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη της SMMT για 23,5%.