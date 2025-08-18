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Ανοδική πορεία για το πετρέλαιο λόγω της στάσης των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία
Εμπορεύματα
13:28 - 18 Αυγ 2025

Ανοδική πορεία για το πετρέλαιο λόγω της στάσης των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8), καθώς οι ΗΠΑ δεν άσκησαν περαιτέρω πίεση στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Οκτώβριο, σημειώνουν άνοδο 0,36% στα 66,09 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Σεπτέμβριο, ενισχύεται κατά 0,49% στα 63,11 δολάρια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με το Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Αλάσκα την Παρασκευή (15/8) και φάνηκε να συμφωνεί περισσότερο με τη Μόσχα όσον αφορά στην αναζήτηση ειρηνευτικής συμφωνίας αντί για κατάπαυση του πυρός ειρηνευτικής συμφωνίας αντί για κατάπαυση του πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες σήμερα για να πετύχει μια γρήγορη ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Ακόμα, ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν χρειάζεται να εξετάσει αμέσως την επιβολή «ανταποδοτικούς» δασμούς σε χώρες όπως η Κίνα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, αλλά ότι ίσως χρειαστεί να το κάνει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες», κατευνάζοντας τις ανησυχίες για διακοπή του ρωσικού εφοδιασμού. Σημειώνεται ότι η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, ακολουθούμενη από την Ινδία.

«Αυτό που ανησυχούσε, κυρίως, τους επενδυτές ήταν οι δευτερεύοντες δασμοί που στοχεύουν τους βασικούς εισαγωγείς ρωσικής ενέργειας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα σταματήσει να επιδιώκει σταδιακές ενέργειες σε αυτό το μέτωπο, τουλάχιστον για την Κίνα», ανέφερε σε σημείωμά της η αναλύτρια της RBC Capital, Helima Croft.

«Η υφιστάμενη κατάσταση παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη προς το παρόν», δήλωσε η Croft, προσθέτοντας ότι η Μόσχα δεν θα υποχωρήσει από τις εδαφικές απαιτήσεις της, ενώ η Ουκρανία και ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα αντιταχθούν στη συμφωνία «γη έναντι ειρήνης».

Οι επενδυτές παρακολουθούν, επίσης, τα σχόλια του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, στη συνάντηση του Jackson Hole αυτή την εβδομάδα, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία των μειώσεων των επιτοκίων που θα μπορούσαν να ωθήσουν τις μετοχές σε νέα ρεκόρ.

Ο αναλυτής της IG Market, Tony Sycamore, ανέφερε σε σημείωμά του «ότι είναι πιθανό ο Πάουελ να παραμείνει ασαφής, στηρίζοντας τις αποφάσεις του στα δεδομένα, ιδιαίτερα με μια ακόμη έκθεση για τους μισθούς και τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) πριν από τη συνεδρίαση της FOMC στις 17 Σεπτεμβρίου».

Άνοδος για φυσικό αέριο και χρυσό - Ενισχύεται το αμερικανικό δολάριο

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Δευτέρας, το φυσικό αέριο καταγράφει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζονται ενισχυμένα κατά 0,819% στα 31.285 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 0,33% στα 3.393,05 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι ενισχύεται κατά 0,53% στα 38,178 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός υποχωρεί κατά 0,46% και βρίσκεται στα 4,4718 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ανεβαίνει κατά 0,17% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1678 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,10% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3539 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ανεβαίνει κατά 0,07% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8626 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 13:28
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