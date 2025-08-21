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Walmart: Υποχωρεί η μετοχή παρά τις αυξημένες πωλήσεις – Αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για το 2024
Επιχειρήσεις
16:27 - 21 Αυγ 2025

Walmart: Υποχωρεί η μετοχή παρά τις αυξημένες πωλήσεις – Αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Αρνητικά αντέδρασαν οι αγορές στα αποτελέσματα της Walmart για το β΄ τρίμηνο, με τη μετοχή να υποχωρεί, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες – κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια. Παρά τις πιέσεις, η εταιρεία ενίσχυσε τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις του 2024, παραμένοντας σε ισχυρή θέση σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Πιο αναλυτικά, η μετοχή της Walmart σημείωσε αισθητή πτώση την Πέμπτη (21/8), μετά τη δημοσιοποίηση οικονομικών αποτελεσμάτων που αποκάλυψαν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη, βάζοντας τέλος σε μια τριετή περίοδο θετικών εκπλήξεων. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία κατέγραψε άνοδο στις πωλήσεις και αύξησε τις προβλέψεις της για τις επιδόσεις του συνόλου της χρονιάς.

Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 68 σεντς, υπολείποντας κατά έξι σεντς των εκτιμήσεων των αναλυτών. Η διοίκηση απέδωσε τη μείωση αυτή κυρίως σε αυξημένες δαπάνες για ασφαλιστικές αποζημιώσεις, νομικά κόστη και έξοδα αναδιάρθρωσης. Οι σχετικές απαιτήσεις αφορούν τόσο ζητήματα γενικής ευθύνης όσο και αποζημιώσεις εργαζομένων. Ο οικονομικός διευθυντής, Τζον Ντέιβιντ Ρέινι, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πιέσεις αυτές θα μειωθούν σταδιακά μέσα στη χρονιά.

Στις προσυνεδριακές συναλλαγές στη Νέα Υόρκη, η μετοχή της Walmart υποχώρησε κατά 2,3%, αν και σε ετήσια βάση παραμένει ενισχυμένη κατά σχεδόν 14%, ξεπερνώντας την επίδοση του δείκτη S&P 500.

Παρά την απογοήτευση στα κέρδη, η Walmart αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για τις συνολικές πωλήσεις το 2024, προβλέποντας πλέον άνοδο μεταξύ 3,75% και 4,75% (από το προηγούμενο εύρος 3%-4%). Οι πωλήσεις σε καταστήματα που λειτουργούν για περισσότερο από έναν χρόνο ξεπέρασαν τις προσδοκίες, ενώ ιδιαίτερα θετικές ήταν οι επιδόσεις στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και της κατ’ οίκον παράδοσης.

Ο Ρέινι υπογράμμισε ότι η Walmart συνεχίζει να κερδίζει μερίδιο αγοράς, προσελκύοντας και καταναλωτές με υψηλότερα εισοδήματα που αναζητούν καλύτερες τιμές για καθημερινά προϊόντα. Παράλληλα, ο όμιλος αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις του και για τα ετήσια προσαρμοσμένα κέρδη, προβλέποντας επίσης καλύτερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα για το γ΄ τρίμηνο.

Ωστόσο, η καταναλωτική συμπεριφορά παραμένει επιφυλακτική, καθώς το αυξημένο κόστος δανεισμού και ο πληθωρισμός ωθούν τα νοικοκυριά να μειώνουν τις δαπάνες για ακριβά ή μη απαραίτητα προϊόντα, εστιάζοντας κυρίως σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Η Walmart επηρεάζεται και από τους εισαγωγικούς δασμούς, οι οποίοι αρχίζουν να μεταφέρονται στις τιμές καταναλωτή. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία απορροφά μέρος των αυξήσεων για να παραμείνει ανταγωνιστική.

Επιπλέον, οι περικοπές στον τεχνολογικό τομέα και τα έξοδα για την αναδιάρθρωση συνέβαλαν στη συμπίεση των κερδών.

Παρόλα αυτά, η αύξηση του όγκου αγορών και της μέσης δαπάνης ανά πελάτη δείχνει ότι η Walmart εξακολουθεί να διατηρεί σταθερή θέση σε ένα περιβάλλον έντονης οικονομικής αβεβαιότητας στις ΗΠΑ.

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