HSBC Ελβετίας: Τέλος 1.000 βαθύπλουτοι, υψηλού ρίσκου, πελάτες από τη Μέση Ανατολή

Η ελβετική μονάδα ιδιωτικής τραπεζικής της HSBC Holdings αποφάσισε να διακόψει τις συνεργασίες της με πλούσιους πελάτες από τη Μέση Ανατολή, πολλοί εκ των οποίων διαθέτουν περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η κίνηση γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της τράπεζας να περιορίσει την έκθεσή της σε πελάτες που θεωρεί υψηλού κινδύνου.

Περισσότεροι από 1.000 πελάτες από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, ο Λίβανος, το Κατάρ και η Αίγυπτος έχουν ενημερωθεί πως δεν θα μπορούν πλέον να συνεργάζονται με τη συγκεκριμένη μονάδα της HSBC στην Ελβετία. Ορισμένοι ήδη λαμβάνουν ειδοποιήσεις, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται τελικές επιστολές που θα τους προτρέπουν να εξετάσουν τη μεταφορά των περιουσιακών τους στοιχείων σε άλλες δικαιοδοσίες.

Η τράπεζα, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για αναδιάρθρωση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, ενημέρωσε ότι προσανατολίζεται σε νέα στρατηγική εστίαση για τη μονάδα της στην Ελβετία.

Η αλλαγή αυτή συμπίπτει με έντονους ελέγχους από την ελβετική τραπεζική εποπτική αρχή Finma, η οποία εντόπισε ότι η τράπεζα δεν είχε εφαρμόσει επαρκείς ελέγχους σε λογαριασμούς υψηλού κινδύνου που ανήκουν σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. Πέρυσι, η Finma απαγόρευσε στην HSBC να αναπτύξει νέες σχέσεις με τέτοια πρόσωπα, ενώ ζήτησε να γίνει εξωτερικός έλεγχος της δραστηριότητας της μονάδας.

Οι πελάτες με περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά το πελατολόγιο της τράπεζας στη Μέση Ανατολή, όπου ανταγωνιστικές εταιρείες ενισχύουν τις υπηρεσίες τους προς τους πλούσιους πελάτες.

Τον περασμένο μήνα, η ελβετική μονάδα της HSBC βρέθηκε υπό διερεύνηση για ύποπτες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συνδεόμενες με φερόμενη υπεξαίρεση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου.