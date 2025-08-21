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Υπουργείο Παιδείας: Χρηματοδοτεί με €300.000 το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Οι στόχοι
Ειδήσεις
13:08 - 21 Αυγ 2025

Υπουργείο Παιδείας: Χρηματοδοτεί με €300.000 το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Οι στόχοι

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπέγραψε χρηματοδότηση ύψους 300.000 ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ενισχύοντας την καινοτομία, την έρευνα και τη διασύνδεση των περιφερειακών Πανεπιστημίων με την αγορά και τις επιχειρήσεις.

Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση απαραίτητων παρεμβάσεων στα Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, προκειμένου να φιλοξενηθεί η υπό δημιουργία Θερμοκοιτίδα για τη Μονάδα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του Ιδρύματος.

Η Θερμοκοιτίδα θα υποστηρίζει, μεταξύ άλλων:

  • τη φιλοξενία νεοφυών επιχειρήσεων,
  • τη συνεργασία με φοιτητές, ερευνητές και ομάδες του Ιδρύματος,
  • τη διεξαγωγή συναντήσεων και τηλεδιασκέψεων, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και η ανάπτυξη του πρώτου Science Hub στην Περιφέρεια Κρήτης, προωθώντας συνέργειες με Επιμελητήρια, επιχειρήσεις, την Περιφέρεια Κρήτης και άλλους τοπικούς φορείς.

Σε δήλωσή της η κα Ζαχαράκη επισήμανε: «Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει αποδείξει διαχρονικά ότι μπορεί να αποτελέσει πρότυπο ακαδημαϊκής έρευνας, αριστείας και καινοτόμου σκέψης. Με τη νέα χρηματοδότηση στηρίζουμε έμπρακτα τη Μονάδα Καινοτομίας που έχει στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος, τη διασύνδεσή του με τη βιομηχανία, και τη μεταφορά της γνώσης που παράγεται προς την κοινωνία. Επιδιώκουμε σταθερά την καλλιέργεια μιας νέας γενιάς επιστημόνων με υψηλές δεξιότητες που μετουσιώνονται και σε υψηλό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα».

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 13:09
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