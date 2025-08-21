Φορολογικές κλίμακες για... σεμινάριο

Το... σεμινάριο το βίωσαν βέβαια στο πετσί οι Έλληνες πολίτες και μία εξαιρετική ανάλυση ήρθε να μας εξηγήσει αυτό που η κυβέρνηση είχε επιμελώς κρύψει: Η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας κάνει θαύματα.
Με απλά μαθηματικά συνεισέφερε στα κρατικά ταμεία πάνω από 800 εκατ. ευρώ το 2023 και θα εισφέρει 1 δισ. ευρώ φέτος.
Παρά τον ντόρο που προκάλεσε η συγκεκριμένη ανάλυση και παρότι η κυβέρνηση δεν τη διέψευσε, το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε πως ούτε τώρα θα προχωρήσει σε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Η απάντηση στο γιατί δεν θα προχωρήσει είναι αυτή που υποπτεύεστε. Κάθε φορά που δεν παίρνει κάποιο μέτρο που θα ελαφρύνει τους πολίτες η κυβέρνηση βρίσκει δικαιολογία στο δημοσιονομικό κόστος.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μας ενημέρωσε λοιπόν πως «η τιμαριθμοποίηση είναι μια πολιτική που αν εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε σοβαρό δημοσιονομικό κίνδυνο. Η επιβάρυνση στον προϋπολογισμό θα είναι μεγάλη».
Αντ΄αυτού η κυβέρνηση θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης και όπως καταλαβαίνουμε θα υπάρξει ελάφρυνση στα εισοδήματα μέχρι τις 50.000 ευρώ.
Βέβαια, πρέπει να επισημάνουμε πως με διψήφιο πληθωρισμό η μη τιμαριθμοποίηση έχει ουσιαστικά προσθέσει μία ακόμα εισφορά αλληλεγγύης στον κρατικό προϋπολογισμό. Αν είχε υπάρξει τιμαριθμική προσαρμογή πέρυσι τότε ο μέσος μισθωτός θα είχε δει φοροελαφρύνσεις σχεδόν 40%. Αυτό, όμως, δεν έγινε και έτσι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα εξανεμίστηκε, ενώ τα πλεονάσματα πήραν τα πάνω τους.