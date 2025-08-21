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Φορολογικές κλίμακες για... σεμινάριο
Ανεμοδείκτης
13:09 - 21 Αυγ 2025

Φορολογικές κλίμακες για... σεμινάριο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Στα έξι χρόνια της διακυβέρνησής της η κυβέρνηση της ΝΔ έχει... διδάξει το πώς μπορείς να μειώνεις τους φόρους αλλά να αυξάνεις τα έσοδα του κράτους. Με έναν δικό της μαγικό τρόπο.

Το... σεμινάριο το βίωσαν βέβαια στο πετσί οι Έλληνες πολίτες και μία εξαιρετική ανάλυση ήρθε να μας εξηγήσει αυτό που η κυβέρνηση είχε επιμελώς κρύψει: Η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας κάνει θαύματα.

Με απλά μαθηματικά συνεισέφερε στα κρατικά ταμεία πάνω από 800 εκατ. ευρώ το 2023 και θα εισφέρει 1 δισ. ευρώ φέτος.

Παρά τον ντόρο που προκάλεσε η συγκεκριμένη ανάλυση και παρότι η κυβέρνηση δεν τη διέψευσε, το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε πως ούτε τώρα θα προχωρήσει σε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Η απάντηση στο γιατί δεν θα προχωρήσει είναι αυτή που υποπτεύεστε. Κάθε φορά που δεν παίρνει κάποιο μέτρο που θα ελαφρύνει τους πολίτες η κυβέρνηση βρίσκει δικαιολογία στο δημοσιονομικό κόστος.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μας ενημέρωσε λοιπόν πως «η τιμαριθμοποίηση είναι μια πολιτική που αν εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε σοβαρό δημοσιονομικό κίνδυνο. Η επιβάρυνση στον προϋπολογισμό θα είναι μεγάλη».

Αντ΄αυτού η κυβέρνηση θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ αλλαγές στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης και όπως καταλαβαίνουμε θα υπάρξει ελάφρυνση στα εισοδήματα μέχρι τις 50.000 ευρώ.

Βέβαια, πρέπει να επισημάνουμε πως με διψήφιο πληθωρισμό η μη τιμαριθμοποίηση έχει ουσιαστικά προσθέσει μία ακόμα εισφορά αλληλεγγύης στον κρατικό προϋπολογισμό. Αν είχε υπάρξει τιμαριθμική προσαρμογή πέρυσι τότε ο μέσος μισθωτός θα είχε δει φοροελαφρύνσεις σχεδόν 40%. Αυτό, όμως, δεν έγινε και έτσι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα εξανεμίστηκε, ενώ τα πλεονάσματα πήραν τα πάνω τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 21:05
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