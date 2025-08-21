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Νέα επένδυση $2 δισ. από τη Johnson &amp; Johnson στη Βόρεια Καρολίνα
Επιχειρήσεις
13:24 - 21 Αυγ 2025

Νέα επένδυση $2 δισ. από τη Johnson & Johnson στη Βόρεια Καρολίνα

Reporter.gr Newsroom
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Η Johnson & Johnson (J&J) ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, ότι θα ενισχύσει την παρουσία της στη Βόρεια Καρολίνα με ένα ειδικό εργοστάσιο παραγωγής περίπου 14.864 τετραγωνικών μέτρων στο νέο βιοφαρμακευτικό εργοστάσιο της FUJIFILM στο Holly Springs της Βόρειας Καρολίνας. 

Η δέσμευση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς τη FUJIFILM για τα επόμενα 10 χρόνια θα επεκτείνει την παραγωγική ικανότητα της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα δημιουργήσει περίπου 120 νέες θέσεις εργασίας στη Βόρεια Καρολίνα.

Τους επόμενους μήνες, η εταιρεία σκοπεύει, επίσης, να ανακοινώσει τα σχέδιά της για επιπλέον προηγμένες εγκαταστάσεις παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

«Η Johnson & Johnson διαθέτει περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής στις ΗΠΑ από οποιαδήποτε άλλη χώρα και συνεχίζουμε να ενισχύουμε την παρουσία μας εδώ», δήλωσε ο Joaquin Duato, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Johnson & Johnson. «Με την πρόσφατη υπογραφή του νόμου «One Big Beautiful Bill Act», συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τις επενδύσεις μας στις ΗΠΑ για να ηγηθούμε της επόμενης εποχής καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης».

Υπενθυμίζεται ότι το Μάρτιο, η J&J ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 55 δισεκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει την παραγωγή, την έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και τις επενδύσεις σε τεχνολογία στις ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

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