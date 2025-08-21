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Φάμελλος: Σταθερή μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού για το δημόσιο τομέα.
Πολιτική
13:03 - 21 Αυγ 2025

Φάμελλος: Σταθερή μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού για το δημόσιο τομέα.

Reporter.gr Newsroom
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Στην ανάγκη μόνιμης μείωσης του ΦΠΑ και στην επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Αναλυτικότερα όσα είπε στο OPEN:

Συγκεκριμένα, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «Μπορούμε άνετα να μειώσουμε τον ΦΠΑ μόνιμα, μετά το υπερπλεόνασμα των 6,5 δισεκατομμυρίων. Ξέρετε ότι επίκειται παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί δεν μειώνει τον ΦΠΑ; Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται και δεν εφαρμόζει την ευρωπαϊκή οδηγία. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει στη Βουλή μόνιμη μείωση του ΦΠΑ και αναστολή του για ένα διάστημα σε κάποια βασικά προϊόντα».

Σημείωσε ακόμη ότι έχει προτείνει «13ο και 14ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, 13η σύνταξη, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους», ενώ ρώτησε χαρακτηριστικά: «Είναι πανάκριβα τα 1,8 δισεκατομμύρια κέρδη της ΔΕΗ ή το αντίστοιχο ποσό για τη 13η σύνταξη;».

O κ. Φάμελλος θύμισε ότι σήμερα είναι η επέτειος των 7 χρόνων της Ελλάδας που βγήκε από τα μνημόνια και την οικονομική και κοινωνική χρεοκοπία και σημείωσε: «Μετά από πολύ δουλειά όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα όλα αυτά αμφισβητούνται… Το μεγάλο απόθεμα και ο καθαρός διάδρομος στον δανεισμό δεν αξιοποιήθηκαν.

Τραγικό το έλλειμμα συναλλαγών, τραγικό ότι είμαστε πρωταθλητές στον πληθωρισμό. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωζώνη στον μισθό, με πάρα πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη. Για ποιους είναι η ανάπτυξη; Η παρακαταθήκη της Ιθάκης δεν αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο οποίος τότε έλεγε ψέματα για δήθεν 4ο μνημόνιο, για να γίνει πρωθυπουργός».

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